Makyajlı Seat Ibiza ve Arona, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de

Yenilenen Ibiza ve Arona'nın dış tasarımında yenilenen altıgen panjur, ince Full LED farlar ve güncellenen tampon tasarımı dikkat çekiyor. Her iki modelde de 15 ila 18 inç arasında değişen yeni jant seçenekleri, daha genç ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Buna ek olarak Ibiza'ya üç yeni gövde rengi seçeneği eklendi.
İç mekanda pek fark görülmese de kalite ve ergonominin artırıldığı ifade ediliyor. Kabartmalı kumaş döşemeler, yumuşak dokulu yüzeyler ve daha koyu tavan kaplaması dikkat çekiyor. Ayrıca, FR donanımında spor koltuklar standart olarak geliyor. Teknoloji tarafında ise yeni Seat ses sistemi ve soğutma özellikli 15W kablosuz şarj bulunuyor.
İlk kez 1984 yılında tanıtılan Ibiza, beş nesil boyunca 6 milyondan fazla satış adedine ulaşarak markanın büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2017 yılında yollara çıkan Arona ise 750 binden fazla satış adedine ulaştı.
