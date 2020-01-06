Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi

    AirlineRatings.com, 2020 yılının en güvenli havayolu şirketlerini belirledi. Devlet ve sektör kurumlarınca yapılan denetlemeler gibi kriterlerin yer aldığı listenin birincisi Qantas oldu.
    2 hf.
    5,9b
    1
    20
    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi
    Tam Boyutta Gör

    AirlineRatings.com isimli web sitesi 2020’nin en güvenli havayollarını seçtiği bir liste yayınladı. Yüzlerce havayolu şirketinin performansını gözlemleyen site Avustralyalı Qantas’ı birincilik tahtına oturttu.

    Devlet ve sektör kurumlarınca yapılan denetlemeler, kaza ve ciddi olay kaydı, kârlılık, güvenlik alanındaki girişimler ile filo yaşı gibi etkenlerin göz önünde bulundurulduğu değerlendirmede Qantas, “operasyonlardaki ilkler ve güvenliğe verdiği önem” neticesinde birinci sıraya yerleşmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3

    Ayrıca Bkz. "2019’da yapımcılarını zengin eden oyunlar açıklandı"

    Siteden yapılan açıklamada, “Avustralyalı havayolu şirketi, Geleceğin Hava Navigasyon Sistemi’nin geliştirilmesi aşamasında lider pozisyonda yer almıştır. Uçuş veri kayıt sisteminin etkin kullanımı, ekip performansı ile Küresel Navigasyon Uydu Sistemi ile gerçekleştirilen inişler ve Gerekli Seyrüsefer Performansı (RNP- Required Navigation Performance) kullanılarak dağlık ve bulutlu bölgelere yapılan alçalmalar, Qantas’ı listenin başına taşımıştır.” ifadelerine yer verilmiş.

    2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi
    Tam Boyutta Gör

    Dünya’nın en güvenli 20 havayolu şirketinin yanında düşük fiyatla hizmet veren en güvenli 10 havayolunu da seçen sitenin oluşturduğu ve gözlerin ülkemiz havayolu şirketlerini de aradığı listelere aşağıda göz atabilirsiniz.

    Dünyanın en güvenli 20 havayolu:

    • Qantas -Avustralya
    • Air New Zealand -Yeni Zelanda
    • EVA Air - Tayvan
    • Etihad - BAE
    • Qatar Airways - Katar
    • Singapore Airlines - Singapur
    • Emirates - BAE
    • Alaska Airlines - ABD
    • Cathay Pacific Airways - Honk Kong
    • Virgin Australia - Avustralya
    • Hawaiian Airlines -  Hawaii
    • Virgin Atlantic Airlines - İngiltere
    • TAP Portugal - Portekiz
    • SAS - Danimarka, Norveç, İsveç
    • Royal Jordanian - Ürdün
    • Swiss - İsviçre
    • Finnair - Finlandiya
    • Lufthansa - Almanya
    • Aer Lingus - İrlanda
    • KLM - Hollanda

    Düşük maliyetli en güvenli 10 havayolu:

    • Air Arabia - BAE
    • Flybe - İngiltere
    • Frontier - ABD
    • HK Express - Honk Kong
    • IndiGo - Hindistan
    • Jetblue - ABD
    • Volaris - Meksika
    • Vueling - İspanya
    • Westjet - Kanada
    • Wizz - Macaristan


    https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/qantas-safest-airlines-world-airlineratings-air-new-zealand-eva-air-a9267301.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Imarex 2 hf. en beğenilen
    THY görmek isterdim listede
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ECDAD_OSMANLI 2 hf.
    Bunların THY den haberi yok galiba
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CoreXXX 2 hf.
    Böyle listelerde türk şirketi göremezsiniz. Quantası 10 a katlasa yine almazlar listeye siyasi sebeplerden
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Seraphim_ 2 hf. yeni yorumcu
    ruh hastaları yine toplanmış ba, delta, aa, united, af yok listede yok thy üzerine şöyle oynanıyor böyle oynanıyor bilmemne
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AL3lMA 2 hf.
    Yönetimde AKP li zihniyet olursa hiç bir listeye giremez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    siz thy yi ne sandınız ki listede olsun. otelde çalışıyorum hep kaybolan bavullar thy nin. son zamanda iyice cozuttular rötarsız kalkan uçak yok gibi. adamlar bunlara bakıyor. adam viski istiyor onun yerine zemzem suyu versek olmaz mı diyen bir thy nasıl listede olsun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    slevinus 2 hf.
    THY çok büyük bir havayolu şirketi ve Dünya'da bu büyüme kabul edilmiyor. Son zamanlarda, özellikle yurt dılındaki en ufak uçak kazası haberlerini bile verirken, ikon olarak THY amblemli uçak kullanıyorlar. Çok ciddi bir karalama kampanyası var maalesef havacılık sektöründe THY'ye karşı. Müşteri memnuniyetine verdiği önemi Youtube Vloggerlarından izleyebilirsiniz.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    PolyushkaPolyeciKopek 2 hf.
    Biz niye yokuz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Her zamanki gibi kendileri çalıp kendileri söylüyorlar. Bu firmanın 2008 de ve 2011 de ölümlü uçak kazaları var diğerlerini bahsetmiyorum bile. Artık haksızlık bunlar için doğal hale gelmiş dünyayı hep kendi gözlerinden görüyorlar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu
    indepentend'in kaynağı olan www.airlineratings.com sitesi dünyanın en çok tıklanan 112,849. sitesiymiş. alan tescili de 8.12.2020 tarihinde doluyormuş. adam daha 5$'lık isim tescilini bile 10 yıllık yapamıyor.

    yalova kaymakamının vereceği bir ödül bile bundan daha değerli açıkçası.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    time58 2 hf.
    objektif bir değerlendirme olduğunu düşünmüyorum, böyle sıralamalar reklam kokan hareketler ancak
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rouvax 2 hf.
    Türkiye den hiçbir havayolu olmaması bize ne işaret ediyor?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    celeroni 2 hf.
    Kendi listemizi oluşturalım.
    1- THY
    2- ...
    3- ...
    Gerisini salla
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    salagil 2 hf. celeroni
    2. Qatar Airways
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5904 kez okundu.
    15 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    en iyi havayolu şirketleri, qantas airlines ve
    5 etiket daha havacılık Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Yeni nesil traş bıçağı | Kendinden ısıtmalı 2 hf. Renault Talisman'ın kaputu altında yeni motor seçeneği: 1.3 TCe 2 hf. Köpeğinizin ruh halini bu cihaz ile anlayın 2 hf. Finlandiya'da az mesai, çok tatil sistemine geçiliyor 2 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi 2 hf. Kalem pilde devrim! Tenavolts kalem pil ön inceleme 2 hf. Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı 2 hf. Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı 2 hf. Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek 2 hf. Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir 2 hf. Samsung'un dikey olarak da kullanılabilen televizyonu The Sero, Kore dışında da satılacak 2 hf. İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu 2 hf. Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi 2 hf. Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı 2 hf. Bosch, otomobiller için "Sanal Güneşlik" geliştirdi 2 hf. Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri 2 hf. 10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı 2 hf. Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor 2 hf. Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı 2 hf. ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi Sonraki Kemik onarımını hızlandıracak biyomateryal geliştirildi 2 hf. 2si1 | Yeni Metrobüsler, İstanbul'u coşturacak 2 hf. ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi 2 hf. Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor 2 hf. OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı 2 hf. Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor 2 hf. ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor 2 hf. XFX RX 5600 XT THICC II sızdı 2 hf. Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı 2 hf. WhatsApp'e de reklamlar geliyor 2 hf. Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor 2 hf. Kansere neden olan DNA hasarının hızla tespit edilmesini sağlayan yeni bir test yöntemi geliştirildi 2 hf. Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı 2 hf. 2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı 2 hf. Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi 2 hf. Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü 2 hf. Google Haberler abonelik sistemini iptal ediyor 2 hf. TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak 2 hf. WiFi 6E standardı tanıtıldı 2 hf. Fortnite 2019 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde etti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim