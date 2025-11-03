Giriş
    Huawei Akıllı Kokpit sistemine sahip ilk benzinli otomobil: Nissan Teana

    Dongfeng Nissan, 2026 Teana sedan modelini tanıtarak bir ilke imza attı. Bu model, Huawei’nin HarmonyOS akıllı kokpit sistemine sahip ilk benzinli otomobil oldu.

    Huawei kokpit sistemine sahip ilk benzinli otomobil tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dongfeng Nissan, yeni Teana modelinin iç mekan görsellerini paylaştı. Tasarımıyla dikkat çeken sedan model, Huawei’nin HarmonyOS kokpit sisteminin entegre edildiği ilk benzinli otomobil olma özelliğini taşıyor.

    Yeni Nissan Teana’nın iç tasarımı, elektrikli otomobillerden ilham alan modern ve sade bir görünüme sahip. Kabinin yüzde 90’ı yumuşak dokulu malzemelerle kaplanmış. Teknoloji tarafında ise Huawei’nin yeni nesil HarmonySpace 5 kokpit sistemi ve 17 hoparlörlü Huawei Sound ses sistemi dikkat çekiyor.

    Üç kollu direksiyon simidinin üzerinde sınırlı sayıda fiziksel düğmeye yer verilmiş. Onun hemen arkasında 10,25 inçlik bir dijital ekran, ortada ise 15,6 inçlik Huawei akıllı ekran bulunuyor. Bu sistem, milisaniye düzeyinde tepki veren yapay zekâ destekli sesli asistan ve akıllı navigasyon gibi gelişmiş özelliklerle donatılmış. Orta konsolda temel işlevler için fiziksel tuşlar korunmuş.

    Huawei kokpit sistemine sahip ilk benzinli otomobil tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dış tasarımda Teana, Nissan’ın klasik V-Motion tasarım dilini korurken, ön bölüm tamamen yenilenmiş. Siyah detaylarla güçlendirilmiş yeni “Cosmic Twin Star” LED farlar, 230 metreye kadar aydınlatma sağlayabiliyor.

    Arka bölümde ortasında aydınlatmalı Nissan logosu bulunan boydan boya LED stop lambaları yer alıyor. Her iki yanda 11’er adet mücevher görünümlü LED ışık birimi bulunuyor. Arka tampon ise gövdeyle bütünleşik bir tasarıma kavuşmuş.

    Kaputun altında 2.0 litrelik VC-Turbo motor bulunuyor. Bu motor 243 beygir güç ve 371 Nm tork üretiyor. Güç, 8 vites simülasyonuna sahip CVT otomatik şanzıman aracılığıyla tekerleklere aktarılıyor.

