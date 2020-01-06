2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi

AirlineRatings.com isimli web sitesi 2020’nin en güvenli havayollarını seçtiği bir liste yayınladı. Yüzlerce havayolu şirketinin performansını gözlemleyen site Avustralyalı Qantas’ı birincilik tahtına oturttu.
Devlet ve sektör kurumlarınca yapılan denetlemeler, kaza ve ciddi olay kaydı, kârlılık, güvenlik alanındaki girişimler ile filo yaşı gibi etkenlerin göz önünde bulundurulduğu değerlendirmede Qantas, “operasyonlardaki ilkler ve güvenliğe verdiği önem” neticesinde birinci sıraya yerleşmiş.İlginizi Çekebilir Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3
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Siteden yapılan açıklamada, “Avustralyalı havayolu şirketi, Geleceğin Hava Navigasyon Sistemi’nin geliştirilmesi aşamasında lider pozisyonda yer almıştır. Uçuş veri kayıt sisteminin etkin kullanımı, ekip performansı ile Küresel Navigasyon Uydu Sistemi ile gerçekleştirilen inişler ve Gerekli Seyrüsefer Performansı (RNP- Required Navigation Performance) kullanılarak dağlık ve bulutlu bölgelere yapılan alçalmalar, Qantas’ı listenin başına taşımıştır.” ifadelerine yer verilmiş.
Dünya’nın en güvenli 20 havayolu şirketinin yanında düşük fiyatla hizmet veren en güvenli 10 havayolunu da seçen sitenin oluşturduğu ve gözlerin ülkemiz havayolu şirketlerini de aradığı listelere aşağıda göz atabilirsiniz.
Dünyanın en güvenli 20 havayolu:
- Qantas -Avustralya
- Air New Zealand -Yeni Zelanda
- EVA Air - Tayvan
- Etihad - BAE
- Qatar Airways - Katar
- Singapore Airlines - Singapur
- Emirates - BAE
- Alaska Airlines - ABD
- Cathay Pacific Airways - Honk Kong
- Virgin Australia - Avustralya
- Hawaiian Airlines - Hawaii
- Virgin Atlantic Airlines - İngiltere
- TAP Portugal - Portekiz
- SAS - Danimarka, Norveç, İsveç
- Royal Jordanian - Ürdün
- Swiss - İsviçre
- Finnair - Finlandiya
- Lufthansa - Almanya
- Aer Lingus - İrlanda
- KLM - Hollanda
Düşük maliyetli en güvenli 10 havayolu:
- Air Arabia - BAE
- Flybe - İngiltere
- Frontier - ABD
- HK Express - Honk Kong
- IndiGo - Hindistan
- Jetblue - ABD
- Volaris - Meksika
- Vueling - İspanya
- Westjet - Kanada
- Wizz - Macaristan
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/qantas-safest-airlines-world-airlineratings-air-new-zealand-eva-air-a9267301.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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