Tesla'dan 25 bin dolarlık yeni bir model geliyor

Tam Boyutta Gör

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla için beklenen gün geldi. Koronavirüs nedeniyle ertelenen "Batarya Günü" etkinliği bugünkü hissedarlar toplantısıyla birlikte düzenlendi. Tesla CEO'su Elon Musk'ın "aklınızı başınızdan alacak" dediği yenilikler sonunda ortaya çıktı.

Yeni pil hücresi

Elektrikli araçları herkes için erişilebilir hale getirmek isteyen Tesla'nın ilk hedefi, bataryaların kWh başına maliyetini yarı yarıya düşürmek. Bunun için bazı yeni projeler hayata geçirmeye hazırlanan şirket, ilk adım olarak yeni geliştirdiği pil tasarımını paylaştı. 4680 olarak adlandırılan yeni pil hücresi, adını 46'ya 80 mm olan boyutlarından alıyor.

Tam Boyutta Gör

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni pil hücresinin şimdikine göre enerji tarafında 5 kat, güç tarafında ise 6 kat artış anlamına geldiğinin altını çizdi. Söz konusu adımla birlikte menzilde yüzde 16 oranında artış kaydedilebileceği ve kWh başına maliyetin yüzde 14 oranında düşürülebileceği de verilen bilgiler arasında.

İlginizi Çekebilir

Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor

Bataryada silikon kullanımı

Tesla'nın menzili artırmak ve maliyeti düşürmek adına atacağı adımlardan biri de bataryalarda silikon kullanmak olacak. Lityum iyon bataryalarda silikon kullanımı için yeni bir metod geliştiren ABD'li elektrikli araç üreticisi, bu alanda da önemli iyileştirmeler vadediyor.

Şirketin iddiasına göre bataryada ham silikon kullanımı tek başına yüzde 20 menzil artışı anlamına geliyor. Bunun yanı sıra elektrikli araçların en pahalı parçalarından biri olan bataryaların maliyetini tek başına yüzde 5 oranında azaltacak olması da oldukça önemli bir gelişme. Şirket, bunu yukarıda bahsi geçen yeni pil hücresi gibi diğer yeniliklerle birleştirdiğimizde maliyetteki kesintinin yüzde 37 civarına kadar çıktığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Tesla Model S Plaid

Bugünkü Batarya Günü etkinliğinde Model S'in en yeni performanslı versiyonu hakkında yeni bilgiler de paylaşıldı. Üç motora sahip dört tekerlekten çekişli Model S Plaid'in 1100 beygirin üzerinde güce, 836 km menzile ve 320 km/s maksimum hıza sahip olduğu açıklandı.

0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyenin, çeyrek mil koşusunu da 9 saniyenin altında tamamlayan Model S Plaid'in şimdiye kadarki en hızlı seri üretim modeli olacağı belirtildi. 139.900 dolar başlangıç fiyatıyla ön siparişe açılan Model S Plaid'in müşteri teslimatları 2021 yılında başlayacak.

25 bin dolarlık yeni model

Tesla'nın bugünkü etkinlikte yaptığı en önemli duyurulardan biri de uygun fiyatlı yeni bir elektrikli model oldu. Musk'ın açıklamasına göre şirket, önümüzdeki üç yıl içerisinde 25 bin dolarlık elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Araçla ilgili henüz net bir bilgi yok fakat daha önce çıkan haberlere göre yeni modelin adı Model C veya Model 2 olabilir.

Tesla'nın en ucuz aracı olan Model 3'ün şu an 37.990 dolardan başlayan fiyatlarla satıldığını göz önüne alırsak gelecek modelin elektrikli araç dünyasında büyük ses getireceğini söylemek mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.