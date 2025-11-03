Giriş
    Makyajlı Seat Ibiza ve Arona, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de

    Seat, 75. yılını kutlarken Ibiza ve Arona modellerini yeniledi. Daha modern tasarımın yanı sıra yeni teknoloji ve renklerle gelen ikili, markanın genç ve dinamik kimliğini vurguluyor.

    Makyajlı Seat Ibiza ve Arona, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Seat, ürün gamındaki iki modeli Ibiza ve Arona'yı makyajladı. Tasarım ve teknoloji tarafında ufak dokunuşlar yapılan modellerin 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

    Yenilenen Ibiza ve Arona'nın dış tasarımında yenilenen altıgen panjur, ince Full LED farlar ve güncellenen tampon tasarımı dikkat çekiyor. Her iki modelde de 15 ila 18 inç arasında değişen yeni jant seçenekleri, daha genç ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Buna ek olarak Ibiza'ya üç yeni gövde rengi seçeneği eklendi.

    İç mekanda pek fark görülmese de kalite ve ergonominin artırıldığı ifade ediliyor. Kabartmalı kumaş döşemeler, yumuşak dokulu yüzeyler ve daha koyu tavan kaplaması dikkat çekiyor. Ayrıca, FR donanımında spor koltuklar standart olarak geliyor. Teknoloji tarafında ise yeni Seat ses sistemi ve soğutma özellikli 15W kablosuz şarj bulunuyor.

    Makyajlı Seat Ibiza ve Arona, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Ibiza ve Arona ikilisinde motor seçenekleri değişmedi. 150 beygire kadar güç sunan benzinli motorların görev yaptığı araçlar, 2027 yılında 48V teknolojisiyle donatılan güncel motorlara kavuşacak.

    İlk kez 1984 yılında tanıtılan Ibiza, beş nesil boyunca 6 milyondan fazla satış adedine ulaşarak markanın büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2017 yılında yollara çıkan Arona ise 750 binden fazla satış adedine ulaştı. 

