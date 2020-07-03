Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Skoda Octavia RS'in benzinli ve dizel versiyonları tanıtıldı

    Sene başında 2020 Octavia RS ailesinin şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunu görücüye çıkaran Skoda, şimdi de benzinli ve dizel Octavia RS'lerle seriyi tamamladı.
    5 gün
    16b
    1
    25
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 Skoda Octavia RS'in benzinli ve dizel versiyonları tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Skoda, bu yılın başında ilk elektrik destekli RS modeli Octavia RS iV ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) motorlu bu versiyonun yanı sıra şimdi de benzinli ve dizel motorlara sahip 2020 Octavia RS versiyonları tanıtıldı.

    Benzinli motora sahip 2020 Skoda Octavia RS’in kaputu altında 245 beygir güç ve 370 Nm maksimum tork üreten 2.0 litre TSI turbo dört silindirli ünite bulunuyor. Standart olarak 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla gelen benzinli Octavia RS’te 7 ileri DSG çift kavramalı şanzıman da opsiyon olarak sunuluyor. 2020 Octavia RS, DSG ile tercih edildiğinde 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede, yani hibrit versiyondan 0.6 saniye daha hızlı sürede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 Skoda Octavia RS ve Scout'a ait olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "BMW'den iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliğiyle ilgili ilk adım geldi"

    2020 Skoda Octavia RS’in dizel versiyonunda 200 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI ünite bulunuyor. Yalnızca 7 ileri DSG kombinasyonuyla tercih edilebilen dizel versiyon, aynı zamanda dört tekerlekten çekiş opsiyonuna sahip tek Octavia RS versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatıldığında Octavia RS TDI’ın 0-100 km/s hızlanması 6.8 saniye sürüyor.

    Liftback ve station wagon gövde tipinde tercih edilebilen 2020 Skoda Octavia RS modelleri, versiyon fark etmeksizin tıpkı bu yılın başında tanıtılan RS iV gibi sportif bir gövde kitine sahip olarak geliyor. RS’e özel agresif tamponlar ve ızgara, siyah dokunuşlar, LED sis lambaları, 18 inç siyah alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri bu detaylar arasında. Ayrıca LED Matrix farlar da Octavia RS modellerinde standart donanımlar arasında.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mansurmarsak (mansur akın) 5 gün en beğenilen
    Bu ülkede 2.0 motor araba almak haram bize. Elin avrupalısı cüzi bir farkla Rs sahibi olabilirken bizde vergi yüzünden normal versiyonun en az 2 katı oluyor. Araba tutkusu olan insanlar için cehennem azabı gibi ülkemiz...
    Bu ülkede 2.0 motor araba almak haram bize. Elin avrupalısı cüzi bir farkla Rs sahibi olabilirken bizde vergi yüzünden normal versiyonun en az 2 katı oluyor. Ar...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EagleTibet (Eagle Tibet) 4 gün mansurmarsak
    O araba tutkusu olanlar zamanında çalışıp araba üretseydi o zaman. Elin avrupalısında mercedes audi bmw bosch siemens sap t-mobile dhl ve daha tonla şirket var ki bunlar sadece Almanyada olanlar. Bıktım bu sitede herkesin ağlamasından. Çalışmamışız, üretmemişiz cefasını çekiyoruz. G.Kore çalışmış mesela gayet güzel bir şekilde. Biz? Biz ne yapmışız? Çalışmamışız arkadaşlar. İstediğiniz kadar hükümetleri suçlayın şu partiye bu partiye bağlayın bizde adam akıllı bir tane marka yok. Dünya enerji piyasasında yokuz, gıda/sağlık piyasasında yokuz, yazılımda yokuz... Hiçbir haltta yokuz.

    Artık ağlayacağımıza biraz da bizim üretmemiz lazım yoksa böyle bakar bakar dururuz. Çalışmamış bir milletiz biz, kaçırdığımız trene bakıyoruz.

    Dün bu ülkede sırf araba telefon vs alabildiği için, ülkenin kötüye gidişine susan bizleriz. Dün dediğime de bakmayın 10 yıllık 20 yıllık bir suskunluk değil bu. 1945den bu yana suskunuz. Boşuna ağlamayın, çalışıp sizden daha iyi bir nesil yetiştirin. Ar-Ge yatırımı yapmadan, bilime teknolojiye yatırım yapmadan bir halt olmuyor.

    Selametle.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EagleTibet (Eagle Tibet) 4 gün mansurmarsak
    O araba tutkusu olanlar zamanında çalışıp araba üretseydi o zaman. Elin avrupalısında mercedes audi bmw bosch siemens sap t-mobile dhl ve daha tonla şirket var ki bunlar sadece Almanyada olanlar. Bıktım bu sitede herkesin ağlamasından. Çalışmamışız, üretmemişiz cefasını çekiyoruz. G.Kore çalışmış mesela gayet güzel bir şekilde. Biz? Biz ne yapmışız? Çalışmamışız arkadaşlar. İstediğiniz kadar hükümetleri suçlayın şu partiye bu partiye bağlayın bizde adam akıllı bir tane marka yok. Dünya enerji piyasasında yokuz, gıda/sağlık piyasasında yokuz, yazılımda yokuz... Hiçbir haltta yokuz.

    Artık ağlayacağımıza biraz da bizim üretmemiz lazım yoksa böyle bakar bakar dururuz. Çalışmamış bir milletiz biz, kaçırdığımız trene bakıyoruz.

    Dün bu ülkede sırf araba telefon vs alabildiği için, ülkenin kötüye gidişine susan bizleriz. Dün dediğime de bakmayın 10 yıllık 20 yıllık bir suskunluk değil bu. 1945den bu yana suskunuz. Boşuna ağlamayın, çalışıp sizden daha iyi bir nesil yetiştirin. Ar-Ge yatırımı yapmadan, bilime teknolojiye yatırım yapmadan bir halt olmuyor.

    Selametle.
    O araba tutkusu olanlar zamanında çalışıp araba üretseydi o zaman. Elin avrupalısında mercedes audi bmw bosch siemens sap t-mobile dhl ve daha tonla şirket var ...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mansurmarsak (mansur akın) 4 gün EagleTibet
    Kusura bakmayın ama çalışmamışız kısmına katılmıyorum. Bu ülkede zeki, çalışkan çok sayıda genç var ama çoğunun önü ülkemizin siyaseti ve bürokrasisi tarafından kesiliyor. Çalışan başarılı adamın yükselmesi engelleniyor. Bunlar basit sıradan vatandaşın kendi başıma aşabileceği engeller değil. Güney Kore bugünkü konumuna oldukça kısa sayılabilecek bir sürede geldi. Önceden koreli ler tembeldide bir anda çalışmaya mı başladılar? Tabi ki hayır yönetin zihniyeti değişti. Çalışan zeki adama değer verildi önü açıldı. Bunlar yönetim zihniyetinin değişmesine bağlı olan şeyler.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deboern94 4 gün yeni yorumcu
    Bombos bir kafasın dijital cagda 20 yılda vergilerde gelinen durum ortada hala bok atmamaya çalışmak icin yok calismamisiz uretmemisiz. Ulan asgari ucretli bile 26 gün 10 saat calisiyor hala çalışmıyor diyorlar Türkler kadar sömürülen kac millet var bu dünyada ? Elin almani 1500 euroyu günde 5 saat haftasonu izinle alıyor 26 gün hergun 10 saat çalışsın 2500 euro alır asgari bossunuz bos
    Bombos bir kafasın dijital cagda 20 yılda vergilerde gelinen durum ortada hala bok atmamaya çalışmak icin yok calismamisiz uretmemisiz. Ulan asgari ucretli bile...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EagleTibet (Eagle Tibet) 4 gün deboern94
    Arkadaşım beynin yoksa yorum yapmayacaksın. Boş ver. Herkes yorum yapacak diye bir kaide yok ki yahu. Benim oradaki çalışma lafımı, bilime yatırım, katma değere yatırım, kısacası "üretmek" olarak dediğimi anlayamayacak kapasitede biriysen, bırak yahu sen yorum yapma. Elin Almanının tonla şirketi var, saymışım orada bir kısmını sende ne var? Hiç. Doğal o elin almanının çalışma saati ücreti vs... Bilime teknolojiye yatırım yapmayan ülkelerdeki insanlar da zaten aynen böyle bizdeki gibi uzunn uzun "çalışırlar":D Üretmek farklıdır ama. Birazcık bile beynin yoksa yorum yapma arkadaşım boş verrr senlik değil demek ki bu konular, he yorum yapıyorsan da adabınla yorum yap. Edepli ol...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN (S K) 3 gün
    türkiyede 300k
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    masterap (oğuzhan ) 3 gün TITAN
    300bine satilmasinin imkani yok, 400-500bin tl bandinda olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün
    2.0 TSI 245 beygir, 500-600 bin civarı olur, Octavia için değmez, boşa tr piyasası için yorulmayalim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün
    Araba diyen akla ilk gelen isim #S K O D A??????
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DoğanGörünümlüToros 4 gün
    MiZeL MitiYo moRuq yhaAa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ertugrul2018 5 gün
    Bagaj hacmine bak bizim ülkede vergiler olsama hayalini kurabilirdim bunun ancak sağolsun ülkem hayal bile kurdurmuyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 5 gün
    tasarımı güzel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    redferrari (red ) 5 gün (düzenlendi)
    Önü Amerikana benzemiş, fiyatı yazılmamış ama tahminen 1 milyon TL' gibi olur, 2015 de çok rahat rs alabiliyorken şu anda alamıyoruz,



    ÖTV değilsede en azından motor hacminlerine göre vergiyi kaldirsalar



    Skoda Octavia RS RS 2.0 TDI CR DSG / 184 HP 128.900 TL
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 5 gün
    Audi benzemiş tasarımı güzel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 5 gün
    Vergi indirimi yapılsa da galerici taifesi hemen araçları topladığı için ihtiyaç sahibi olanlar çok az faydalanabiliyor.



    Bunun çözümü de basit.



    5 yıl satmama koşuluyla %15 ötv imkanı getirilsin. Satmaya mı kalktı direkt kes eksik ötvyi.



    Hatta ilk defa araba alacak olana 0 ötv getir yine 5 yıl satmak yok.



    Böyle olunca işi ticarete dökemez kimse.



    Acilen böyle bir uygulama lazım.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    karakaya_o (Onur KARAKAYA) 5 gün
    Ortalığı yıkacak bu araç
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    XpressMusic34 +113 Redeemertr +89 Covid-19 +69 amadeus99 +65 mokoko_TR +65 alito +63 ilkerinanç +62 Xtrud +58 -AhmtOzdmR- +56 captain_turkiye +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    16040 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2020 skoda octavia rs ve
    3 etiket daha 2020 octavia yeni octavia hibrit Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı294b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video) 4 gün Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek 4 gün Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi 4 gün iQOO Z1x, TENAA veritabanında ortaya çıktı 4 gün MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı 4 gün Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir 4 gün Segmentinde hızlı ama bir eksiği var "TP-Link Archer C80 incelemesi" 4 gün Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak 4 gün Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor 5 gün iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı 5 gün Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı 5 gün iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir 5 gün YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor 5 gün OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı 5 gün Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor 5 gün Oculus Rift kurucusu sınıra sanal duvar çekecek 5 gün Epic Games mağazasında bu hafta Hue oyunu var 5 gün NBA 2K21 konsol nesline göre farklı fiyat etiketleri ile gelecek 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata DJI Tello Drone modeli var 5 gün Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN 2020 Skoda Octavia RS'in benzinli ve dizel versiyonları tanıtıldı Sonraki Geleceğe Dönüş filmi Transformers ile buluştu 5 gün Dodge Durango SRT Hellcat, "şimdiye kadarki en güçlü SUV" iddiasıyla tanıtıldı 5 gün Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı 5 gün PlayStation markası da Facebook boykotuna katıldı 6 gün Cyberpunk 2077 sadece DirectX 12 destekleyecek 6 gün Apple A12Z yongası Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimlerini geride bırakıyor 6 gün Casper'dan kurumsal dizüstü: Nirvana X400 6 gün BMW'den iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliğiyle ilgili ilk adım geldi 6 gün Elektrikte Yeşil Tarife uygulaması Ağustos'ta başlıyor 6 gün Huawei’den doğacak boşluğu Japon NEC kapatmak istiyor 6 gün Prime Video Win10 uygulaması ile içerikleri bilgisayara indirmek artık mümkün 6 gün 2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 6 gün Technics ilk tam kablosuz kulaklığını satışa çıkarıyor. 6 gün TBMM'den Netflix açıklaması 6 gün ASUS ROG Phone 3'ün çıkış tarihi kesinleşti! 6 gün Yeni Land Rover Defender Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 6 gün Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor 6 gün Amazon Studios, Fallout dizisi hazırlıyor 6 gün OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı 6 gün Asus Zenbook Duo vs Zenbook Pro Duo karşılaştırma Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi