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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2019’da yapımcılarını zengin eden oyunlar açıklandı

    2019 yılında geliştiricilerini zengin eden oyunlar sonunda belli oldu. 2019 yılında da mobil platformun hakimiyetini koruduğu görülüyor. En çok kazanan ise yine Fortnite.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    5,1b
    1
    19
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    2019’da yapımcılarını zengin eden oyunlar açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    2019 yılının sona ermesiyle birlikte birçok sektörden yılın “en çok” haberleri gelmeye başladı. Oyun dünyası da milyar dolarlık gelirleri çoktan geride bırakmış durumda. Peki bu sektörde en çok kazananlar kim? Gelin SuperData’nın paylaştığı bilgilere hep birlikte göz atalım.

    Pazar analistinin verilerinde en çok dikkat nokta, oynaması ücretsiz olan (Free to Play-F2P) oyunlara harcanan paralar olmuş. 2019 yılının gelirlerinin yaklaşık %80’i bu oyunlardan elde edilmiş.

    2018 yılının galibi olan Fortnite, 2019’da da birinciliği kimseye kaptırmamış. Oyunun tüm platformlarda elde ettiği gelir 1.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş. Ücretli ya da premium oyunların lideri ise 786 milyon dolarla FIFA 2019 olarak öne çıkmış. Premium tarafta FIFA 19’u takip eden oyun, Call of Duty: Modern Warfare. FPS tarzdaki oyunun geliri 645 milyon dolar. Verilere göre 2019’da premium segmente çıkan oyunlarda olan azalma nedeniyle gelirlerin de 2018’e kıyasla %5 düştüğü vurgulanmış.

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    Yıl geneline baktığımızda ise ortaya inanılması güç rakamlar çıkıyor. Mobil oyunların hakim olduğu pazar, 64.4 milyar dolarlık gelirle birinci sırayı alırken PC sektörünün 29.6 milyar dolarla ikinci ve konsolların 15.4 milyarla üçüncü sıraya yerleştiği görülüyor. Söz konusu rakamların yalnızca dijital satışları kapsadığını ayrıca not etmekte fayda var.

    Son olarak, ücretsiz ve ücretli segmentte en çok gelir elde eden 10 oyun listesine aşağıda göz atabilirsiniz.

     En çok gelir elde eden ücretsiz oyunlar:

    • Fortnite - 1.8 milyar dolar
    • Dungeon Fighter Online - 1.6 milyar dolar
    • Honour of Kings - 1.6 milyar dolar
    • League of Legends - 1.5 milyar dolar
    • Candy Crush Saga - 1.5 milyar dolar
    • Pokemon Go - 1.4 milyar dolar
    • Crossfire - 1.4 milyar dolar
    • Fate/Grand Order - 1.2 milyar dolar
    • Game for Peace - 1.1 milyar dolar
    • Last Shelter: Survival - 1.1 milyar dolar

    En çok gelir elde eden ücretli oyunlar:

    • FIFA 19 - 786 milyon dolar
    • Call of Duty: Modern Warfare - 645 milyon dolar
    • GTA 5 - 595 milyon dolar
    • FIFA 20 - 504 milyon dolar
    • Call of Duty: Black Ops 4 - 487 milyon dolar
    • NBA 2K19 - 370 milyon dolar
    • The Division 2 - 370 milyon dolar
    • Rainbow Six Siege - 358 milyon dolar
    • Borderlands 3 - 329 milyon dolar
    • The Sims 4 - 311 milyon dolar


    https://www.vg247.com/2020/01/03/fortnite-fifa-19-top-digital-revenue-2019-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    al-ozaria 2 hf. en beğenilen
    Buradan çıkan sonuç: Ücretsiz oyunlara bulaşmayın, daha çok paranız gider. :)
    1 Yanıt Yanıtla +49
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    eAkman 2 hf.
    Yapimcilari fakir miydi de zengin oldu?
    Yanıtla +11
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    sendemail 2 hf.
    Bundan 20 sene önceydi , pc de fifa99 oynuyordum , 3 tuş iş görüyordu ,Harikaydı.

    Geçenlerde Ps4 'te bir el oynayayım dedim , çakılı kaldım orta sahada , inanılmaz sofistike olmuş , bildiğin simülasyon gibi olmuş.

    Samimiyetle söylüyorum , yeni Fifa ı oyanayabilmek yetenek gibi bir şey...

    Diğer taraftan Kazanılan para muazzam ,Mobil tarafta hasılat daha da fazla . Memelketimde bir kaç tane oyun stüdysu açılsa ne kadar iyi olur.
    Fena yatırım da değil . Param olsa ,Oyun yapımına tutkusu olan arkadaşları işe alır güzel bir oyun üretmeye çalışırdım ,
    senaristi,grafikeri ,programcısı ,donanımcısı ,testerı vs.r ...
    Muazzam katma değer.
    Bundan 20 sene önceydi , pc de fifa99 oynuyordum , 3 tuş iş görüyordu ,Harikaydı. Geçenlerde Ps4 'te bir el oynayayım dedim , çakılı kaldım orta sahada ,...
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    Yanıtla +8
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    1 Avatar
    eaglepaw_1903 7 sa.
    .
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    yazarkafam 5 gün
    dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz
    youtube.com/...
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    Askaparta 2 hf.
    Sims hala popüler.
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    gamer90 2 hf.
    Bunlar çok deli paralar ya. Cidden ücretsiz oyunlar bu kadar nasıl kazandı aklım almıyor.
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    Susun2Dk 2 hf.
    F2P=P2W
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ne kadar enteresan bir sonuç , ücretsiz oyunlar milyar dolar gelir elde ederken ücretliler milyon dolar seviyesinde. Buradan yola çıkıp ücretsiz oyunları artırırlar inşallah :-)
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    İbrahim770 2 hf.
    Şu gelir yapan oyunlara bak çoğu berbat oyunlar. Gerçek oyunlar para kazanmıyor
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    FoxyDogy 2 hf. sendemail
    Mobil oyun stüdyoları var zaten küçük büyük



    Masamo, peak, gram, ruby ve bilimum hypercasual oyun üreten studio



    Bunların yayında mobil oyun yayıncıları da var.

    Good job ,ruby, rollic ve yeni olarak enrich games



    Bu saydıklarım global çapta bilinen firmalar
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    sendemail 2 hf.
    Bundan 20 sene önceydi , pc de fifa99 oynuyordum , 3 tuş iş görüyordu ,Harikaydı.

    Geçenlerde Ps4 'te bir el oynayayım dedim , çakılı kaldım orta sahada , inanılmaz sofistike olmuş , bildiğin simülasyon gibi olmuş.

    Samimiyetle söylüyorum , yeni Fifa ı oyanayabilmek yetenek gibi bir şey...

    Diğer taraftan Kazanılan para muazzam ,Mobil tarafta hasılat daha da fazla . Memelketimde bir kaç tane oyun stüdysu açılsa ne kadar iyi olur.
    Fena yatırım da değil . Param olsa ,Oyun yapımına tutkusu olan arkadaşları işe alır güzel bir oyun üretmeye çalışırdım ,
    senaristi,grafikeri ,programcısı ,donanımcısı ,testerı vs.r ...
    Muazzam katma değer.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    IceRulez 2 hf.
    paralara bak bu ne yav
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    5081 kez okundu.
    17 yorum yazıldı.

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