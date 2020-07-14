Yeni Ford Bronco modelleri tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Son aylarda gerek teaser gerekse sızıntı görsellerle sıkça karşımıza çıkan yeni Ford Bronco nihayet resmi olarak tanıtıldı. Böyle ABD’li üreticinin tarihindeki en ünlü isimlerden biri olan “Bronco” efsanesi geri döndü.

60’lı yılları günümüze taşıyan yeni Ford Bronco, çok daha modern ve teknolojik bir SUV olmasına rağmen köklerine sadık kalmayı da başarmış. İki kapılı bir offroad canavarı olarak geri dönen yeni Ford Bronco, aynı zamanda ilk kez dört kapılı bir versiyona da sahip. Tabii ailenin küçük üyesi Bronco Sport’u da unutmamak gerek.

Özelliklerden söz etmeye başlayacak olursak, yeni Ford Bronco’nun 294 mm maksimum yerden yüksekliğe ve 851 mm’ye kadar su geçiş yüksekliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. ABD’li üretici, söz konusu değerlerin bu sınıftaki en iyi değerler olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra yeni Bronco’nun yaklaşma, uzaklaşma ve karın açıları da sırasıyla 43.2 derece, 37.2 derece ve 29 derece olarak açıklandı. Daha uzun bir SUV olan dört kapılı Bronco’nun karın açısı ise 26.3 derece.

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Yeni Ford Bronco Sport'un özellikleri sızdırıldı

Yeni Ford Bronco’nun kaputu altında iki EcoBoost motor seçeneğine yer verilmiş. Giriş seviyesindeki 2.3 litre dört silindirli ünite 270 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Onun üzerindeki 2.7 litre V6 ise 310 beygir güç ve 542 Nm tork çıkışlarına sahip. Dört silindirli motorda crawler gear (karınca vites) da dahil 7 ileri Getrag manuel şanzıman standart, 10 ileri otomatik şanzıman ise opsiyon listesinde. V6 motor ise yalnızca 10 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Bunun yanı sıra müşteriler iki farklı 4x4 sistem arasından dilediğini tercih edebiliyor.

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Yeni Ford Bronco modelleri, kullanıcısının istediği zaman kolaylıkla çıkarabileceği çerçevesiz kapılara sahip. Üstelik dört kapılı Bronco modeli bu kapıları özel çantalar içerisinde arka bölümünde saklayabiliyor. Ayrıca yeni Bronco’ların tavanı da çıkarılabiliyor. İki kapılı Bronco modelleri üç tane çıkarılabilir bölmeye sahip hardtop ile, dört kapılı versiyonlar ise dört tane çıkarılabilir bölmeye sahip soft top ile satışa sunuluyor. Dört kapılı Bronco’da hardtop opsiyon listesinde bulunuyor. ABD’li üretici, söz konusu tavan panellerinin yalnızca bir kişi tarafından kolaylıkla sökülebileceğini belirtiyor.

Yeni Ford Bronco modelleri, farklı kapı stilleri, entegre vince sahip modüler çelik tamponlar, farklı ızgara tasarımları, portbagaj, LED ışık barları ve hatta dodik stilleri olmak üzere pek çok kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Orijinal Bronco’dan taşınan esintilerin teknolojik ögelerle birleştiği kabinde ise su geçirmez parçalar ve suya dayanıklı döşemeler dikkat çekiyor. Yeni Bronco’daki SYNC4 bilgi-eğlence sistemi, konsolun merkezinde standart olarak 8 inç opsiyon olaraksa 12 inç olarak tercih edilebilen dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Söz konusu sistem offroad tutkunları için 360 derece kamera desteği de sunuyor. Sürücünün hemen önünde ise dijital gösterge ekranı mevcut.

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Yeni Ford Bronco’da offroad modları dahil 7 farklı sürüş modu sunan “Terrain Management System” bulunuyor. Gövdenin sonradan şasi üzerine entegre edildiği body-on-frame yöntemiyle üretilen SUV’larda yüksek mukavemetli çelik şasi kullanılmış. Bu da araçlardaki ön ve arka süspansiyon deplasmanı parametrelerinin en yakın rakibine kıyasla yüzde 17 oranında daha yüksek olmasını sağlamış. SUV’ların ön tarafında Dana AdvanTEK diferansiyele sahip tamamen bağımsız süspansiyona yer verilmiş. Arkada ise helezon yaylar ve beş kollu süspansiyona sahip Dana 44 AdvanTEK katı aks tasarımı kullanılmış.

Yeni Ford Bronco modelleri yedi farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek: Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands ve 3,500 adetle sınırlı olacak First Edition. Söz konusu modeller donanım seviyelerinin yanı sıra Ford’un sunduğu dört farklı içerik paketi ve 200’den fazla aksesuarla kişiselleştirilebilecek. Tüm Ford Bronco modellerinin fiyatı henüz belli değil. Fakat dört silindirli motora sahip iki kapılı Bronco’ya başlangıç fiyatı olarak 29,995 dolar fiyat biçilmiş.

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