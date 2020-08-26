2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi

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Geçtiğimiz günlerde Nürburgring rekoruyla gündeme gelen makyajlı 2021 Porsche Panamera üzerindeki örtü kaldırıldı. 2016’dan beri yollarda olan ikinci nesil Panamera üzerindeki kozmetik değişim sınırlı olsa da asıl güncelleme kaputun altında yaşandı.

Yeni Porsche Panamera Turbo S

2021 Porsche Panamera’nın getirdiği en büyük değişimlerden biri Turbo versiyonun Turbo S isimli yeni bir versiyonla değiştirilmesi oldu. 4.0 litre çift turbo V8 üniteden güç alan 2021 Porsche Panamera Turbo S, bu sayede 630 beygir güce ve 820 Nm torka sahip yepyeni bir canavar olarak karşımıza çıkıyor. Bu değerlere bakarak, “S” takısının modele fazladan 80 beygir güç ve 50 Nm tork eklemiş olduğunu söyleyebiliriz.

Kısa süre önce Nürburgring turuyla adından söz ettiren 2021 Porsche Panamera Turbo S’in 0-100 km/s hızlanması 3.1 saniye sürüyor. Maksimum hızı 315 km/s olarak açıklanan modelin fabrika verilerine göre ön görülen karma yakıt tüketimi 11.1 – 10.7 litre/100 km ve CO2 emisyonu 245 – 253 g/km olarak açıklandı.

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2021 Porsche Panamera Turbo S versiyonundaki etkileyici motor performansını desteklemek için bazı özel donanımlara yer verilmiş. Porsche Dinamik Şasi Kontrol Sport (PDCC SPort), Porsche Tork Yönlendirme (PTV Plus), dört tekerlekten yönlendirme sistemi, 21 inç 911 Turbo Desing tekerlekler, seramik kompozit frenler, önde 420mm arkada 410 mm fren diskleri ile sarı veya siyah renkli fren kaliperlerini bu özellikler arasında göstermek mümkün. Bu özellikleri diğer Panamera üyelerinde de opsiyon olarak tercih etmek mümkün.

Panamera 4S E-Hybrid

2021 model yılıyla birlikte Porsche Panamera ailesine katılan bir diğer model de Panamera 4S E-Hybrid. Plug-in hybrid yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip otomobilde 440 beygir güç üreten 2.9 litre çift turbo V6 ünite, 8 ileri PDK şanzımana entegre edilmiş 136 beygirlik bir elektrik motoru ve 17.9 kWh’lık batarya bulunuyor. Toplamda 560 beygir güç ve 750 Nm tork üreten Panamera 4S E-Hybrid, 298 km/s maksimum hızına ulaşmadan evvel 0-100 km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlıyor. Otomobilin saf elektrikli sürüş menzili ise 54 kilometre.

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Makyajlı 2021 Porsche Panamera ile aileye yeni eklenen versiyonların yanı sıra mevcut versiyonlar da güncellendi. GTS’in çift turbo V8 ünitesi artık 480 beygir güç ve 620 Nm tork üretiyor. Yani 20 beygir fazladan güç kazanmış durumda. Panamera ve Panamera 4 modelleri de tüm pazarlarda aynı olmak üzere 2.9 litre V6 bi-turbo motor ile donatılmış. Söz konusu motor her iki versiyonda da 330 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor.

Makyaj operasyonuyla birlikte şasi ve kontrol sistemlerinde “sportif” ve “konforlu” karakterini öne çıkaran güncellemeler yapılan 2021 Porsche Panamera’nın daha üstün bir sürüş deneyimi vadettiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra otomobilin Porsche Active Suspension Management (PASM) sisteminde de konfor odaklı iyileştirmeler yapılmış.

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Tasarımda neler değişti?

Tasarım açısından bakacak olursak, daha önce opsiyon olarak sunulan SportDesign paketinin artık tüm 2021 Porsche Panamera ailesinde standart olarak sunulduğunu görüyoruz. Turbo S versiyonunda serinin diğer üyelerine kıyasla daha sportif bir ön tampon, daha büyük hava girişleri, modele özel aydınlatmalar ve spor egzoz sistemi kullanılmış. Aynı sistemin standart olarak sunulacağı GTS versiyonu da yeni karartılmış stop lambalarına kavuşmuş.

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Yeni tasarlanan LED stopları ve arka bölümdeki LED ışık şeridiyle dikkat çeken 2021 Porsche Panamera ailesinde 20 ve 21 inçlik yeni jant seçeneklerine yer verilmiş. İç mekanda ise vites kulakçıklarına sahip Sport direksiyon dikkat çekerken, Turbo S versiyonunda ise GT Sport direksiyon kullanılmış. 12.3 inçlik geniş bilgi-eğlence ekranı, 14 hoparlörlü Bose veya 21 hoparlörlü Burmester ses sistemi, 8, 14 veya 18 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar gibi özellikler tercih edilen Panamera modeline göre değişen özellikler arasında.

Tüm 2021 Porsche Panamera modellerinde şerit takip asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi standart olarak sunuluyor. Şerit değiştirme yardımcısı, adaptif hız sabitleme özelliğine sahip Porsche InnoDrive, gece görüş asistanı ve head-up display gibi özellikler ise opsiyon olarak sunuluyor. Avrupa’da Ekim ayında satışa sunulması beklenen 2021 Porsche Panamera fiyatları 91.345 euro’dan başlıyor.

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