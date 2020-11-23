2021'de araç muayene ücretlerine ne kadar zam gelecek?

Türkiye'de TÜVTÜRK tarafından yürütülen araç muayene hizmetiyle ilgili araç sahiplerinin en büyük beklentilerinden ikisi muayene ücretlerinin kontrol altına alınması ve kredi kartıyla ödeme yapabilmek.

İlk talebin gerçekleşmesi mümkün olur mu bilinmez ama ikincisi yakında gerçek olacak gibi görünüyor. Hala sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretinin kredi kartıyla yapılabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Gelen bilgiye göre bu çalışmalarda son düzlüğe girildi. Önümüzdeki ay veya en geç yılbaşından itibaren araç muayene ücreti kredi kartıyla ödenebilecek.

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Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan kaynaklara göre araç muayene ücretinde taksit de söz konusu olabilir. Zira konuyla ilgili yapılan açıklama, "İlgili bankanın bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde olmuş.

Araç muayene ücretlerinde yüzde 9,11 zam beklentisi

Bunun yanı sıra araç muayene ücretlerinde 2021 yılı için zam beklentisi yüzde 9,11 oranında. Araç muayene ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı sonrasında otomobiller için muayene ücreti 342,20 TL'ye, egzoz muayene ücreti ise 80 TL'ye yükselmişti.

2021 yılı için açıklanan yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranı sonrası otomobil muayene ücretinin 373 TL, egzoz muayene ücretinin ise 87 TL seviyesine yükselmesini bekleyebiliriz.

https://www.haberturk.com/kredi-kartiyla-arac-muayene-basliyor-haberler-2878765-ekonomi

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