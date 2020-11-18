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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Infiniti QX55, crossover-coupe dünyasına katıldı

    Markanın yaklaşık 20 yıl önce tanıttığı FX modeline benzer yapısıyla dikkat çeken yeni QX55, önümüzdeki yılın bahar aylarında satışa sunulacak. İşte yeni QX55 tasarımı ve özellikleri:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Infiniti QX55, crossover-coupe dünyasına katıldı
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    Bundan yaklaşık 20 yıl önce FX modeliyle crossover coupe çılgınlığının başlamasına yardım eden Infiniti, şimdi de tamamen yeni QX55 ile bu yoldan ilerlemeye devam ediyor. 2021 Infiniti QX55, önümüzdeki yılın bahar aylarında satışa sunulmuş olacak.

    Altyapı olarak QX50 modelini temel alan yeni Infiniti QX55, hem tasarımındaki detaylar hem de geriye doğru alçalan coupe benzeri tavanıyla kardeşine göre daha sportif bir görünüm sunuyor. Yeni QX55'in ön bölümüne baktığımızda oldukça kaslı bir motor kaputu ve krom detaylarla bezeli büyük bir ızgara göze çarpıyor. Bunun yanı sıra ince LED farlar ve parlak siyah parçalarla çevrili hava girişleri dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "2021 Honda Civic'in tasarımı ortaya çıktı!"

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    Geriye doğru gittiğimizde stoplara doğru uzanan kaslı omuz çizgisini ve standart olarak sunulan 20 inçlik jantları görüyoruz. Çoğu crossover'da olduğu gibi siyah plastik detayları yeni Infiniti QX55'te de görüyoruz fakat marka bu parçaları minimum düzeyde tutmaya özen göstermiş. Arka bölümde ise 'dijital piyano tuşu' olarak adlandırılan grafiklere sahip LED stoplar dikkat çekiyor. Parlak krom köşeli egzoz çıkışları da bu alanda göze çarpan detaylardan.

    2021 Infiniti QX55, crossover-coupe dünyasına katıldı
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    2021 Infiniti QX55'in dış tasarımı kendine has olmasına rağmen iç mekan QX50 ile neredeyse tamamen aynı. Sürücünün hemen önünde multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon, onun arkasında da analog kadranlara sahip gösterge paneli bulunuyor. Konsolun merkezinde ise 7 ve 8 inç boyutlarında iki ekran üst üste konumlandırılmış. Bunun yanında QX55'in kablosuz Apple CarPlay desteğine sahip ilk Infiniti modeli olduğunu da belirtmekte fayda var.

    2021 Infiniti QX55'te arka koltuklardaki yolcular için 983 mm diz mesafesi sunuluyor. Bunun bu sınıftaki çoğu rakibini geride bıraktığını belirten marka, arka koltukların bagaj hacmini veya yolcu bölümünü maksimuma çıkarmak için 152 mm kadar öne ve arkaya kaydırılabildiğinin altını çiziyor. Yeni QX55'te arka koltuklar aktif haldeyken sunulan bagaj hacmi 762 litre.

    2021 Infiniti QX55'in kaputu altında değişken sıkıştırma teknolojisine sahip 2.0 litre dört silindirli turbo ünite bulunuyor. 271 beygir güç ve 380 Nm tork üreten motor, CVT şanzıman vasıtasıyla dört tekerleği birden hareketlendiriyor. Standart olarak sunulan bu sistem, normal sürüşte önden çekişli olarak hareket ediyor, gerekli hallerde daha iyi çekiş ve hızlanma için gücün yüzde 50'sini arka tekerleklere iletiyor.



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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    20 saat önce
    aycibin

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    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
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    x2yk (x y) 25 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vay kocumu bee adamlar yapmış, Citroen yani DS ve de İnfiniti bu işi cidden beceriyorlar geleceğin tasarımları ve yüzü bu gidişle olacaklar.
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    Profes124 28 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nedir bu kocaman ızgara sevdası? Ön taraf ızgara yüzünden Hyundai olmuş. Arkası da coupe Alfa Stelvio.
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