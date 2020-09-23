2021 BMW M3 ve M4'ün örtüsü kaldırıldı: Yepyeni tasarım, yüksek performans

Tam Boyutta Gör

Kısa süre önce fotoğrafları sızdırılan 2021 BMW M3 ve M4 bugün resmi olarak tanıtıldı. Alman markanın "ultimate driving machine" mottosunu sonuna kadar sürdüren ikonik modeller yeni jenerasyonuyla karşımızda.

2021 BMW M3 ve M4'ün kaputu altında 479 beygir güç ve 550 Nm tork üreten 3.0 litre çift turbo altı silindirli motor bulunuyor. Daha performanslı Competition versiyonları ise 510 beygir güç ve 650 Nm tork değerlerine sahip. Ekstra güç sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlayan yeni M3 ve M4, M Driver's paket ile tercih edildiğinde 290 km/s maksimum hıza sahip. Competition versiyonlarının maksimum hızı standart versiyonlarla aynı fakat 0-100 km/s hızlanması 3.8 saniyeye kadar düşüyor.

Başta "ultimate driving machine" mottosunu sürdüren modeller dedik çünkü standart M3 ve M4 modelleri 6 ileri manuel şanzıman seçeneği ve arkadar itişli olarak geliyor. Manuel şanzımanın sekiz ileri otomatik şanzımana göre 22.7 kg daha hafif olduğunu belirten BMW, bunun ön-arka ağırlık dağılımını iyileştirmeye yardımcı olduğunun altını çiziyor. Competition versiyonları ise ekstra torktan dolayı sadece otomatik şanzımanla sunuluyor. Fakat bu araçların da manuel modda kullanılabilmesi için direksiyon arkasında vites kulakçıkları mevcut.

Tam Boyutta Gör

2021 BMW M3 ve M4 ile ilgili en önemli yeniliklerden biri elbette dört tekerlekten çekiş sistemi. Yalnızca Competition versiyonlarında karşımıza çıkan M xDrive sistemi, aktif M arka diferansiyele sahip. Söz konusu sistem kapsamında tork, normal sürüşlerde doğrudan arka tekerleklere aktarılıyor. Ekstra çekiş gücü gerektiren durumlarda ise güç ön tekerleklere de aktarılıyor. 2021 BMW M3 ve M4 modellerinin dört tekerlekten çekiş sisteminde 4WD, 4WD Sport ve 2WD olmak üzere toplamda üç farklı mod bulunuyor.

Standart olarak Adaptif M Süspansiyon ile gelen 2021 BMW M3 ve M4'te baştan aşağı yenilenen M modellerine özel ön ve arka süspansiyon bulunuyor. Daha iyi bir yol tutuş ve yön kararlılığı sağlamak adına arkada beş noktadan bağlantılı sisteme yer verilen performanslı modellerin öndeki iz genişliği de aynı amaç doğrultusunda 38 mm kadar artırılmış.

İlginizi Çekebilir

Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen

Ayrıca Bkz. "Tesla'dan 25 bin dolarlık yeni bir model geliyor"

2021 BMW M3 ve M4 modellerinin dikkat çeken özellikleri arasında M Servotronic direksiyon sistemi ve opsiyonel olarak sunulan M Drive Professional paketi bulunuyor. M Traction Control özelliğine sahip ve tamamen yeni olan bu paket, sürücünün 10 farklı ayar üzerinden seçim yapmasına imkan vererek yarış performansı ve yön kararlılığı arasındaki ideal dengeyi bulmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

2021 BMW M3 ve M4 modellerindeki yüksek performansın dizginlenebilmesi için yeni bir fren sistemine yer verilmiş. Söz konusu sistem kapsamında ön tarafta 6 pistonlu kaliperler ve 380 mm fren diskleri, arkada ise tek pistonlu kaliperler ve 370 mm diskler görev yapıyor. Müşteriler dilerse karbon seramik fren sistemini ekstra ücret karşılığı aracına ekleyebiliyor. Burada da altın renginde kaliperler, önde 400 mm ve arkada 380 mm fren diskleri karşımıza çıkıyor.

İç ve dış tasarım

Ön yüzünde Alman markanın yeni tasarım dili doğrultusunda devasa böbrek ızgara bulunan 2021 BMW M3 ve M4 modellerinde agresif LED farlar, karartılmış stoplar ve karbon fiber tavan standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra sportif marşpiyeller, aerodinamik yan aynalar ve agresif arka tampon da söz konusu modellerin dikkat çeken detayları arasında. Arka tamponda siyah difüzör ve dört çıkışlı spor egzoz sistemi göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör

Müşteriler dilerse arka spoyler, ayna kapakları ve difüzör gibi parçaları da karbon fiber haline getiren M Carbon gövde paketini de satın alabiliyor. Bunun yanı sıra yeni M3 ve M4 modellerinde önde 18 arkada 19 inçlik alaşım jantlar bulunuyor. Competition versiyonlarında ise 19 ve 20 inçlik jantlar dikkat çekiyor.

2021 BMW M3 ve M4 modellerinde ince taneli Merino deri kaplı ve soğutma özelliğine sahip spor koltuklar bulunuyor. Müşteriler ayrıca opsiyonel olarak sunulan ve standart koltuklardan 9.5 kg daha hafif olan M Carbon çanak koltukları da tercih edebiliyor. Söz konusu modellerde sürücünün hemen önünde 12.3 inç dijital gösterge ekranı, onun hemen yanında da 10.25 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Araçların bilgi-eğlence sisteminde bulut tabanlı BMW Maps, Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin yanı sıra M Drift Analyzer ve M Laptimer gibi M modellerine özel fonksiyonlar mevcut.

Fiyat

2021 BMW M3 modeli 69.900 dolar, M4 Coupe ise 71.800 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Competition versiyonları ise sırasıyla 72.800 dolar ve 74.700 dolar olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.