2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı

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Oldukça yoğun bir sezon geçiren Euro NCAP, çarpışma testlerinde bu kez 2020 Volkswagen Golf, Audi Q8, Ford Puma ve Nissan Juke gibi otomobilleri konuk etti.

Yapılan açıklamada; 45 yıllık üretim serüveninde kompakt araçlar için bir ölçüt olarak görülen Volkswagen Golf’ün, çarpışmalardaki dayanıklılığı ve standart asistan sistemleri sayesinde sekizinci nesilde de bu geleneği sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca, 2020 Volkswagen Golf’ün V2X (araçtan araca, araçtan altyapıya) iletişim teknolojisine sahip ilk Volkswagen olduğu, bu önemli teknolojinin yakında Euro NCAP’in derecelendirmelerine de ekleneceği belirtildi.

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Çarpışma testlerinden beş yıldızla ayrılan 2020 Volkswagen Golf, yetişkin yolcu korumada yüzde 95, çocuk yolcu korumada yüzde 89, yaya korumasında yüzde 76 ve son olarak güvenlik yardımcısı kategorisinde yüzde 78 oranında başarı elde etti. Fakat 2020 Volkswagen Golf’ün yan darbe testi sırasında kapısının açılması akıllarda soru işareti yarattı. Zira bu durum Euro NCAP testlerinde önemli bir kusur olarak görülüyor. Volkswagen ise araçta standart olarak sunulan otomatik kapı kilidinin gerçek kazalarda bu durumu önleyeceğine inanıyor.

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Euro NCAP'te ilk kez 3 Çinli model

2019 yılı, Euro NCAP’in çarpışma testlerinde üç Çinli otomobil birden gördüğümüz ilk yıl oldu. Şanghay merkezli SAIC Motor’un bu yıl Avrupa pazarına gönderdiği MG HS ve elektrikli MG ZS EV modellerinin yanı sıra Avrupa’da satılacak ilk Çinli elektrikli araç olarak lanse edilen Aiways U5 de çarpışma testlerinde boy gösterdi. MG imzalı modeller testlerden beş yıldızla ayrılmayı başarırken, U5 ise üç yıldızda takılı kaldı. Yapılan açıklamada, U5’in özellikle yan darbelere karşı çok zayıf olduğu ve acil durum fren sisteminde sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.

Euro NCAP’in test sonuçlarını paylaştığı yeni araçlar ve dereceleri şöyle:

Araçlar Derece(yıldız) Yetişkin(%) Çocuk(%) Yaya(%) Güvenlik Yardımcısı Volkswagen Golf 5 95 89 76 78 Ford Puma 5 94 84 77 74 Nissan Juke 5 94 85 81 73 Audi Q8 5 93 87 71 73 MG HS 5 92 81 64 76 MG ZS EV 5 90 85 64 70 Aiways U5 3 73 70 45 55 Volkswagen up! 3 81 83 46 55 Seat Mii 3 81 83 46 55 Skoda Citigo 3 81 83 46 55