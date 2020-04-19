Volkswagen, 2019 yılında dünya çapında en çok satan modelini açıkladı

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Geçtiğimiz yıl sekizinci jenerasyonu tanıtılan Golf, Alman üretici Volkswagen’in en popüler modellerinden biri olabilir. Fakat markanın 2019 yılında global pazarda en çok sattığı model SUV sınıfındaki temsilcisi Volkswagen Tiguan oldu.

İlk kez 2007 yılında karşımıza çıkan Volkswagen Tiguan, kısa süre önce üretim adeti olarak 6 milyon bariyerini aştı. Sadece 2019 yılında 910 bin 926 adet satılan başarılı kompakt SUV, böylelikle Volkswagen’in küresel pazardaki en çok satan modeli oldu. Bunun yanı sıra, aynı dönemde Avrupa’nın en çok satan SUV modeli ve dünyanın en popüler üç SUV modelinden biri olmayı da başardı.

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Volkswagen Tiguan’ın ilk jenerasyonu 2007 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı ve aynı yıl içerisinde satışa sunuldu. Pazardaki ilk yılında 150 bin adet satış rakamına ulaşarak Avrupa’nın en çok satan SUV modeli olarak Alman markanın yüzünü güldürdü. 2011 yılında makyaj operasyonundan geçirilerek önemli güncellemeler alan Tiguan, böylece satışlarını katladı ve ilk kez 500 bin bariyerini aştı.

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2016 yılına gelindiğinde Volkswagen, daha modern bir platform (MQB) üzerine inşa ettiği ikinci nesil Tiguan’ı görücüye çıkardı. Bu yeni platform aracın tasarımı, teknolojileri ve motor seçenekleri dahil pek çok şeyi değiştirdi. Bu sayede Tiguan, güç seçenekleri 115 beygir ve 240 beygir arasında değişen geniş bir motor yelpazesine kavuştu. 2017 yılında ise Tiguan Allspace adı verilen uzun aks mesafeli versiyon ortaya çıktı.

Volkswagen Tiguan, yoluna bu yılın sonuna doğru tanıtılması beklenen makyajlı versiyonla devam edecek. Tiguan bu makyaj operasyonuyla birlikte şarj edilebilir hibrit versiyona, Tiguan R isimli performans modeline ve OTA güncelleme desteğine sahip bilgi-eğlence sistemi gibi yeni teknolojilere kavuşacak. Aşağıdaki galeride makyajlı versiyonun resmi çizim görselini bulabilirsiniz.

Volkswagen Tiguan’ın ülkemizdeki fiyatları 237 bin 200 TL’den başlıyor. Almanya’daki başlangıç fiyatı ise 30 bin 385 euro.

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