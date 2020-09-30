Honda Gebze fabrikasını bir Türk aldı, elektrikli araç üretilecek iddiası

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Japon otomotiv devi Honda, 1997 yılında üretime başladığı Gebze Şekerpınar'daki fabrikasını Eylül 2021'de kapatma kararı almış, binden fazla kişiye istihdam sağlayan fabrikanın içindeki teçhizatlarıyla birlikte satılacağı açıklanmıştı.

"550 milyon TL'ye satıldı"

Akıbetinin ne olacağı merak edilen fabrikayla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. SBK Holding'in, iştiraki Hexagon Mühendislik adına Honda Gebze fabrikasını satın almaya hazırlandığı iddia edildi. Buna göre SBK Holding, fabrikayı satın almak için 550 milyon TL ödeyecek. Anlaşmanın şartları henüz belli değil fakat söz konusu fabrikada elektrikli araç üretimi yapılacağı belirtiliyor.

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Konuyla ilgili Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, "Şu an fabrikanın satışıyla alakalı net bir durum ve gerçekleşen bir satış yok. Çeşitli taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

"Kıraça Holding'in ana hissedarı olacak"

SBK Holding ayrıca Kıraça Holding'in ana hissedarı konumuna gelmesiyle de gündemde. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Silcolux Investment'ın 82 milyon dolara satın alındığı bildirildi. Silcolux, yatırımları arasında Karsan Otomotiv’in de yer aldığı Kıraça Holding’in yüzde 45 hissesine sahip. Gelen haberlere göre SBK Holding, bu satın alma ile Kıraça Holding'in ana hissedarı haline gelecek. Karsan'ın yüzde 63'ünün Kıraça Holding'e ait olduğunu da belirtelim.

İnan Kıraç, yerli otomobili üretecek 5 babayiğitten biri

Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, yerli otomobil için bir araya gelen 5 babayiğitten biri. Fakat TOGG'un yüzde 19'luk payı, Kıraç'ın sahibi olduğu Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'ye ait. Yani Kıraça Holding veya Karsan'ın TOGG'da payı bulunmuyor.

SBK Holding

Sezgin Baran Korkmaz’ın kurucusu olduğu SBK Holding, sağlıktan turizme kadar birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Halihazırda elektrikli otomobil sektöründe de faaliyetleri bulunan şirketin bünyesinde bünyesinde Biofarma İlaç, Umut İlaç, Betasan, Proles Auto, USLA Akademi, Ürosan, Bodrum Royal Palace, SBK Air, Unico Sigorta, Hexagon Studio, Kempinski Hotel Adriatic yer alıyor.

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