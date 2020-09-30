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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Honda Civic Sedan ve Hatchback'in tasarımı patent görüntüleriyle ortaya çıktı

    Civic XI forumda paylaşılan patent görüntüleri, önümüzdeki yıl tanıtılacak 2021 Honda Civic Sedan ve Civic Hatchback'in dış tasarımları hakkında ipuçları veriyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Honda Civic Sedan ve Hatchback'in tasarımı patent görüntüleriyle ortaya çıktı
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    Japon otomotiv devinin önümüzdeki yıl tanıtmayı planladığı yeni nesil Honda Civic'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gün içerisinde önce yeni Civic Hatchback'in ardından da yeni Civic Sedan'ın patent görselleri sızdırıldı.

    2021 Honda Civic Hatchback'in ön bölümüne baktığımızda, yeni nesille birlikte yatay bir şekilde yerleştirilen farların yeniden tasarlandığını, üstteki ince ızgara ve tamponun elden geçirildiğini görebiliyoruz. Eskisine göre daha sade bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebileceğimiz arka bölümde ise uzun bir camın hemen altında entegre bagaj spoyleri ve eski bumerang şekilli stopların yerini alan yatay stop grubu göze çarpıyor. Söz konusu aydınlatmalar ince bir LED şeritle birbirine bağlanıyor.

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    2021 Honda Civic Sedan ve Hatchback'in tasarımı patent görüntüleriyle ortaya çıktı
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    2021 Honda Civic Sedan'ın tasarımı B sütununa kadar hatchback gövde tipine sahip kardeşiyle aynı. Arkaya doğru uzandığımızda da güncel modeldeki factback hatlarının yeni nesilde yumuşatılıp daha fazla sedan havası yaratıldığını görüyoruz. Genel yapı olarak Accord'dan esintiler görmek mümkün. Arka bölümde yine küçük bir entegre bagaj spoyleri karşımıza çıkarken, stop grubunun hatchback'tekinden daha farklı tasarlanmış olduğu göze çarpıyor. Ayrıca 2021 Civic Sedan'da stopları birbirine bağlayan LED şerit bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Honda Gebze fabrikasını bir Türk aldı, elektrikli araç üretilecek iddiası"

    Yeni nesil Honda Civic modellerinin önümüzdeki yılın bahar aylarında tanıtılması bekleniyor. Japon üretici, Türkiye'deki fabrikasında Civic Sedan modelinin üretimini yapıyor fakat Eylül 2021'de Türkiye'deki üretimin sonlandırılacağı ve fabrikanın kapatılacağı açıklandı.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    reiss35 (ahmet ) 28 dk. (düzenlendi)
    Sedan kasanın arka stoplarını Opel Astra için 10 yıl önce çıkardı :) yenilik pek yok Almanlara çekiyorlar giderek
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 sa.
    Mümkünse japonlar araba tasarlamasın.
    Animeleri gibi abartılı ve orantısız.
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    nightbringer 1 sa.
    Nerde yeni Elantra Nerde bu
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 sa.
    Accord'un yüksek ısıda yıkanıp çekmiş hali gibi duruyor.
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 3 sa.
    Hatchback üretimi ABD'ye kaydırılacağı için zaten ülkemize gelemeyecek çok yüksek ihtimal, Sedanda Tayland fabrikasından gümrük vergisi ile gelerek rekabet edemez. Maalesef Honda Civic devri ülkemizde yavaş yavaş sonlanıyor.
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    Şıh Hazretleri (- -) 3 sa.
    Aşırı derecede ruhsuz ve dandik duruyor. Arkası da Skodalar gibi olmuş nasıl benzettilerse.
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