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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen Caddy küçük bir kamp aracına dönüştü: Caddy California

    Volkswagen Caddy'nin daha önce Beach ismiyle satılan kamp versiyonu yeni nesilde Caddy California olarak karşımızda. Caddy California, sahip olduğu özelliklerle kamp maceranıza eşlik etmek istiyor.
    1 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen Caddy küçük bir kamp aracına dönüştü: Caddy California
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    Şubat ayında MQB platformu üzerine inşa ettiği yeni Volkswagen Caddy üzerindeki örtüyü kaldıran Alman marka şimdi de kamp tutkunları için hazırlanan “Caddy California” isimli versiyonunu tanıttı.

    Yenilenmeden evvel Caddy Beach ismiyle satılan model, geçirdiği değişim sonrası markanın Transporter temelli karavan modeli California’nın ismini kendine uyarlamış. “Yeniden düşünüldü, geliştirildi ve tasarlandı” sloganıyla tanıtılan Caddy California, dışarıdan bakıldığında standart bir Caddy modeli gibi görünse de kabin kısmında kamp odaklı güncellemeler mevcut.

    Yeni Volkswagen Caddy California’da göze çarpan ilk değişim katlanıp açılabilen yeni yatak oluyor. Yaylara ve kaliteli bir şilteye sahip olduğu belirtilen bu portatif detay, kullanımda olmadığı zaman bagaj bölümüne denk gelecek biçimde katlanabiliyor. Bu haldeyken yatağın alt bölümünde iki adet sandalye ve kamp masasını saklamaya yetecek kadar geniş bir alan kalıyor.

    Yeni Volkswagen Caddy California’da tam da yatağın üzerine denk gelen panoramik cam tavan opsiyonel olarak sunuluyor. Bu sayede, vahşi doğanın tam ortasında olmanın sağladığı zifiri karanlıkta yıldızları izleyerek uykuya dalmak mümkün hale geliyor. Eğer uykuya dalmadan önce kitap okumak ya da çalışmak için ışığa ihtiyaç duyarsanız da yatağın hemen üzerinde LED aydınlatmalara yer verilmiş.

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    Volkswagen Caddy küçük bir kamp aracına dönüştü: Caddy California
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    Böyle huzurlu bir gecenin ardından güne zinde başlamak için ilk ihtiyaç duyacağınız şeylerden biri güzel bir kahvaltı. Yeni Caddy California’da bu detaya da yer veren Volkswagen, bagajın bir köşesine mini mutfak yerleştirmiş. Bagaj kapağı açıldığında dışarı doğru kaydırılarak kullanılabilir hale getirilen mutfağın üst bölümünde tek gözlü ocak ve ona gelen rüzgarı kesmek için kullanılan bir parçaya yer verilmiş.

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    Mini mutfağın alt bölümünde ise çatal-kaşık-bıçak setiyle birlikte yemek yapmak için kullanılacak kap-kacak ve erzakın saklanabileceği alanlar mevcut. Bunun yanı sıra Caddy California’nın arka yan camlarında da çanta şeklinde saklama alanları mevcut. Bu çantalardan her biri 5 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.

    Görüldüğü üzere yeni Volkswagen Caddy California boyutları dolayısıyla dört kişilik bir ailenin kamp macerasına pek uygun değil. Bunun da düşünen Volkswagen, aracın arka bölümüne entegre edilebilen modüler bir çadır sistemi geliştirmiş. Opsiyonel olarak sunulan çadır da araçla birlikte alındığında, iki kişinin araçtaki yatakta iki kişinin de çadırda uyuması mümkün hale geliyor.

    Gelelim teknik detaylara. 4501 mm ve 4853 mm olmak üzere iki farklı gövde uzunluğuyla tercih edilebilen yeni Volkswagen Caddy California’da 75 beygir ve 120 beygir güç üreten dizel motor seçenekleri mevcut. Modelde dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Caddy California, yarı otonom sürüş özellikli Travel Assist sistemi dahil 19 farklı sürücü asistan sistemiyle güvenli bir yolculuk deneyimi vadediyor.

    Caddy California bu yılın sonunda Avrupa’da satışa sunulmuş olacak. Daha uzun gövdeye sahip versiyonu ise 2021 yılında piyasaya sürülecek.



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    __sin__ 1 hf. en beğenilen
    Doblocu abiler kıskandı :D
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf.
    Yaşadığımız ülkenin acınası şartlarını seveyim, adamlar buna en fazla 40-50bin birim paraya binecekler, bizde ise 400-500bin birim parya anca alınır,
    Not: normalde vw sevmem ama bu yapıdaki portatif mini karavan tarzı araçları beğeniyorum.
    Yaşadığımız ülkenin acınası şartlarını seveyim, adamlar buna en fazla 40-50bin birim paraya binecekler, bizde ise 400-500bin birim parya anca alınır, Not: n...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Prometheusx 5 gün
    Hahahaha perşembe günü kampa gideceğim vw caddy ile. Benim caddy bunun yanında 4 teker 1 direksiyon :D
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    Shelby_34 (Mert ) 6 gün
    Çok güzel duruyor. Fiyatı aşırı fazla olur muhtemelen
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    BenjaminGreen (Bünyamin ) 1 hf.
    250bin fiyat çekerler buna portatif yatak koyduk diye.Almak isterdim şahsen.Bu aralar araç üstü çadır bakıyorum bu şekilde çözeceğim artık.
    Yanıtla +1
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    General. 1 hf.
    Biz de her gün dağ taş gezip kamp yapıyoruz zaten. Hayatımız gezmekle geçiyor, gerçi adamlar da bize yapmamış zaten.

    Neyse dobloya devam.. o da alabilirsek tabi.
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    XX58 (Resat ) 1 hf.
    Kamp işlerini bilemiyorum ama piknik için çok uygun. Eskiden benzer kamp konseptine sahip Caravelle versiyonları da tanıtılıyordu Caravelle'in böyle bir versiyonu varsa o daha iyi olur.
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf.
    Yaşadığımız ülkenin acınası şartlarını seveyim, adamlar buna en fazla 40-50bin birim paraya binecekler, bizde ise 400-500bin birim parya anca alınır,
    Not: normalde vw sevmem ama bu yapıdaki portatif mini karavan tarzı araçları beğeniyorum.
    Yanıtla +4
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf.
    İyi güzelde çadırın tabanı nerede? Börtü böcek içinde mi uyuyacak bu ahali
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    porsche911gt2 1 hf. Ussuz
    Fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla uyuma yeri arabanın içinde. Dışarıdaki çadır yemek yemek oturmak için falan kullanılmak için tasarlanmış galiba
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    __sin__ 1 hf. en beğenilen
    Doblocu abiler kıskandı :D
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