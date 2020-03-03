2020 Skoda Octavia RS iV tanıtıldı: Agresif tasarım, çevreci motor

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Gerek tasarım gerekse teknik detaylarını haftalardır süren teaser kampanyası vasıtasıyla öğrendiğimiz 2020 Skoda Octavia RS iV bugün resmi olarak tanıtıldı. RS ailesinin ilk plug-in hybrid üyesi olan araç, bu sayede hem performanslı hem de çevreci olmayı hedefliyor.

2020 Skoda Octavia RS iV’nin tasarımını daha önce pek çok kez görmüştük. Bu yüzden tanıtıma kadar pek bir sürpriz kalmadı diyebiliriz. Agresif tasarımıyla dikkat çeken elektrik destekli model, özel LED sis farları, 18 inç alaşım jantları (19 inç opsiyonel) ve kırmızı renkli RS fren kaliperleriyle farkını ortaya koyuyor. Siyah ızgara, yan ayna kapakları, difüzör ve spoyler da gövde rengiyle güzel bir tezat oluşturuyor.

2020 Skoda Octavia RS iV’nin iç mekanında da kendine has detaylar mevcut. Üç kollu deri spor direksiyon, vites kulakçıkları, spor ön koltuklar (opsiyonel Alcantara kaplı Ergo koltuklar) ve alüminyum pedal setini bu detaylara dahil edebiliriz. Ayrıca kapı içlerinde ve konsolda da Alcantara kullanılmış olması dikkat çekiyor.

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2020 Skoda Octavia RS iV’nin güç aktarma organlarına Golf 8 GTE ve Cupra Leon PHEV’den aşinayız. Sistem, 1.4 litre TSI, 85 kW’lık bir elektrik motoru ve 13 kWh’lık lityum iyon bataryanın kombinasyonundan oluşuyor. Bu sayede toplamda 245 beygir güç ve 400 Nm tork çıkışı elde eden Octavia RS iV, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlıyor ve maksimum 225 km/s sürat yapabiliyor.

2020 Skoda Octavia RS iV’nin gücü, 6 ileri DSG vasıtasıyla ön tekerleklere iletiliyor. Araçtaki batarya, WLTP ölçümlerine göre 60 kilometre saf elektrikli sürüş menziline imkan tanıyor. Standart prizle 6 saatte doldurulabilen batarya, Wallbox söz konusu olduğunda 3.5 saatte tamamen şarj edilebiliyor.

2020 Skoda Octavia RS iV bu yıl bitmeden satışa sunulmuş olacak. İlerleyen aylarda aracın 2.0 TSI ve 2.0 TDI versiyonlarını da göreceğiz. RS versiyonunda plug-in hybrid kullanan Skoda, standart Octavia’da iki adet hafif hibrit seçeneğine yer verecek. Bu seçeneklerden ilkinde 110 beygir güç üreten üç silindirli 1.0 TSI, diğerinde 150 beygirlik 1.5 TSI motor bulunacak.

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