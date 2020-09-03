2021 Peugeot 5008, yenilenen yüzüyle karşınızda

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Fransız Peugeot, popüler SUV modeli 3008’i makyajladıktan sonra çok beklemeden onun büyük kardeşi 2021 Peugeot 5008 üzerindeki örtüyü de kaldırdı. İç ve dış tasarımında küçük değişiklikler yapılan makyajlı 5008, yeni nesline geçene kadar taze kalmaya çalışacak.

2021 Peugeot 5008’in tasarımına baktığımızda, özellikle ön taraftan bakıldığında kısa süre önce tanıtılan makyajlı 3008’e fazlasıyla benzediğini görebiliyoruz. Ön bölümü domine eden yeni çerçevesiz ızgara tasarımı, yenilenen LED farlar, tamponun alt kısmına kadar uzanan dişler ve tampon tasarımı neredeyse tamamen aynı. İki kardeşi önden ayırt etmek için kullanabileceğimiz tek nokta burun kısmındaki model numarası gibi görünüyor.

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Full LED teknolojisine sahip yeni stop lambalarına kavuşan makyajlı Peugeot 5008’deki ufak dokunuşlar iç mekanda da devam ediyor. Konsola baktığımızda 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı ve 10 inç bilgi-eğlence ekranının dahil olduğu yeni nesil i-Cockpit düzenini görmekteyiz. Araçla ilgili önemli fonksiyonların yerine getirilebildiği piyano tuşları da konsolun merkezindeki varlığını sürdürüyor.

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2021 model yılıyla birlikte kırmızı Nappa deri döşeme ve siyah Alcantara yüzeylerin de tercih edilebildiği Peugeot 5008’de bazı önemli sürüş asistanları da mevcut. Gece görüş sistemi, dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, daha da geliştirilen trafik levhalarını tanıma sistemi ve markanın son nesil otomatik acil durum frenini bu özellikler arasında gösterebiliriz.

Makyajlı Peugeot 5008’in kaputu altındaki seçeneklerde değişiklik yapılmadı. 130 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litre üç silindirli benzinli, 180 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litre dört silindirli benzinli, 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre dizel ve 180 beygir güç, 400 Nm tork üreten 2.0 litre dizel motorlar makyajlı 5008’de görev yapmaya devam ediyor.

Fiyatı henüz açıklanmayan Makyajlı Peugeot 5008’in 2020 yılı sona ermeden satışa sunulması planlanıyor.

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