2021 Audi RS3 Sportback test edilirken görüntülendi

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2020 Audi A3 Sportback, yepyeni tasarımı ve modern teknolojileriyle geçtiğimiz ay sahneye çıkmıştı. Şimdi sıra AMG A45 ve A45 S gibi rakiplerle boy ölçüşecek hot hatch versiyonu Audi RS3 Sportback’te.

Daha önce yoğun kamuflajıyla test edilirken casus kameralara yakalanan yeni nesil Audi RS3 Sportback’in üzerindeki kamuflaj azalmış. Geriye kalanlar ise standart modele kıyasla daha agresif tasarlanan diğer gövde parçalarını gizliyor. Yeniden tasarlanan ızgarayı, daha büyük hava girişlerine sahip ön tamponu, ön tekerleklerin arkasındaki hava kanallarını ve marşpiyel eklerini bu parçalara örnek verebiliriz. Ayrıca standart modeldekine benzer bir spoyler ve büyük oval egzoz çıkışları da dikkat çekiyor.

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Yeni Audi RS3 Sportback’in iç mekanını gösteren bir fotoğraf henüz yok. Fakat aracın kabin tarafında da daha sportif detaylar göreceğimiz kesin. Gövdeyi saran spor koltuklar, üzerindeki dikişlerle güzel bir kontrast oluşturan döşeme ve trimler, RS rozetleri ve bilgi-eğlence sistemi ile gösterge ekranına eklenen farklı grafikler, yeni Audi RS3 Sportback’in iç mekanında görebileceğimiz dokunuşlar arasında.

2.5 litrelik beş silindirli turbo benzinli ünitenin güncellenmiş versiyonundan beslenecek yeni Audi RS3 Sportback’in 420 beygir güç ve 500 Nm tork değerlerine sahip olması bekleniyor. Yani selefine kıyasla gücünü 20 beygir yukarı taşıyacak. Performans paketinde ise söz konusu değerin 450 beygire çıkacağı söyleniyor. Quattro dört tekerlekten çekiş sisteminin standart olarak sunulacağı yeni RS3 Sportback’te çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılacak. Eğer çıkan son haberler doğruysa, araçta Drift modu da bulunabilir.

Aşağıdaki galeride güncel kamuflajlı fotoğraflarını görebileceğiniz yeni nesil Audi RS3 Sportback’i 2021’in ilk yarısında Avrupa yollarında görmemiz mümkün.

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