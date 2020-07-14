2021 Ford Bronco Sport da tanıtıldı: Arazi yeteneği dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör

ABD’li üretici Ford, marka tarihinin en ünlü modellerinden biri olan Bronco efsanesini canlandırarak SUV sınıfını renklendirdi. Tanıtılan yeni Bronco modellerinden biri olan 2021 Ford Bronco Sport, tasarımı ve kompakt yapısı sayesinde daha şehirli görünmesine rağmen offroad konusunda da sürprizler sunuyor.

Altyapı bakımından standart Bronco modellerinden ayrılan 2021 Ford Bronco Sport, body-on-frame yerine monokok şasi kullanıyor. C2 platformu üzerine inşa edilen sportif SUV, altyapısını Ford’un yakından tanıdığımız bir başka SUV modeli Kuga ile paylaşıyor. 4387 mm uzunluğa sahip olan yeni Bronco Sport’un genişliği 2088 mm, aks mesafesi de 2670 mm olarak ölçülüyor. SUV’un yüksekliği ise 1783 mm olarak açıklandı fakat bazı donanım seviyelerindeki tavan rayları ile bu değer 1890 mm’ye kadar yükselebiliyor.

Köşeli gövdesi ve ön bölümdeki farları ve ızgarasıyla standart Bronco’yu anımsatan Bronco Sport, gövdenin geri kalanında kendine has detaylara sahip. İç mekanda ise günümüz modellerinin aksine fiziksel düğmelerin varlığını koruduğu minimalist bir yaklaşım söz konusu. SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi, konsolun merkezinde dikey hava menfezleri arasına konumlandırılmış 8 inç ekran üzerinden kontrol ediliyor. Alt bölümde ise klima kontrollerinin yapıldığı düğmeler yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni Bronco Sport ile maceracı kitleyi kendine hedef seçen Ford, bu doğrultuda kompakt SUV’u oldukça fonksiyonel özelliklerle donatmış. Örneğin bagaj kapağında 12 metrekarelik alanı aydınlatan LED projektöre yer veren ABD’li üretici, “çünkü vahşi doğada sokak lambaları yok” diyor. Ayrıca bagaj bölümünde dışarı doğru kaydırılıp tezgah olarak kullanılabilen bir bölme ve çeşitli elektronik aletlere güç vermek için 400 watt inverter gibi opsiyonlar da satın alınabiliyor.

İlginizi Çekebilir

Elektrikli BMW iX3 tanıtıldı: Yeni nesil eDrive teknolojisi ve 460 km menzil

Yeni Bronco Sport’un kaputu altında iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesindeki 1.5 litre EcoBoost üç silindirli ünite 184 beygir güç ve 257 Nm tork üretiyor. Onun üzerindeyse 248 beygir güç ve 372 Nm tork üreten 2.0 litre EcoBoost dört silindirli motor bulunuyor. Her iki motor seçeneği de 8 ileri otomatik şanzıman ile tercih edilebiliyor. Buna ek olarak daha güçlü olan motor seçeneğinde SelectShift sistemi ve vites kulakçıkları bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Ford Bronco modelleri tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

Yeni Ford Bronco Sport, beş farklı donanım seviyesiyle satılacak: Base, Big Bend, Outer Banks, Badlands ve First Edition. Giriş seviyesinde kolay temizlenebilir kumaş koltuklar ve anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler karşımıza çıkarken, üst seviyelere doğru ısıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, ambiyans aydınlatması, uzaktan çalıştırma sistemi, 6.5 inç dijital ekrana sahip gösterge paneli, ısıtmalı direksiyon simidi, deri koltuklar ve 10 hoparlörlü B&O ses sistemi özellikler devreye giriyor. Ayrıca Ford’un Co-Pilot360 paketi kapsamında pek çok sürücü asistan sistemi de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Offroad karakterine uygun bir süspansiyon sistemiyle donatılan yeni Ford Bronco Sport’ta Normal, Eco, Sport, Slippery ve Sand modlarına sahip Terrain Menegament System bulunuyor. Bunun yanı sıra offroad yaparken hız sabitleme sistemi gibi çalışan Trail Control sistemi de özellikler arasında. Söz konusu sistem aktif edildiğinde araç ileri 32 km/s’e kadar veya geri 10 km/s’e kadar hızlarda hareket edebiliyor, gaz ve fren bu sistem tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan bir offroad kamerası da mevcut.

Yeni Ford Bronco Sport’un Badlands ve First Edition versiyonları ise offroad kabiliyetini bir tık yükseltiyor. Diğer versiyonlara göre daha gelişmiş bir 4x4 sistemle donatılan araçlarda daha fazla offroad modu bulunuyor. Söz konusu versiyonlarda 29 inç lastiklerle çevrili 17 inçlik jantlar tercih edilebiliyor. Bu özelliklerle birlikte söz konusu iki versiyona özel süspansiyon sistemi de devreye girdiğinde Bronco Sport’un yerden yüksekliği 224 mm’ye yükseliyor. Sudan geçme yüksekliği 599 mm’ye ulaşan aracın yaklaşma, uzaklaşma ve karın açıları da sırasıyla 30.4 derece, 33.1 derece ve 20.4 dereceye yükseliyor.

2021 Ford Bronco Sport bu yılın sonunda ABD’de satışa sunulmuş olacak. Aracın başlangıç fiyatı 28,155 dolar olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.