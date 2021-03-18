Tofaş da çip tedarik sorunu nedeniyle üretime iki hafta ara verecek

Tam Boyutta Gör

Elektronik bileşenlerdeki tedarik sıkıntısı otomotiv dünyasını her geçen gün daha fazla tehdit ederken, Oyak Renault'nun geçtiğimiz günlerdeki açıklamasıyla Türkiye'deki üretimin de bu durumdan etkilendiğine şahit olmuştuk.

Bugün Tofaş'tan da benzer bir açıklama geldi ve şirket, çip tarafında yaşanan tedarik sorunu nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 19 Mart-5 Nisan tarihleri arasında üretime ara verilecek.

Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

İlginizi Çekebilir

Toyota ve Tofaş, yeniden üretime başlama tarihini Mayıs'a erteledi

"Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri"

Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.

Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

Yeni nesil araçların neredeyse tümünde gelişmiş multimedya sistemlerinden tutun da sensör verilerinden yararlanan güvenlik ve konfor odaklı pek çok özellik bulunduğu için özellikle çip tedariki bu konuda büyük önem arz ediyor.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918932

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.