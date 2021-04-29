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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni 2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

    Kısa süre önce örtüsü kaldırılan yeni nesil Honda Civic Sedan, gerekse iç ve dış tasarımı gerekse teknoloji tarafında pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. İşte detaylar:
    29 Nisan 2021, 07:55 (Güncellendi, 5 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni 2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
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    Bu yılın merakla beklenen otomobillerinden yeni nesil Honda Civic Sedan sonunda tamamen ortaya çıktı. 11. nesil olarak tanıtılan yeni Civic Sedan, hem tasarım hem de teknoloji tarafında pek çok yeniliği de beraberinde getirdi.

    Yeni 2022 Honda Civic Sedan'ın tasarımına baktığımızda Japon markanın hem iç hem de dış tasarımda sadeleşmeye çalıştığını görebiliyoruz. Honda bunun için yeni Civic Sedan'ı tasarlarken 'maksimum insan, minimum makine' felsefesinin yanı sıra klasik Civic modellerinden esintiler taşıyan tasarım konseptlerine de yer vermiş.

    Yeni nesil Civic Sedan'ın aks mesafesi 35 mm, toplam uzunluğu ise 33 mm kadar artırılmış. Bunun yanı sıra artırılan arka iz genişliği de araca ekstra denge sağlamış. Öte yandan A sütunlarının başlangıç noktası da yaklaşık 50 mm kadar geriye taşınmış. Böylece ön tarafın uzunluğuna vurgu yapılmış. Düşük omuz çizgisi ve kapıya taşınan yan aynalar da görüş açısının iyileştirilmesine katkı sağlamış.

    Honda, yeni Civic Sedan'ı daha dayanıklı hale getirmiş. Bunun için yüksek mukavemetli çelik ve aluminyum kullanan şirket, bu sayede burulma direncini yüzde 8, eğilme direncini de yüzde 13 oranında iyileştirmiş. Bu sayede sürüş, yol tutuş ve güvenlik konularında eskiye göre daha iyi olan yeni Civic Sedan'ın ağırlığı da 45 kilogram civarında artmış. 2022 Honda Civic Sedan'da, travmatik beyin ve boyun hasarının azaltılmasına yönelik tasarlanan yeni ön hava yastıkları ve arka yan hava yastıkları dahil olmak üzere toplamda 10 adet hava yastığı bulunuyor.

    2022 Honda Civic Sedan'ın iç mekanını sadece çizim olarak görebilmiştik. Bu kez yenilenen kabin de tüm detaylarıyla karşımızda. Yeni kabinde 10.2 inç dijital gösterge paneli ve 7 inç multimedya ekranı standart. Bu yeterli gelmediyse, multimedya ekranının üst paketlerde 9 inç olarak karşımıza çıktığını belirtelim. Kablosuz Android Auto ve Apple Car Play desteğinin bulunduğu araçta yine üst paketlerde kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi de bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı

    Yeni Civic Sedan'ın daha sade bir görünüme kavuşan iç mekanında daha kaliteli malzemeler kullanıldığını söylemek mümkün. Ayrıca konsolda boydan boya uzanan, hava menfezlerini de kapsayan tasarım otomobile retro görünüm katmış. Konsolun merkezinde klima kontrollerinin yapıldığı döner düğmelere yer verilmiş. Orta konsoldaysa büyük bardaklıklar, USB girişleri ve elektronik park freni gibi düğmeler mevcut. Bunun yanı sıra 12 hoparlörlü Bose ses sistemi de özellikler arasında.

    2022 Honda Civic Sedan'ın sürüş asistanlarına baktığımızda Honda Sensing isimli güvenlik teknolojilerinin eskiye göre daha geniş bir görüş açısı sağlayan yeni kamera sayesinde iyileştirildiğini görüyoruz. Daha iyi bir yazılım ve güçlü bir işlemci desteği de alan sistem, bisikletli, yaya ve diğer araçların yanı sıra şeritleri ve yol işaretlerini daha hızlı ve kesin bir şekilde algılıyor.

    Yeni 2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
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    Bu değişim sayesinde adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sisteminin daha iyi çalıştığı araçta artık trafik sıkışıklığı asistanı da mevcut. Öte yandan Civic'te ilk kez karşımıza çıkan 8 adet sonar sensör de otomobile düşük hız koşullarında - örneğin park etme esnasında - otomatik fren desteği sağlayan bir yardımcı da kazandırmış.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV"

    Yeni Honda Civic Sedan, ABD'de LX, Sport, EX ve Touring isimli donanım seviyeleriyle satılacak. LX ve Sport seviyelerinde 158 beygir güç ve 187 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli atmosferik ünite mevcut. Söz konusu ünite, CVT vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor. EX ve Touring'deyse 1.5 litre turbo ünite kullanılmış. 180 beygir güç ve 240 Nm tork üreten motor bu sayede eski nesildekine göre 6 beygir ve 20 Nm kadar daha yüksek değerlere sahip. Bu seçenekte de CVT şanzıman tek seçenek.

    2022 Honda Civic Sedan önümüzdeki yaz ABD'deki showroom'larda yerini almış olacak. Bundan birkaç ay sonra da Civic Hatchback versiyonunu göreceğiz. ABD'de satılacak versiyon şirketin Kanada'daki tesisinde üretilecek. Yeni Civic Sedan'ın fiyatıysa henüz belli değil.

    Honda Civic Sedan'ın ülkemizdeki üretimi bu yıl sona eriyor. Bu kapsamda yeni nesil Civic Sedan'ın Tayland'dan ithal edileceği ve ekim ayından itibaren Türkiye'de olacağı konuşuluyor.



    https://hondanews.com/en-US/releases/all-new-11th-generation-civic-sedan-fully-revealed-in-production-form-with-sporty-design-advanced-technology-cutting-edge-safety-features
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    Mitokondri Kristası 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kim ne derse desin eski kasadan katrilyon kat iyi olmuş. Eski kasa neydi öyle ya şımarık ergen tasarımıydı...
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    WB 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onceki apachi arabasi seklinde tepki alinca bastan tasarlamislar anlasilan..
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    C commandx (uğur yılmaz) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eşeğin önüne en güzel tasarımlı civic yapsan eşek yine eşekliğini yapacaktır.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (43) Yorum Yaz Forumda Gör
    fbyram (Bayram Emek) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı baya iyi olmuş. tosba grubu baksın da yeni kasa tasarımı görsün.
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    B BABAHAKKI 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir önceki serseri apaci tasarımdan daha iyi olduğu kesin. Bence ici de disi da gayet güzel. Ben sadece o tablet gibi duran ekranı sevmiyorum.
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    manisa_tr (huseyin ali) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    spor tasarım gitmiş. işadamı tasarım gelmiş. tarzını katletmiş. şimdi fanları bu arabayı modifiye de edemez
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    2guyS (Tugay ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önceki kasadan daha ağır bir görüntüsü var, bence böyle daha iyi duruyor. İç tasarım da böyle olacaksa sade ve şık duruyor ama o ekran ne? Neden hala gömme ekran yapmıyor Japonlar? Sıradan bir tableti alıp sonradan yapıştırmış gibi duruyor, o ekran içeri doğru girip çıkmadığı müddetçe bunu yapmaları çok saçma.
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    parker48 (volkan tosun) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de muhtemelen çok az göreceğiz yada görmeyeceğiz. Boş tartışmaya gerek yok bana göre.
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    selçux ( Selçuk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önceki apaçi işiydi şimdiki ağır abi
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    armyoflovers (şükrü ışık) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla öyle bir olur ki. Mevcut modelin şehir içinde 9/10 lt civarı yaktığını düşünürsek. 2lt bir motor Türkiye'de en az 12/13lt yakar diyorum 😁 ama diğer dediğine katılıyorum 2.0 bir civic in TR de satılmayacağını bildikleri için. 1.6 turbo modeli gelecektir. Hibrit modelinde, devletimizin saçma vergi politikası yüzünden geleceğini düşünmüyorum.
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    armyoflovers (şükrü ışık) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Cvt, tork üretemediğinden üretsede yüksek devirlerde ürettiğinden sevilmez, ama şu piyasadaki en seri ve verimli şanzımanıdır bana göre.







    Araç tasarımında, keşke audi gibi ön ızgarayı al ile birleştirselermiş. Mitsubishi Lancer gibi burnuda biraz dışarı çıkartıp, Peugeot un yeni nesil led gündüz farları gibi agresif bir yapı verselermiş O?
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    C commandx (uğur yılmaz) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eşeğin önüne en güzel tasarımlı civic yapsan eşek yine eşekliğini yapacaktır.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bi zamanlar honda civic euro 1998 modeli arabamız vardı bu yeni model nedense çok fazla onu anımsattı bana
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