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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tofaş da çip tedarik sorunu nedeniyle üretime iki hafta ara verecek

    Ülkemizdeki otomotiv üreticilerinden Oyak Renault'nun ardından Tofaş da çip tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle üretime ara verileceğini duyurdu. Bu sürede bazı periyodik bakımlar gerçekleştirilecek.
    18 Mart 2021, 13:24 (13 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tofaş da çip tedarik sorunu nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
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    Elektronik bileşenlerdeki tedarik sıkıntısı otomotiv dünyasını her geçen gün daha fazla tehdit ederken, Oyak Renault'nun geçtiğimiz günlerdeki açıklamasıyla Türkiye'deki üretimin de bu durumdan etkilendiğine şahit olmuştuk.

    Bugün Tofaş'tan da benzer bir açıklama geldi ve şirket, çip tarafında yaşanan tedarik sorunu nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 19 Mart-5 Nisan tarihleri arasında üretime ara verilecek.

    Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

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    "Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.

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    Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.

    Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

    Yeni nesil araçların neredeyse tümünde gelişmiş multimedya sistemlerinden tutun da sensör verilerinden yararlanan güvenlik ve konfor odaklı pek çok özellik bulunduğu için özellikle çip tedariki bu konuda büyük önem arz ediyor. 



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918932
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Doktortutuklu (fth Atay) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çip falan koymasanızda satar o sorun yok yeterki teker dönsün
    Yanıtla +31
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    McOrco (Mc Orco) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Çip vergisi?
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sepulnation (önder delibalta) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Merak etmeyin fabrikalari çipe boğarız diyecek babayiğit lazım.
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    M Morenno 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar daha iyi günler
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    _Saint_ (Ugur K) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaaaa. Dışa bağımlılık inanılmaz boyutta olunca bunlar kaçınılmaz son. Düşünsenize yurtdışında pirinç ve saman sıkıntısı olduğunu. Açlıktan bile ölebiliriz. Üretim üretim üretim. Anlatamıyoruz
    1 Yanıt Yanıtla
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    D deserthawk 3 sa. ( Mesaj Silindi ) _Saint_
    Temel gıda ürünlerinde kesinlikle katılıyorum. Fakat bu çip olayı, pil olayı sadece birkaç fabrikada dönüyor ana kalem olarak. Yani Almanya'da da bu çipleri ithal ediyorlar.
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    Can_vtec 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Siz çip koymasanızda olur biz chip tuning yaptırırız 😂
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    uncle jun 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şimdi otomotivde çalışan biri olarak yorumumu yapayım.

    Ana sanayi yamyamdır, tek dertleri 3 kuruş daha indirmektir. O satın almacılar onlarca tedarikçiyi bitirir, hayvan gibi de sözleşmeler yapar ki tedarikçiyi sıkıştırır.

    Otomotiv çalışmak istemeyen ama mecburiyetten çalışan onlarda firma biliyorum. Bi düşünün bakalım bu çipler neden tedarik edilemiyor?

    Çip üreticileri tamamen elektroniğe yönelmiş durumda. Televizyon ve telefonlar cok daha para kazandırıyor. Yamyam otomotivcilere ilk baş kaldırış gelmiş diyebiliriz.

    Bu arada yamyamlık bize özel değil. Tüm dünyada böyle, çip olayı ise daha büyüyecek:)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Hemican 3 sa. ( Mesaj Silindi ) uncle jun
    Tedarikciler otomotiv firmalarindan daha yuksek kar marjlarina sahipler genelde. Sozlesme sartlari iki taraf icinde agir genel olarak.
    Bir cok zaman soz verilen urunu satin almasa bile tedrikciye parasini oduyor ana sanayi. AYni bu koprulerin gecis garantisi gibi. Satin alma garantisi veriyor.

    Toyota karlilik orani yuzde 7 mesela ortalama. VW 5.5%


    En buyuk chip ureticisi TSM karlilik orani yuzde 51
    Intel karlilik orani yuzde 59

    Hani kim yamyam tartisilir.

    AMa tabiiki telefon ve televizyonda karlilik daha yuksek sebep ayni. Otomtivde yuzde 7 karlilik orani ile calisilirken Apple yuzde 35. Tabiiki telefon cipleri daha cok para eder.
    Ki Apple bu yuzde 35 i elde etmek icin sadece 36 bin kisi calistirirken, Toyota 360 bin kisi calistiriyor. Apple in bir tane bile kendi fabrikasi yokken, Toyotanin 67 tane fabrikasi var:
    Yani o yuzde 7 yi elde etmek icin cok daha buyuk bir caba sarfediyor cok daha buyuk bir operasyon yapiyor, riski cok cok buyuk.

    Belki de soyle demeliyiz telefon satanlar yamyamligi musteriye yaparken yuksek fiyattan satarak, otomotiv yamyamligi tedarikciye yapiyor maliyet dusurmeye calisarak.

    Ama hani burada Cip ureticisi yuzde 50den fazla kar ederken otomobil ureticisi para vermiyor ondan Cip vermiyorlar demek de biraz iftira oluyor.
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    El_domingo 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    kurun fabirkayı türkiyeye biz çatır çatır üretiriz..
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    Hemican 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    cevaplar bomba. herkes komplo teorisi pesinde.
    Tum Dunyadaki otomobil uretimini etkileyen Cip sorunu Tofas bahane yapmis 2020leri satmak icin:)
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    herakles24 (hüseyin cengiz) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çip filan hikaye ellerin deki 2020 modelleri bitirememişler ondan demiyorlar da çip diyorlar aynısını toyata da demişti
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    alemburda34 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çip zammı allahtan bahane zaten
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    Şeref60 (Şeref Berber) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Durum vahimdir
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    2338 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tofaş, üretime ara ve
    3 etiket daha çip tedarik sıkıntısı üretim Bilim ve Teknoloji
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