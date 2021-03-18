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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Hyundai Staria'nın tasarımını gösteren yeni fotoğraflar geldi

    Koreli markanın yeni MPV modeli Staria, yılın ilk yarısında resmi olarak tanıtılacak. Söz konusu modelin Staria ve Staria Premium olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak.
    18 Mart 2021, 15:30 (2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Hyundai Staria'nın tasarımını gösteren yeni fotoğraflar geldi
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    Geçtiğimiz günlerde yeni Hyundai Staria'nın ipucu görsellerini paylaşan Koreli üretici bu kez daha fazla bilgi ve fotoğrafla karşımızda. Böylelikle tasarımını daha detaylı görme şansı yakaladığımız yeni Staria, sınıfında fark yaratacak gibi görünüyor.

    Yeni Hyundai Staria'nın ön bölümü, camla aynı açıda yatık bir biçimde logonun alt kısmında kadar devam eden tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu alanda aracın boylu boyunca çamurluklara kadar uzanan ince bir LED şerit görüyoruz ki bu detay gündüz farı görevi görüyor. Alt bölümde ise tasarımı ve yüksekliği versiyona göre değişen büyük bir ızgara yer alıyor. Bu alan pek çok sensöre ev sahipliği yaparken, dikey olarak konumlandırılan piksel aydınlatmalar da burada yer alıyor.

    Staria'ya yandan baktığımızda da oldukça sade ve akıcı bir tasarım görüyoruz. Çamurlukları şişirerek daha belirgin hale getiren Koreli üretici, bu alandaki camları da oldukça büyük tutarak iç mekanı daha ferah ve aydınlık hale getirmeyi hedeflemiş. Arkada ise küçük bir spoyler'a ve dikey olarak konumlandırılan stop lambalarına yer verilmiş ki bu aydınlatmaların tasarımı da öndekiler gibi versiyona göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca yükleme işlemini kolaylaştırmak için arka tampon oldukça düşük seviyede tutulmuş.

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    2021 Hyundai Staria'nın tasarımını gösteren yeni fotoğraflar geldi
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    Yeni modelin temelde Staria ve Staria Premium olarak iki farklı versiyona sahip olacağını öğrenmiştik. Bu kapsamda tampon, aydınlatma ve jant tasarımı gibi detaylar farklılık gösterebiliyor. Örneğin Staria Premium'un ızgarasında daha farklı bir desen görmekteyiz. Bunun dışında ön-arka tampon, yan ayna kapakları ve 18 inçlik jantlar da dahil olmak üzere birçok detayın pirinç-krom kaplı olduğu görülüyor.

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    Geniş ön ve yan camların yanı sıra panoramik cam tavanla oldukça ferah hale getirilen iç mekanda ise yolcu gemilerinden esinlenilmiş. Konsolun merkezinde 10.25 inç boyutunda büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Onun hemen altında ise Santa Fe'deki gibi düğme şeklinde tasarlanan vites seçici yer alıyor. İpucu görsellerindeki açı nedeniyle daha önce göremediğimiz dijital gösterge ekranı ise konsolun oldukçe gerisine yerleştirilmiş.

    Staria Premium versiyonunda giriş seviyesine göre daha fazla konfor sunan özellikler mevcut. Örneğin 7 koltuklu versiyonlarda ikinci sıra kaptan koltuklarda tek tuşla rahatlama modunu aktif etme özelliği bulunuyor. 9 koltuklu versiyonda ise ikinci sıra koltuklar 180 derece döndürülerek arkadaki koltuklarla yüz yüze bakar hale getirilebiliyor. Bu sayede yolcular seyahat esnasında birbirleriyle rahatça sohbet edebiliyor. Staria Premium'da ayrıca 64 renkli ortam aydınlatması gibi özellikler de mevcut.

    2021 Hyundai Staria, satışa sunulduğunda 2 ila 11 koltuk arasındaki oturma konfigürasyonlarıyla hem iş hem de aileler için güzel bir seçenek olacak. Staria Premium ise 7, 9 ve 11 koltuklu konfigürasyonlarla sunulacak. Yeni Staria'nın bu yılın ilk yarısında resmi olarak tanıtılacağı açıklandı.



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    Furkooo85 1 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 4 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 6 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hemican 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birak da okuyanlar karar versin kimin yazdiklarina guleceklerine.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CapriceClassic 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Hemican
    Problemi anlamadım ben hocam? Sıkıntı nedir? Bir “van” lafına mı çıktı bu tartışma?
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    wehrmacht (- -) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir şey yapamadınız siz yaz kaç yaptınız. Yaz kaç yani cevap yaz engelle alacağın cevabı yok say bu taktiği kimlerin kullandığı tüm forumun malumu. Provake edip arkadan dolanarak herhangi birşeyi ispatlamaya değil şahsa saldırdınız.

    Gülersin tabi orada yanlış bilgi verenelere de gülüyordun önce istisnalar sonra eniştemin kaynındada var dedikodusu sonra tanım sonra kanun kim ne derse onun dümen suyuna kapılıp gittin hiç kendi fikrini söylemedin farkındamısın? Hani kabullenememeye en iyi örnek en başından birşeyi söylemek ile kim ne söylerse onu tutturmak arasında fark vaar... Aslında siz "birkaç iyi adam" hariç kalan herkes için asıl komik olan bu.

    Bak hala sadece bilmem kaç zaman evvel haklı çıktığını sandığın konuya cevap veriyorsun medem öyleydi o konuda yazsaydın engelle yaz kaç biri cevap verene kadar bekle enişte cevap verince aynı cevabı başka cümlelerle tekrarla ancak bukadar mevcut konuya cevap vermek işine gelmiyor her nasılsa arabanin statüsü ne demişim görmemiş bile kanun koymuşum görmezden gelinmiş olmayan tanımlar atfedilmiş ol size yakışır biz sadece güleriz
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    bamorex (baha berk) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu Türkiye de satılmaz sanırım USA içindir.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    keşke adı eskiye dönük olan starex olsaydı
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    wehrmacht (- -) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu camlar çok tuhaf durmuyor mu yeni tasarımlarda tüm araçlar neredeyse omuz boyun seviyesine kadar kaporta çıkmış halde iken bunda camlar okadar indirilmişki neredeyse şoför bel hizasında güvenlik şartlarını nasıl karşılamış olabilirler...
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    C CaptainSkyWalker 1 gün ( Mesaj Silindi )
    robocop iyidir
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    erka1907 1 gün ( Mesaj Silindi )
    konudan bağımsız olarak 2+2+3 şeklinde oturum düzenine sahip hangi aracı önerirsiniz.
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    kesbi 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ticari araç olarak belki gelir. 8+1 diye satarlar.
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    Hemican 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir Van olarak guzel bence. Tabiiki bir sedan ya da coupe falan kadar hos bir tasarimi olamaz zaten boyutlarindan oturu.

    VW Trnasporter, Transit Ducato, Vito falan ile karsilastirinca bence baya iyi.
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    wehrmacht (- -) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Hemican
    van mı
    Bu bir panelvan
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    daswagen (Daswagen ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzakdoğu tasarım dili çok kaba ve çirkin.
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    Galeri, 2021 hyundai staria ve
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