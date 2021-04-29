Yeni 2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

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Bu yılın merakla beklenen otomobillerinden yeni nesil Honda Civic Sedan sonunda tamamen ortaya çıktı. 11. nesil olarak tanıtılan yeni Civic Sedan, hem tasarım hem de teknoloji tarafında pek çok yeniliği de beraberinde getirdi.

Yeni 2022 Honda Civic Sedan'ın tasarımına baktığımızda Japon markanın hem iç hem de dış tasarımda sadeleşmeye çalıştığını görebiliyoruz. Honda bunun için yeni Civic Sedan'ı tasarlarken 'maksimum insan, minimum makine' felsefesinin yanı sıra klasik Civic modellerinden esintiler taşıyan tasarım konseptlerine de yer vermiş.

Yeni nesil Civic Sedan'ın aks mesafesi 35 mm, toplam uzunluğu ise 33 mm kadar artırılmış. Bunun yanı sıra artırılan arka iz genişliği de araca ekstra denge sağlamış. Öte yandan A sütunlarının başlangıç noktası da yaklaşık 50 mm kadar geriye taşınmış. Böylece ön tarafın uzunluğuna vurgu yapılmış. Düşük omuz çizgisi ve kapıya taşınan yan aynalar da görüş açısının iyileştirilmesine katkı sağlamış.

Honda, yeni Civic Sedan'ı daha dayanıklı hale getirmiş. Bunun için yüksek mukavemetli çelik ve aluminyum kullanan şirket, bu sayede burulma direncini yüzde 8, eğilme direncini de yüzde 13 oranında iyileştirmiş. Bu sayede sürüş, yol tutuş ve güvenlik konularında eskiye göre daha iyi olan yeni Civic Sedan'ın ağırlığı da 45 kilogram civarında artmış. 2022 Honda Civic Sedan'da, travmatik beyin ve boyun hasarının azaltılmasına yönelik tasarlanan yeni ön hava yastıkları ve arka yan hava yastıkları dahil olmak üzere toplamda 10 adet hava yastığı bulunuyor.

2022 Honda Civic Sedan'ın iç mekanını sadece çizim olarak görebilmiştik. Bu kez yenilenen kabin de tüm detaylarıyla karşımızda. Yeni kabinde 10.2 inç dijital gösterge paneli ve 7 inç multimedya ekranı standart. Bu yeterli gelmediyse, multimedya ekranının üst paketlerde 9 inç olarak karşımıza çıktığını belirtelim. Kablosuz Android Auto ve Apple Car Play desteğinin bulunduğu araçta yine üst paketlerde kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi de bulunuyor.

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Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı

Yeni Civic Sedan'ın daha sade bir görünüme kavuşan iç mekanında daha kaliteli malzemeler kullanıldığını söylemek mümkün. Ayrıca konsolda boydan boya uzanan, hava menfezlerini de kapsayan tasarım otomobile retro görünüm katmış. Konsolun merkezinde klima kontrollerinin yapıldığı döner düğmelere yer verilmiş. Orta konsoldaysa büyük bardaklıklar, USB girişleri ve elektronik park freni gibi düğmeler mevcut. Bunun yanı sıra 12 hoparlörlü Bose ses sistemi de özellikler arasında.

2022 Honda Civic Sedan'ın sürüş asistanlarına baktığımızda Honda Sensing isimli güvenlik teknolojilerinin eskiye göre daha geniş bir görüş açısı sağlayan yeni kamera sayesinde iyileştirildiğini görüyoruz. Daha iyi bir yazılım ve güçlü bir işlemci desteği de alan sistem, bisikletli, yaya ve diğer araçların yanı sıra şeritleri ve yol işaretlerini daha hızlı ve kesin bir şekilde algılıyor.

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Bu değişim sayesinde adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sisteminin daha iyi çalıştığı araçta artık trafik sıkışıklığı asistanı da mevcut. Öte yandan Civic'te ilk kez karşımıza çıkan 8 adet sonar sensör de otomobile düşük hız koşullarında - örneğin park etme esnasında - otomatik fren desteği sağlayan bir yardımcı da kazandırmış.

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Yeni Honda Civic Sedan, ABD'de LX, Sport, EX ve Touring isimli donanım seviyeleriyle satılacak. LX ve Sport seviyelerinde 158 beygir güç ve 187 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli atmosferik ünite mevcut. Söz konusu ünite, CVT vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor. EX ve Touring'deyse 1.5 litre turbo ünite kullanılmış. 180 beygir güç ve 240 Nm tork üreten motor bu sayede eski nesildekine göre 6 beygir ve 20 Nm kadar daha yüksek değerlere sahip. Bu seçenekte de CVT şanzıman tek seçenek.

2022 Honda Civic Sedan önümüzdeki yaz ABD'deki showroom'larda yerini almış olacak. Bundan birkaç ay sonra da Civic Hatchback versiyonunu göreceğiz. ABD'de satılacak versiyon şirketin Kanada'daki tesisinde üretilecek. Yeni Civic Sedan'ın fiyatıysa henüz belli değil.

Honda Civic Sedan'ın ülkemizdeki üretimi bu yıl sona eriyor. Bu kapsamda yeni nesil Civic Sedan'ın Tayland'dan ithal edileceği ve ekim ayından itibaren Türkiye'de olacağı konuşuluyor.

https://hondanews.com/en-US/releases/all-new-11th-generation-civic-sedan-fully-revealed-in-production-form-with-sporty-design-advanced-technology-cutting-edge-safety-features

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