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    2021'de araç muayene ücretlerine ne kadar zam gelecek?

    Her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerinde 2021 yılı için zam beklentisi yüzde 9,11 oranında. Ayrıca yakında kredi kartıyla ödeme imkanının da getirileceği söyleniyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021'de araç muayene ücretlerine ne kadar zam gelecek?

    Türkiye'de TÜVTÜRK tarafından yürütülen araç muayene hizmetiyle ilgili araç sahiplerinin en büyük beklentilerinden ikisi muayene ücretlerinin kontrol altına alınması ve kredi kartıyla ödeme yapabilmek.

    İlk talebin gerçekleşmesi mümkün olur mu bilinmez ama ikincisi yakında gerçek olacak gibi görünüyor. Hala sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretinin kredi kartıyla yapılabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Gelen bilgiye göre bu çalışmalarda son düzlüğe girildi. Önümüzdeki ay veya en geç yılbaşından itibaren araç muayene ücreti kredi kartıyla ödenebilecek.

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    Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan kaynaklara göre araç muayene ücretinde taksit de söz konusu olabilir. Zira konuyla ilgili yapılan açıklama, "İlgili bankanın bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde olmuş.

    Araç muayene ücretlerinde yüzde 9,11 zam beklentisi

    Bunun yanı sıra araç muayene ücretlerinde 2021 yılı için zam beklentisi yüzde 9,11 oranında. Araç muayene ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı sonrasında otomobiller için muayene ücreti 342,20 TL'ye, egzoz muayene ücreti ise 80 TL'ye yükselmişti.

    2021 yılı için açıklanan yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranı sonrası otomobil muayene ücretinin 373 TL, egzoz muayene ücretinin ise 87 TL seviyesine yükselmesini bekleyebiliriz. 



    https://www.haberturk.com/kredi-kartiyla-arac-muayene-basliyor-haberler-2878765-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

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    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

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    aspirin_00

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    4 gün önce
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    TheCaliph_ 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'de en zor şey Türk vatandaşı olmak.
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    shegenli chingen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
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    websosyal (mehmet yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yakın zamanda sağlam zam yapmışlardı. yine mi zam yapıyorlar?



    tuvturk giderleri mi artmış? eee biz hiç zam alamıyoruz sene başından beri hala aynı... hatta kısa çalışma ödeneği vs. elimize geçen yarı yarıya azaldı... gelirimiz artmadığı gibi türk liramızda değerini kaybetti, nasıl olcak bu iş...
    yakın zamanda sağlam zam yapmışlardı. yine mi zam yapıyorlar? tuvturk giderleri mi artmış? eee biz hiç zam alamıyoruz sene başından beri hala ay...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    omerfak 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Zam gelecek mi?" değil direk "Ne kadar gelecek?". Yazık.
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    tenekekutu 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Minimum enflasyon rakamı oranında gelir. Ayrıca daha önce yazmıştım geçmiş muayene yani TÜVTÜRK öncesi de dahil dolar bazında baktığınızda muayene ücretleri aslında enflasyon kadar bile artmıyor ama insanların geliri azaldıkça daha fazla giderlerini hissediyor.
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    shegenli chingen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    her like bir küfür
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    TheCaliph_ 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'de en zor şey Türk vatandaşı olmak.
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    websosyal (mehmet yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yakın zamanda sağlam zam yapmışlardı. yine mi zam yapıyorlar?



    tuvturk giderleri mi artmış? eee biz hiç zam alamıyoruz sene başından beri hala aynı... hatta kısa çalışma ödeneği vs. elimize geçen yarı yarıya azaldı... gelirimiz artmadığı gibi türk liramızda değerini kaybetti, nasıl olcak bu iş...
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