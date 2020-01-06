2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi

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AirlineRatings.com isimli web sitesi 2020’nin en güvenli havayollarını seçtiği bir liste yayınladı. Yüzlerce havayolu şirketinin performansını gözlemleyen site Avustralyalı Qantas’ı birincilik tahtına oturttu.

Devlet ve sektör kurumlarınca yapılan denetlemeler, kaza ve ciddi olay kaydı, kârlılık, güvenlik alanındaki girişimler ile filo yaşı gibi etkenlerin göz önünde bulundurulduğu değerlendirmede Qantas, “operasyonlardaki ilkler ve güvenliğe verdiği önem” neticesinde birinci sıraya yerleşmiş.

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Siteden yapılan açıklamada, “Avustralyalı havayolu şirketi, Geleceğin Hava Navigasyon Sistemi’nin geliştirilmesi aşamasında lider pozisyonda yer almıştır. Uçuş veri kayıt sisteminin etkin kullanımı, ekip performansı ile Küresel Navigasyon Uydu Sistemi ile gerçekleştirilen inişler ve Gerekli Seyrüsefer Performansı (RNP- Required Navigation Performance) kullanılarak dağlık ve bulutlu bölgelere yapılan alçalmalar, Qantas’ı listenin başına taşımıştır.” ifadelerine yer verilmiş.

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Dünya’nın en güvenli 20 havayolu şirketinin yanında düşük fiyatla hizmet veren en güvenli 10 havayolunu da seçen sitenin oluşturduğu ve gözlerin ülkemiz havayolu şirketlerini de aradığı listelere aşağıda göz atabilirsiniz.

Dünyanın en güvenli 20 havayolu:

Qantas -Avustralya

Air New Zealand -Yeni Zelanda

EVA Air - Tayvan

Etihad - BAE

Qatar Airways - Katar

Singapore Airlines - Singapur

Emirates - BAE

Alaska Airlines - ABD

Cathay Pacific Airways - Honk Kong

Virgin Australia - Avustralya

Hawaiian Airlines - Hawaii

Virgin Atlantic Airlines - İngiltere

TAP Portugal - Portekiz

SAS - Danimarka, Norveç, İsveç

Royal Jordanian - Ürdün

Swiss - İsviçre

Finnair - Finlandiya

Lufthansa - Almanya

Aer Lingus - İrlanda

KLM - Hollanda

Düşük maliyetli en güvenli 10 havayolu:

Air Arabia - BAE

Flybe - İngiltere

Frontier - ABD

HK Express - Honk Kong

IndiGo - Hindistan

Jetblue - ABD

Volaris - Meksika

Vueling - İspanya

Westjet - Kanada

Wizz - Macaristan

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/qantas-safest-airlines-world-airlineratings-air-new-zealand-eva-air-a9267301.html

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