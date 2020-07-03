2020 Skoda Octavia RS'in benzinli ve dizel versiyonları tanıtıldı

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Skoda, bu yılın başında ilk elektrik destekli RS modeli Octavia RS iV ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) motorlu bu versiyonun yanı sıra şimdi de benzinli ve dizel motorlara sahip 2020 Octavia RS versiyonları tanıtıldı.

Benzinli motora sahip 2020 Skoda Octavia RS’in kaputu altında 245 beygir güç ve 370 Nm maksimum tork üreten 2.0 litre TSI turbo dört silindirli ünite bulunuyor. Standart olarak 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla gelen benzinli Octavia RS’te 7 ileri DSG çift kavramalı şanzıman da opsiyon olarak sunuluyor. 2020 Octavia RS, DSG ile tercih edildiğinde 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede, yani hibrit versiyondan 0.6 saniye daha hızlı sürede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlı.

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2020 Skoda Octavia RS’in dizel versiyonunda 200 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI ünite bulunuyor. Yalnızca 7 ileri DSG kombinasyonuyla tercih edilebilen dizel versiyon, aynı zamanda dört tekerlekten çekiş opsiyonuna sahip tek Octavia RS versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatıldığında Octavia RS TDI’ın 0-100 km/s hızlanması 6.8 saniye sürüyor.

Liftback ve station wagon gövde tipinde tercih edilebilen 2020 Skoda Octavia RS modelleri, versiyon fark etmeksizin tıpkı bu yılın başında tanıtılan RS iV gibi sportif bir gövde kitine sahip olarak geliyor. RS’e özel agresif tamponlar ve ızgara, siyah dokunuşlar, LED sis lambaları, 18 inç siyah alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri bu detaylar arasında. Ayrıca LED Matrix farlar da Octavia RS modellerinde standart donanımlar arasında.

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