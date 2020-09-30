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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda Gebze fabrikasını bir Türk aldı, elektrikli araç üretilecek iddiası

    Eylül 2021'de kapanacağı ve içindeki tüm teçhizatla birlikte satılacağı açıklanan Honda Gebze fabrikasının 550 milyon TL'ye satıldığı iddiası gündemde. Honda Türkiye, henüz satış gerçekleşmedi diyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda Gebze fabrikasını bir Türk aldı, elektrikli araç üretilecek iddiası
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    Japon otomotiv devi Honda, 1997 yılında üretime başladığı Gebze Şekerpınar'daki fabrikasını Eylül 2021'de kapatma kararı almış, binden fazla kişiye istihdam sağlayan fabrikanın içindeki teçhizatlarıyla birlikte satılacağı açıklanmıştı.

    "550 milyon TL'ye satıldı"

    Akıbetinin ne olacağı merak edilen fabrikayla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. SBK Holding'in, iştiraki Hexagon Mühendislik adına Honda Gebze fabrikasını satın almaya hazırlandığı iddia edildi. Buna göre SBK Holding, fabrikayı satın almak için 550 milyon TL ödeyecek. Anlaşmanın şartları henüz belli değil fakat söz konusu fabrikada elektrikli araç üretimi yapılacağı belirtiliyor.

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    Konuyla ilgili Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, "Şu an fabrikanın satışıyla alakalı net bir durum ve gerçekleşen bir satış yok. Çeşitli taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

    "Kıraça Holding'in ana hissedarı olacak"

    SBK Holding ayrıca Kıraça Holding'in ana hissedarı konumuna gelmesiyle de gündemde. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Silcolux Investment'ın 82 milyon dolara satın alındığı bildirildi. Silcolux, yatırımları arasında Karsan Otomotiv’in de yer aldığı Kıraça Holding’in yüzde 45 hissesine sahip. Gelen haberlere göre SBK Holding, bu satın alma ile Kıraça Holding'in ana hissedarı haline gelecek. Karsan'ın yüzde 63'ünün Kıraça Holding'e ait olduğunu da belirtelim.

    İnan Kıraç, yerli otomobili üretecek 5 babayiğitten biri

    Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, yerli otomobil için bir araya gelen 5 babayiğitten biri. Fakat TOGG'un yüzde 19'luk payı, Kıraç'ın sahibi olduğu Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'ye ait. Yani Kıraça Holding veya Karsan'ın TOGG'da payı bulunmuyor.

    SBK Holding

    Sezgin Baran Korkmaz’ın kurucusu olduğu SBK Holding, sağlıktan turizme kadar birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Halihazırda elektrikli otomobil sektöründe de faaliyetleri bulunan şirketin bünyesinde bünyesinde Biofarma İlaç, Umut İlaç, Betasan, Proles Auto, USLA Akademi, Ürosan, Bodrum Royal Palace, SBK Air, Unico Sigorta, Hexagon Studio, Kempinski Hotel Adriatic yer alıyor.



    Kaynakça https://www.haberturk.com/sbk-holding-kiraca-nin-yuzde-45-hissedari-oluyor-2818953-ekonomi https://twitter.com/eozpeynirci/status/1311013273043693568 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. en beğenilen
    Müthiş teşvikler var yerli elektrikli araçlar için tam yatırım zamanı iyi kötü bir şeyler üretilip satılsa sırf yerli piyasa için güzel bir başlangıç olur. Hadi olmadı yabacı araçların bazı Çin firmalarının bile araçları lisanlanıp üretilebilir.
    Müthiş teşvikler var yerli elektrikli araçlar için tam yatırım zamanı iyi kötü bir şeyler üretilip satılsa sırf yerli piyasa için güzel bir başlangıç olur. Hadi...
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    Yanıtla +6
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    kuruwa (hasan uçar) 2 sa.
    Keşke 2005 deki arabaya teşvik yapılsaydı şimdi arabalar yolda idi.



    https://www.youtube.com/watch?v=L4GJ0hCl3nI&feature=youtu.be
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    sonofmana (yasar toprak) 43 dk.
    Yandaşın cebi dolacak diyenler gelmedi mi hala ? Yoksa hala ben cebime girene bakarım diyenler mi gündemde.
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    WB 1 sa.
    Tek marka ile zaten olmaz, rekabet basari getirir. Bknz. Amerika
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    mokoko_TR 59 dk. WB
    tamam da yıllardır reis nerede yokmu babayiğit dendiğinde niye kimse öne atılmadı,yoksa işin içinde sebatayların oldugu hinlik mi var ?
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    Kerasuslu (halil ayaz) 1 sa.
    SBK holdingin kurucusunu kendi ağzından dinleyin derim. Köylü kandırarak zengin olup gururla anlatır. Bu işin altından farklı şeyler çıkar.
    Yanıtla +1
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    zero fear 1 sa.
    Mutlaka değerlendirilmeli burası. Atıl vaziyete geçerse sittin sene öyle kalır yoksa..
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    Yanfo (Yavuz ) 1 sa.
    İstihdam ve üretim, ülkede görmek istediğimiz şeyler.
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    XX58 (Resat ) 1 sa.
    İçten yanmalı motorlu araçların montajının yapıldığı bantlarda elektrikli araç üretimi mümkün mü ? Haber pek gerçek gibi durmuyor.
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    kuruwa (hasan uçar) 2 sa.
    Keşke 2005 deki arabaya teşvik yapılsaydı şimdi arabalar yolda idi.



    https://www.youtube.com/watch?v=L4GJ0hCl3nI&feature=youtu.be
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    fhrstw 2 sa. kuruwa
    Hiç sorma... şimdiye sedanı hatchbacki yapmıştık.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. kuruwa
    Sermaye gerek arkadaşlar araba yapmak ile olmuyor bir kerede vermekte olmuyor on yıl filan desteklemek gerek. Teşvikle filan olmaz. Yoksa bizim sanayide bir usta var inanılmaz şeyler yapıyordan öteye gitmez.



    Bakın Tesla dışında hangi elektrikli araç firması tuttu dünyada. Anca Çin’de kapalı ekosistemde bazı ufak tefek markalar var diğer tüm elektrikli araç firmaları battı gitti.



    Şimdi bir Lucid Air var oda daha çıkamadı oda Tesla’yı ilk yapan baş mühendis ile Arap sermayesi desteği ile üretim yapacak gibi gözüküyor.
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    porsoro 2 sa. (düzenlendi)
    Kıraça holding TOGG'dan çıkmamış mıydı?? Hadi bakalım inşallah burada TOGG'a rakip bir yatırım olur. Rekabet kalite getirir. Ama koç holdingin genlerindeki montajcılığı depreşmezse tabi. Güzel haber.
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. en beğenilen
    Müthiş teşvikler var yerli elektrikli araçlar için tam yatırım zamanı iyi kötü bir şeyler üretilip satılsa sırf yerli piyasa için güzel bir başlangıç olur. Hadi olmadı yabacı araçların bazı Çin firmalarının bile araçları lisanlanıp üretilebilir.
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