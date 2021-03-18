2021 Hyundai Staria'nın tasarımını gösteren yeni fotoğraflar geldi

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Geçtiğimiz günlerde yeni Hyundai Staria'nın ipucu görsellerini paylaşan Koreli üretici bu kez daha fazla bilgi ve fotoğrafla karşımızda. Böylelikle tasarımını daha detaylı görme şansı yakaladığımız yeni Staria, sınıfında fark yaratacak gibi görünüyor.

Yeni Hyundai Staria'nın ön bölümü, camla aynı açıda yatık bir biçimde logonun alt kısmında kadar devam eden tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu alanda aracın boylu boyunca çamurluklara kadar uzanan ince bir LED şerit görüyoruz ki bu detay gündüz farı görevi görüyor. Alt bölümde ise tasarımı ve yüksekliği versiyona göre değişen büyük bir ızgara yer alıyor. Bu alan pek çok sensöre ev sahipliği yaparken, dikey olarak konumlandırılan piksel aydınlatmalar da burada yer alıyor.

Staria'ya yandan baktığımızda da oldukça sade ve akıcı bir tasarım görüyoruz. Çamurlukları şişirerek daha belirgin hale getiren Koreli üretici, bu alandaki camları da oldukça büyük tutarak iç mekanı daha ferah ve aydınlık hale getirmeyi hedeflemiş. Arkada ise küçük bir spoyler'a ve dikey olarak konumlandırılan stop lambalarına yer verilmiş ki bu aydınlatmaların tasarımı da öndekiler gibi versiyona göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca yükleme işlemini kolaylaştırmak için arka tampon oldukça düşük seviyede tutulmuş.

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Yeni modelin temelde Staria ve Staria Premium olarak iki farklı versiyona sahip olacağını öğrenmiştik. Bu kapsamda tampon, aydınlatma ve jant tasarımı gibi detaylar farklılık gösterebiliyor. Örneğin Staria Premium'un ızgarasında daha farklı bir desen görmekteyiz. Bunun dışında ön-arka tampon, yan ayna kapakları ve 18 inçlik jantlar da dahil olmak üzere birçok detayın pirinç-krom kaplı olduğu görülüyor.

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Geniş ön ve yan camların yanı sıra panoramik cam tavanla oldukça ferah hale getirilen iç mekanda ise yolcu gemilerinden esinlenilmiş. Konsolun merkezinde 10.25 inç boyutunda büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Onun hemen altında ise Santa Fe'deki gibi düğme şeklinde tasarlanan vites seçici yer alıyor. İpucu görsellerindeki açı nedeniyle daha önce göremediğimiz dijital gösterge ekranı ise konsolun oldukçe gerisine yerleştirilmiş.

Staria Premium versiyonunda giriş seviyesine göre daha fazla konfor sunan özellikler mevcut. Örneğin 7 koltuklu versiyonlarda ikinci sıra kaptan koltuklarda tek tuşla rahatlama modunu aktif etme özelliği bulunuyor. 9 koltuklu versiyonda ise ikinci sıra koltuklar 180 derece döndürülerek arkadaki koltuklarla yüz yüze bakar hale getirilebiliyor. Bu sayede yolcular seyahat esnasında birbirleriyle rahatça sohbet edebiliyor. Staria Premium'da ayrıca 64 renkli ortam aydınlatması gibi özellikler de mevcut.

2021 Hyundai Staria, satışa sunulduğunda 2 ila 11 koltuk arasındaki oturma konfigürasyonlarıyla hem iş hem de aileler için güzel bir seçenek olacak. Staria Premium ise 7, 9 ve 11 koltuklu konfigürasyonlarla sunulacak. Yeni Staria'nın bu yılın ilk yarısında resmi olarak tanıtılacağı açıklandı.

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