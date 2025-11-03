Otonom taksi yarışında Çin-ABD rekabeti kızışıyor: Baidu, Waymo’ya yetişti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in teknoloji devi Baidu, otonom taksi hizmeti Apollo Go’nun dünya genelindeki faaliyetlerinde büyük bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Şirketin sözcüsüne göre tamamen sürücüsüz olarak gerçekleştirilen haftalık yolculuk sayısı 31 Ekim itibarıyla 250 bini aştı. Bu rakam, Alphabet’in iştiraki olan Waymo’nun ABD’de bahar aylarında ulaştığı haftalık 250 bin yolculuk seviyesiyle aynı çizgide bulunuyor.

Baidu robotaksilerde tam gaz

Waymo, esas olarak San Francisco, Los Angeles ve Phoenix şehirlerinde faaliyet gösterirken ayrıca Austin ve Atlanta’da Uber ile ortak çalışıyor. Öte yandan Baidu’nun Apollo Go hizmetinin ne zamandır haftada 250 bin sürüş gerçekleştirdiği net olarak açıklanmadı. Ancak şirketin ikinci çeyrek raporuna göre 30 Haziran’da sona eren dönemde haftalık ortalama 169 bin sürüş yapıldığı görülüyor.

Apollo Go şu anda Wuhan, Pekin, Şanghay ve Shenzhen kentlerinde aktif olarak çalışıyor. Şirket aynı zamanda Hong Kong, Dubai, Abu Dabi ve son olarak İsviçre’de de genişleme planlarını sürdürüyor. Bu tür otonom taksiler, genellikle yerel düzenleyici kurumların ücretli taşıma izni vermeden önce kamuya açık test aşamalarından geçmek zorunda kalıyor.

Apollo Go, bugüne kadar 17 milyon robotaksi yolculuk çağrısı aldığını ve araçlarının 240 milyon kilometre yol kat ettiğini açıkladı. Bu mesafenin 140 milyon kilometresi tamamen sürücüsüz olarak gerçekleştirildi. Güvenlik tarafında ise şirket, her 10,1 milyon kilometrede bir hava yastığı açılma olayı yaşandığını ancak şimdiye dek insan yaralanması veya ölümle sonuçlanan bir kazanın meydana gelmediğini bildirdi.

Baidu’nun otonom taksi kapasitesini hızla artırması, Çin ile ABD arasındaki ileri teknoloji rekabetinin yeni bir cephesine işaret ediyor. Her iki ülke de yapay zeka, elektrikli araçlar ve otonom sürüş sistemleri gibi alanlarda liderlik mücadelesi yürütüyor.

