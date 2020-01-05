2019’da yapımcılarını zengin eden oyunlar açıklandı

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2019 yılının sona ermesiyle birlikte birçok sektörden yılın “en çok” haberleri gelmeye başladı. Oyun dünyası da milyar dolarlık gelirleri çoktan geride bırakmış durumda. Peki bu sektörde en çok kazananlar kim? Gelin SuperData’nın paylaştığı bilgilere hep birlikte göz atalım.

Pazar analistinin verilerinde en çok dikkat nokta, oynaması ücretsiz olan (Free to Play-F2P) oyunlara harcanan paralar olmuş. 2019 yılının gelirlerinin yaklaşık %80’i bu oyunlardan elde edilmiş.

2018 yılının galibi olan Fortnite, 2019’da da birinciliği kimseye kaptırmamış. Oyunun tüm platformlarda elde ettiği gelir 1.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş. Ücretli ya da premium oyunların lideri ise 786 milyon dolarla FIFA 2019 olarak öne çıkmış. Premium tarafta FIFA 19’u takip eden oyun, Call of Duty: Modern Warfare. FPS tarzdaki oyunun geliri 645 milyon dolar. Verilere göre 2019’da premium segmente çıkan oyunlarda olan azalma nedeniyle gelirlerin de 2018’e kıyasla %5 düştüğü vurgulanmış.

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Yıl geneline baktığımızda ise ortaya inanılması güç rakamlar çıkıyor. Mobil oyunların hakim olduğu pazar, 64.4 milyar dolarlık gelirle birinci sırayı alırken PC sektörünün 29.6 milyar dolarla ikinci ve konsolların 15.4 milyarla üçüncü sıraya yerleştiği görülüyor. Söz konusu rakamların yalnızca dijital satışları kapsadığını ayrıca not etmekte fayda var.

Son olarak, ücretsiz ve ücretli segmentte en çok gelir elde eden 10 oyun listesine aşağıda göz atabilirsiniz.

En çok gelir elde eden ücretsiz oyunlar:

Fortnite - 1.8 milyar dolar

Dungeon Fighter Online - 1.6 milyar dolar

Honour of Kings - 1.6 milyar dolar

League of Legends - 1.5 milyar dolar

Candy Crush Saga - 1.5 milyar dolar

Pokemon Go - 1.4 milyar dolar

Crossfire - 1.4 milyar dolar

Fate/Grand Order - 1.2 milyar dolar

Game for Peace - 1.1 milyar dolar

Last Shelter: Survival - 1.1 milyar dolar

En çok gelir elde eden ücretli oyunlar:

FIFA 19 - 786 milyon dolar

Call of Duty: Modern Warfare - 645 milyon dolar

GTA 5 - 595 milyon dolar

FIFA 20 - 504 milyon dolar

Call of Duty: Black Ops 4 - 487 milyon dolar

NBA 2K19 - 370 milyon dolar

The Division 2 - 370 milyon dolar

Rainbow Six Siege - 358 milyon dolar

Borderlands 3 - 329 milyon dolar

The Sims 4 - 311 milyon dolar

https://www.vg247.com/2020/01/03/fortnite-fifa-19-top-digital-revenue-2019-report/

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