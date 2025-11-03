Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Seat, ürün gamındaki iki modeli Ibiza ve Arona'yı makyajladı. Tasarım ve teknoloji tarafında ufak dokunuşlar yapılan modellerin 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Yenilenen Ibiza ve Arona'nın dış tasarımında yenilenen altıgen panjur, ince Full LED farlar ve güncellenen tampon tasarımı dikkat çekiyor. Her iki modelde de 15 ila 18 inç arasında değişen yeni jant seçenekleri, daha genç ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Buna ek olarak Ibiza'ya üç yeni gövde rengi seçeneği eklendi.

İç mekanda pek fark görülmese de kalite ve ergonominin artırıldığı ifade ediliyor. Kabartmalı kumaş döşemeler, yumuşak dokulu yüzeyler ve daha koyu tavan kaplaması dikkat çekiyor. Ayrıca, FR donanımında spor koltuklar standart olarak geliyor. Teknoloji tarafında ise yeni Seat ses sistemi ve soğutma özellikli 15W kablosuz şarj bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ibiza ve Arona ikilisinde motor seçenekleri değişmedi. 150 beygire kadar güç sunan benzinli motorların görev yaptığı araçlar, 2027 yılında 48V teknolojisiyle donatılan güncel motorlara kavuşacak.

Volkswagen'in yeni elektrikli sedanı bambaşka görünüyor 7 sa. önce eklendi

İlk kez 1984 yılında tanıtılan Ibiza, beş nesil boyunca 6 milyondan fazla satış adedine ulaşarak markanın büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2017 yılında yollara çıkan Arona ise 750 binden fazla satış adedine ulaştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Makyajlı Seat Ibiza ve Arona, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: