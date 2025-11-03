Giriş
    Xpeng, dünyanın ilk seri üretim uçan araba hattını kurdu

    Xpeng Motors, Çin'de “Land Carrier” adlı modüler uçan aracının seri üretim hattını kurdu. Şirket, bunun dünyanın seri üretime geçmiş ilk uçan otomobil hattı olduğunu belirtiyor.

    Xpeng, dünyanın ilk seri üretim uçan araba hattını kurdu Tam Boyutta Gör
    Xpeng Motors’un alt kuruluşu Aridge, Çin'in Guangzhou kentindeki tesisinde “Land Carrier” adlı modüler uçan aracının ilk üretim modelini tanıttı. Şirket, bunun dünyanın seri üretime geçmiş ilk uçan otomobil hattı olduğunu belirtiyor. Üretilen ilk araçlar, performans ve üretim süreçlerinin doğrulanacağı deneysel uçuş testlerinde kullanılacak ve gelecek yıl tam ölçekli teslimatların başlaması hedefleniyor.

    Kara ve hava modülü olarak iki parçadan oluşuyor

    Yaklaşık 120.000 metrekarelik bir alana yayılan fabrika, Xpeng’in karada ve havada kullanılabilen modüler uçan otomobilini üretmek üzere tasarlandı. Araç, karada kullanılan “ana modül” ile havada uçan modül olmak üzere ikiye ayrılabiliyor. Karasal modül, üç akslı, altı tekerlekli, dört çeker ve arka tekerlekten yönlendirmeli bir yapıya sahip. Bu sayede hem yüksek taşıma kapasitesi hem de arazi sürüş kabiliyeti sağlıyor. Yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olan araç, standart park alanlarına sığabiliyor ve normal sürücü ehliyetiyle kullanılabiliyor.

    Uçan modül ise tamamen elektrikli, altı rotorlu ve çift kanallı bir tasarıma sahip. Karbon fiber gövde ve pervane kolları sayesinde dayanıklılık ile hafiflik dengeleniyor. 270 derecelik panoramik kokpit, uçuş sırasında geniş bir görüş açısı sunuyor.

    Xpeng, dünyanın ilk seri üretim uçan araba hattını kurdu Tam Boyutta Gör
    Tesis, kompozit malzeme, tahrik sistemleri, montaj, boya ve nihai entegrasyon olmak üzere beş ana üretim atölyesinden oluşuyor. Kompozit bölümünde, rotor kolları, pervane kanatları ve zemin panelleri gibi karbon fiber parçalar üretiliyor. Yıllık 300 ton üretim kapasitesiyle, bu alan dünyanın en büyük havacılık karbon fiber üretim merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

    Tahrik atölyesinde, kaldırma ve uçuş kontrol birimleri monte edilip test ediliyor. Bu bölüm, elektrikli tahrik ve rotor sistemleri için entegre montaj-test hattını kullanan dünyadaki ilk sistem olma özelliğine sahip ve tüm bileşenler için otomatik izlenebilirlik sağlanıyor.

    Gövde montajı, soğuk bağlantı teknikleri (perçinleme ve yapıştırma gibi) kullanılarak gerçekleştiriliyor. Boya bölümünde ise “8C6B” çok katmanlı boya süreci, yüksek otomasyonlu esnek bir üretim hattında uygulanıyor. Nihai montaj hattında dokuz ana sistem entegre ediliyor ve araç, tasarım ile hava uygunluğu standartlarına göre test ediliyor. Ayrıca, bulut tabanlı bir kalibrasyon sistemi, aracın otonom sürüş, uçuş kontrolü ve ağırlık merkezi ölçümlerini otomatik olarak test ediyor.

    Land Carrier, manuel ve otonom uçuş modlarını destekliyor. Manuel kullanımda, tek kolla kontrol edilebilen bir kumanda sistemi bulunuyor. Otonom modda ise akıllı rota planlama, önceden belirlenmiş güzergahta otomatik uçuş, tek tuşla kalkış ve dönüş, 3D görsel algılama ve iniş desteği gibi özellikler yer alıyor.

    Tesis, “hassas, akıllı ve çevreci” üretim anlayışıyla çalışıyor. Güneş paneller,, enerji tasarruflu ekipmanlar ve dijital enerji yönetim sistemi sayesinde karbon salınımı minimumda tutuluyor. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında yılda 10.000 araç üretimi hedefleniyor; başlangıçta 5.000 araçlık kapasiteyle, her 30 dakikada bir uçan araç üretilecek.

