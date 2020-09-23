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    2021 BMW M3 ve M4'ün örtüsü kaldırıldı: Yepyeni tasarım, yüksek performans

    Yeni jenerasyonlarıyla karşımıza çıkan 2021 BMW M3 ve M4 Coupe, baştan aşağı yenilenen tasarımları, güçlü motoru ve dört tekerlekten çekiş özelliğiyle dikkat çekiyor.
    6 sa.
    2,3b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 BMW M3 ve M4'ün örtüsü kaldırıldı: Yepyeni tasarım, yüksek performans
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    Kısa süre önce fotoğrafları sızdırılan 2021 BMW M3 ve M4 bugün resmi olarak tanıtıldı. Alman markanın "ultimate driving machine" mottosunu sonuna kadar sürdüren ikonik modeller yeni jenerasyonuyla karşımızda.

    2021 BMW M3 ve M4'ün kaputu altında 479 beygir güç ve 550 Nm tork üreten 3.0 litre çift turbo altı silindirli motor bulunuyor. Daha performanslı Competition versiyonları ise 510 beygir güç ve 650 Nm tork değerlerine sahip. Ekstra güç sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlayan yeni M3 ve M4, M Driver's paket ile tercih edildiğinde 290 km/s maksimum hıza sahip. Competition versiyonlarının maksimum hızı standart versiyonlarla aynı fakat 0-100 km/s hızlanması 3.8 saniyeye kadar düşüyor.

    Başta "ultimate driving machine" mottosunu sürdüren modeller dedik çünkü standart M3 ve M4 modelleri 6 ileri manuel şanzıman seçeneği ve arkadar itişli olarak geliyor. Manuel şanzımanın sekiz ileri otomatik şanzımana göre 22.7 kg daha hafif olduğunu belirten BMW, bunun ön-arka ağırlık dağılımını iyileştirmeye yardımcı olduğunun altını çiziyor. Competition versiyonları ise ekstra torktan dolayı sadece otomatik şanzımanla sunuluyor. Fakat bu araçların da manuel modda kullanılabilmesi için direksiyon arkasında vites kulakçıkları mevcut.

    2021 BMW M3 ve M4'ün örtüsü kaldırıldı: Yepyeni tasarım, yüksek performans
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    2021 BMW M3 ve M4 ile ilgili en önemli yeniliklerden biri elbette dört tekerlekten çekiş sistemi. Yalnızca Competition versiyonlarında karşımıza çıkan M xDrive sistemi, aktif M arka diferansiyele sahip. Söz konusu sistem kapsamında tork, normal sürüşlerde doğrudan arka tekerleklere aktarılıyor. Ekstra çekiş gücü gerektiren durumlarda ise güç ön tekerleklere de aktarılıyor. 2021 BMW M3 ve M4 modellerinin dört tekerlekten çekiş sisteminde 4WD, 4WD Sport ve 2WD olmak üzere toplamda üç farklı mod bulunuyor.

    Standart olarak Adaptif M Süspansiyon ile gelen 2021 BMW M3 ve M4'te baştan aşağı yenilenen M modellerine özel ön ve arka süspansiyon bulunuyor. Daha iyi bir yol tutuş ve yön kararlılığı sağlamak adına arkada beş noktadan bağlantılı sisteme yer verilen performanslı modellerin öndeki iz genişliği de aynı amaç doğrultusunda 38 mm kadar artırılmış.

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    2021 BMW M3 ve M4 modellerinin dikkat çeken özellikleri arasında M Servotronic direksiyon sistemi ve opsiyonel olarak sunulan M Drive Professional paketi bulunuyor. M Traction Control özelliğine sahip ve tamamen yeni olan bu paket, sürücünün 10 farklı ayar üzerinden seçim yapmasına imkan vererek yarış performansı ve yön kararlılığı arasındaki ideal dengeyi bulmasını sağlıyor.

    2021 BMW M3 ve M4'ün örtüsü kaldırıldı: Yepyeni tasarım, yüksek performans
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    2021 BMW M3 ve M4 modellerindeki yüksek performansın dizginlenebilmesi için yeni bir fren sistemine yer verilmiş. Söz konusu sistem kapsamında ön tarafta 6 pistonlu kaliperler ve 380 mm fren diskleri, arkada ise tek pistonlu kaliperler ve 370 mm diskler görev yapıyor. Müşteriler dilerse karbon seramik fren sistemini ekstra ücret karşılığı aracına ekleyebiliyor. Burada da altın renginde kaliperler, önde 400 mm ve arkada 380 mm fren diskleri karşımıza çıkıyor.

    İç ve dış tasarım

    Ön yüzünde Alman markanın yeni tasarım dili doğrultusunda devasa böbrek ızgara bulunan 2021 BMW M3 ve M4 modellerinde agresif LED farlar, karartılmış stoplar ve karbon fiber tavan standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra sportif marşpiyeller, aerodinamik yan aynalar ve agresif arka tampon da söz konusu modellerin dikkat çeken detayları arasında. Arka tamponda siyah difüzör ve dört çıkışlı spor egzoz sistemi göze çarpıyor.

    2021 BMW M3 ve M4'ün örtüsü kaldırıldı: Yepyeni tasarım, yüksek performans
    Tam Boyutta Gör

    Müşteriler dilerse arka spoyler, ayna kapakları ve difüzör gibi parçaları da karbon fiber haline getiren M Carbon gövde paketini de satın alabiliyor. Bunun yanı sıra yeni M3 ve M4 modellerinde önde 18 arkada 19 inçlik alaşım jantlar bulunuyor. Competition versiyonlarında ise 19 ve 20 inçlik jantlar dikkat çekiyor.

    2021 BMW M3 ve M4 modellerinde ince taneli Merino deri kaplı ve soğutma özelliğine sahip spor koltuklar bulunuyor. Müşteriler ayrıca opsiyonel olarak sunulan ve standart koltuklardan 9.5 kg daha hafif olan M Carbon çanak koltukları da tercih edebiliyor. Söz konusu modellerde sürücünün hemen önünde 12.3 inç dijital gösterge ekranı, onun hemen yanında da 10.25 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Araçların bilgi-eğlence sisteminde bulut tabanlı BMW Maps, Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin yanı sıra M Drift Analyzer ve M Laptimer gibi M modellerine özel fonksiyonlar mevcut.

    Fiyat

    2021 BMW M3 modeli 69.900 dolar, M4 Coupe ise 71.800 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Competition versiyonları ise sırasıyla 72.800 dolar ve 74.700 dolar olarak açıklandı.



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    Moueson 6 sa. en beğenilen
    O böbrekler nedir öyle!

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    O böbrekler nedir öyle! ...
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    Yanıtla +14
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    Beckonn (Ömer Metin) 6 sa.
    M3 ü 69999 TL ye alabildiğimizi hayal etsenize :), neyse izlemeye devam edelim biz
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 2 sa.
    Bunun kırmızısı çok dehşet görünüyor.
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    porsche911gt2 2 sa.
    Abi cidden kötü görünüyor ya tavşan dişi gibi ne o öyle
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    bily7091 (osman can) 3 sa.
    olmamış. çok marjinal
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    drjacob (... ) 4 sa.
    içi çok iyi
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    Fx_57,5 (semih ehli) 4 sa.
    hitler bıyığından tavşan dişine....
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 5 sa.
    kimsenin begenmedigi bir tasarima pahali diye gönüllenmeye gerek yok ozaman demekki hem ben Almanya ya cok gittim herkesin altinda m3 yok e ateistler bunuda aciklasin :) bogazin iki yakasinda oturup cumhuriyet tarihi boyunca m3 le gezenler hepmi aktroldu yada bu salak teroristler niye bebekte sariyerde bir eylem yapip cok ses getirmeyi akil edemediler ateistlere sorulcak soru cok ..... !!!
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    tokatli6061 (ismail durmus) 5 sa.
    Dün yeniden 60 saniye filmini izledim şu arabayı tasarlayan kötürüm arkadaş o filmdeki bmw yi evirip çevirip baksın bmw nasıl olur görsün. Bu ön ızgarayıda alsın amcasının kamyonuna taksın
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    Logan Howlett (CHR ATL) 5 sa. yeni yorumcu
    Giulia ya rakip değiller
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 6 sa.
    Geçende gördüm bunun M4 ünü, fena değildi, bence herkesin hoşuna gidecek gerçeğini görünce.
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    Beckonn (Ömer Metin) 6 sa.
    M3 ü 69999 TL ye alabildiğimizi hayal etsenize :), neyse izlemeye devam edelim biz
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    torabi 5 sa. Beckonn
    Hayal ettim çaycı Hüseyin bile 2 tane almaya kalkar .bir anda enflasyon oluşur ve arabanın fiyatı 10 kat artar
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 5 sa. Beckonn
    Almanya'da da aynı miktarda para alınsa doğru, ama yarısı civarında para alınıyor Türkiye'nin birim bazında. 140.000 TL gibi düşünebilirsiniz yani
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    2342 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    5 etiket daha yeni bmw m4 yüksek performans 2021 bmw m3 2021 bmw m4 Bilim ve Teknoloji
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