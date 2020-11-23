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    Şu anda 41 kişi burada

    Toyota Camry Hybrid makyajlandı

    Dış tasarımında ön bölüme yoğunlaşan kozmetik dokunuşlarla gelen makyajlı 2020 Toyota Camry Hybrid'in iç mekanında da yeni koltuk döşemeleri ve bilgi-eğlence sistemi mevcut. İşte detaylar:
    22 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota Camry Hybrid makyajlandı
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    Ülkemizde de satılan ve gelen son zamlarla fiyatı 1 milyon seviyesine dayanan Toyota Camry Hybrid 2020 yılı için makyaj operasyonundan geçirildi.

    Ön bölümü yeniden tasarlanan 2020 Toyota Camry Hybrid'in tamponu yenilenmiş. Üst ve alt panjurlar yeni çizgilerle karşımıza çıkarken, müşterilerin alt panjurda siyah veya koyu gri renklerini tercih edebilmesi sağlanmış. Bunun yanında tamponun kenarlarına da C şekilli krom detaylar eklenmiş.

    2020 Toyota Camry Hybrid'de yeni tasarım 17 ve 18 inçlik alaşımlı jant seçeneklerine yer veren Japon marka, aracın renk kartelasına da derin metalik gri isimli yeni gövde rengini eklemiş. Toyota, özellikle ön bölümde yapılan kozmetik dokunuşların Camry Hybrid'i daha dinamik ve geniş gösterdiğini belirtiyor.

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    Makyajlı Camry Hybrid'in iç mekanına baktığımızda ise yeni 9 inçlik bilgi-eğlence ekranına kavuştuğunu görüyoruz. Daha önce konsolun merkezine gömülü olan ekran hava menfezlerinin üzerine taşınmış. Daha kolay kullanım için fiziksel düğmelerle de kontrol edilebilen sistemin eskisine göre daha hızlı olduğu ve Apple Car Play ile Android Auto'yu standart olarak desteklediği belirtiliyor.

    Toyota Camry Hybrid makyajlandı
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    Makyajlı Camry Hybrid'in koltuklarında da bej ve siyah olmak üzere iki yeni deri döşeme seçeneği mevcut. Söz konusu döşemelerde havalandırmalı koltuk özelliğini mümkün kılan delikler mevcut. Bunun yanı sıra konsol kısmında da siyah ahşap gibi detaylar tercih edilebiliyor.

    Makyajlı Camry Hybrid'de acil durum direksiyon yardımcısı, kafa kafaya çarpışma olasılıklarını da saptayabilen çarpışma öncesi güvenlik sistemi, trafik işaretleri yardımcısıyla birlikte çalışan adaptif hız sabitleyici ve kavşak dönüş yardımı gibi sürüş asistan teknolojileri de mevcut.

    Toyota Camry Hybrid'in güç aktarma organlarında herhangi bir değişim yok. 2.5 litre dört silindirli ünite ve bir elektrik motorundan oluşan sistem toplamda 218 beygir güç üretiyor. Makyajlı Camry Hybrid yakında Avrupa'sa satışa sunulacak.



    https://newsroom.toyota.eu/camry-hybrid-arriving-with-more-dynamic-design-and-updated-safety-technology/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cngzmls 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu Toyota 'ların tasarımını hiçbir zaman beğenemedim.
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    2jz1993 (Eren Acar) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Almak istediğim bir araç kendisi. Çok sağlam hissettiriyor.
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    CapriceClassic 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Casio saatten kurtulmuş mu toyota sonunda?

    İşin şakası bir yana çok hoş bir araba ama fiyatına bakınca kalsın demekten başka çare yok maalesef...
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