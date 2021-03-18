Tofaş da çip tedarik sorunu nedeniyle üretime iki hafta ara verecek

Elektronik bileşenlerdeki tedarik sıkıntısı otomotiv dünyasını her geçen gün daha fazla tehdit ederken, Oyak Renault'nun geçtiğimiz günlerdeki açıklamasıyla Türkiye'deki üretimin de bu durumdan etkilendiğine şahit olmuştuk.
Bugün Tofaş'tan da benzer bir açıklama geldi ve şirket, çip tarafında yaşanan tedarik sorunu nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 19 Mart-5 Nisan tarihleri arasında üretime ara verilecek.
Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:İlginizi Çekebilir Toyota ve Tofaş, yeniden üretime başlama tarihini Mayıs'a erteledi
"Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.
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Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.
Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."
Yeni nesil araçların neredeyse tümünde gelişmiş multimedya sistemlerinden tutun da sensör verilerinden yararlanan güvenlik ve konfor odaklı pek çok özellik bulunduğu için özellikle çip tedariki bu konuda büyük önem arz ediyor.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918932 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ana sanayi yamyamdır, tek dertleri 3 kuruş daha indirmektir. O satın almacılar onlarca tedarikçiyi bitirir, hayvan gibi de sözleşmeler yapar ki tedarikçiyi sıkıştırır.
Otomotiv çalışmak istemeyen ama mecburiyetten çalışan onlarda firma biliyorum. Bi düşünün bakalım bu çipler neden tedarik edilemiyor?
Çip üreticileri tamamen elektroniğe yönelmiş durumda. Televizyon ve telefonlar cok daha para kazandırıyor. Yamyam otomotivcilere ilk baş kaldırış gelmiş diyebiliriz.
Bu arada yamyamlık bize özel değil. Tüm dünyada böyle, çip olayı ise daha büyüyecek:)
Bir cok zaman soz verilen urunu satin almasa bile tedrikciye parasini oduyor ana sanayi. AYni bu koprulerin gecis garantisi gibi. Satin alma garantisi veriyor.
Toyota karlilik orani yuzde 7 mesela ortalama. VW 5.5%
En buyuk chip ureticisi TSM karlilik orani yuzde 51
Intel karlilik orani yuzde 59
Hani kim yamyam tartisilir.
AMa tabiiki telefon ve televizyonda karlilik daha yuksek sebep ayni. Otomtivde yuzde 7 karlilik orani ile calisilirken Apple yuzde 35. Tabiiki telefon cipleri daha cok para eder.
Ki Apple bu yuzde 35 i elde etmek icin sadece 36 bin kisi calistirirken, Toyota 360 bin kisi calistiriyor. Apple in bir tane bile kendi fabrikasi yokken, Toyotanin 67 tane fabrikasi var:
Yani o yuzde 7 yi elde etmek icin cok daha buyuk bir caba sarfediyor cok daha buyuk bir operasyon yapiyor, riski cok cok buyuk.
Belki de soyle demeliyiz telefon satanlar yamyamligi musteriye yaparken yuksek fiyattan satarak, otomotiv yamyamligi tedarikciye yapiyor maliyet dusurmeye calisarak.
Ama hani burada Cip ureticisi yuzde 50den fazla kar ederken otomobil ureticisi para vermiyor ondan Cip vermiyorlar demek de biraz iftira oluyor.
Tum Dunyadaki otomobil uretimini etkileyen Cip sorunu Tofas bahane yapmis 2020leri satmak icin:)
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