Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi

    Son aylarda Nürburgring'de turlarken gördüğümüz makyajlı 2021 Porsche Panamera bugün tanıtıldı. Kozmetik açıdan ufak dokunuşlarla yenilenen Panamera, kabuğunun altında önemli yenilikler barındırıyor.
    44 dk.
    151
    24
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde Nürburgring rekoruyla gündeme gelen makyajlı 2021 Porsche Panamera üzerindeki örtü kaldırıldı. 2016’dan beri yollarda olan ikinci nesil Panamera üzerindeki kozmetik değişim sınırlı olsa da asıl güncelleme kaputun altında yaşandı.

    Yeni Porsche Panamera Turbo S

    2021 Porsche Panamera’nın getirdiği en büyük değişimlerden biri Turbo versiyonun Turbo S isimli yeni bir versiyonla değiştirilmesi oldu. 4.0 litre çift turbo V8 üniteden güç alan 2021 Porsche Panamera Turbo S, bu sayede 630 beygir güce ve 820 Nm torka sahip yepyeni bir canavar olarak karşımıza çıkıyor. Bu değerlere bakarak, “S” takısının modele fazladan 80 beygir güç ve 50 Nm tork eklemiş olduğunu söyleyebiliriz.

    Kısa süre önce Nürburgring turuyla adından söz ettiren 2021 Porsche Panamera Turbo S’in 0-100 km/s hızlanması 3.1 saniye sürüyor. Maksimum hızı 315 km/s olarak açıklanan modelin fabrika verilerine göre ön görülen karma yakıt tüketimi 11.1 – 10.7 litre/100 km ve CO2 emisyonu 245 – 253 g/km olarak açıklandı.

    2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi
    Tam Boyutta Gör

    2021 Porsche Panamera Turbo S versiyonundaki etkileyici motor performansını desteklemek için bazı özel donanımlara yer verilmiş. Porsche Dinamik Şasi Kontrol Sport (PDCC SPort), Porsche Tork Yönlendirme (PTV Plus), dört tekerlekten yönlendirme sistemi, 21 inç 911 Turbo Desing tekerlekler, seramik kompozit frenler, önde 420mm arkada 410 mm fren diskleri ile sarı veya siyah renkli fren kaliperlerini bu özellikler arasında göstermek mümkün. Bu özellikleri diğer Panamera üyelerinde de opsiyon olarak tercih etmek mümkün.

    Panamera 4S E-Hybrid

    2021 model yılıyla birlikte Porsche Panamera ailesine katılan bir diğer model de Panamera 4S E-Hybrid. Plug-in hybrid yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip otomobilde 440 beygir güç üreten 2.9 litre çift turbo V6 ünite, 8 ileri PDK şanzımana entegre edilmiş 136 beygirlik bir elektrik motoru ve 17.9 kWh’lık batarya bulunuyor. Toplamda 560 beygir güç ve 750 Nm tork üreten Panamera 4S E-Hybrid, 298 km/s maksimum hızına ulaşmadan evvel 0-100 km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlıyor. Otomobilin saf elektrikli sürüş menzili ise 54 kilometre.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 Kia Picanto Türkiye fiyatı ve özellikleri

    2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi
    Tam Boyutta Gör

    Makyajlı 2021 Porsche Panamera ile aileye yeni eklenen versiyonların yanı sıra mevcut versiyonlar da güncellendi. GTS’in çift turbo V8 ünitesi artık 480 beygir güç ve 620 Nm tork üretiyor. Yani 20 beygir fazladan güç kazanmış durumda. Panamera ve Panamera 4 modelleri de tüm pazarlarda aynı olmak üzere 2.9 litre V6 bi-turbo motor ile donatılmış. Söz konusu motor her iki versiyonda da 330 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor.

    Makyaj operasyonuyla birlikte şasi ve kontrol sistemlerinde “sportif” ve “konforlu” karakterini öne çıkaran güncellemeler yapılan 2021 Porsche Panamera’nın daha üstün bir sürüş deneyimi vadettiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra otomobilin Porsche Active Suspension Management (PASM) sisteminde de konfor odaklı iyileştirmeler yapılmış.

    Ayrıca Bkz. "2020 Kia Picanto Türkiye fiyatı ve özellikleri"

    Tasarımda neler değişti?

    Tasarım açısından bakacak olursak, daha önce opsiyon olarak sunulan SportDesign paketinin artık tüm 2021 Porsche Panamera ailesinde standart olarak sunulduğunu görüyoruz. Turbo S versiyonunda serinin diğer üyelerine kıyasla daha sportif bir ön tampon, daha büyük hava girişleri, modele özel aydınlatmalar ve spor egzoz sistemi kullanılmış. Aynı sistemin standart olarak sunulacağı GTS versiyonu da yeni karartılmış stop lambalarına kavuşmuş.

    2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni tasarlanan LED stopları ve arka bölümdeki LED ışık şeridiyle dikkat çeken 2021 Porsche Panamera ailesinde 20 ve 21 inçlik yeni jant seçeneklerine yer verilmiş. İç mekanda ise vites kulakçıklarına sahip Sport direksiyon dikkat çekerken, Turbo S versiyonunda ise GT Sport direksiyon kullanılmış. 12.3 inçlik geniş bilgi-eğlence ekranı, 14 hoparlörlü Bose veya 21 hoparlörlü Burmester ses sistemi, 8, 14 veya 18 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar gibi özellikler tercih edilen Panamera modeline göre değişen özellikler arasında.

    Tüm 2021 Porsche Panamera modellerinde şerit takip asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi standart olarak sunuluyor. Şerit değiştirme yardımcısı, adaptif hız sabitleme özelliğine sahip Porsche InnoDrive, gece görüş asistanı ve head-up display gibi özellikler ise opsiyon olarak sunuluyor. Avrupa’da Ekim ayında satışa sunulması beklenen 2021 Porsche Panamera fiyatları 91.345 euro’dan başlıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    2020 Kia Picanto Türkiye fiyatı ve özellikleri
    2 sa.
    Yeni Kia Sorento'nun şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu tanıtıldı
    5 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 44 dk. GÖRÜNTÜLENEN 2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi Sonraki Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos) 1 sa. Samsung ve Huawei'deki ekran yansıtma özelliği Xiaomi telefonlara geliyor 1 sa. Yerli lokomotiflerin kullanım alanı artıyor 2 sa. RTX 3090’a güç verecek GA102 GPU’su görüntülendi 2 sa. 2020 Kia Picanto Türkiye fiyatı ve özellikleri 3 sa. GUNNAR Optiks yeni oyuncu gözlüğünü duyurdu 3 sa. TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor 4 sa. Aras Kargo’nun çoğunluk hissesi yabancılara satıldı 4 sa. RTX 3090 ve RTX 3080’in bellek kapasitesi doğrulandı 5 sa. Razer fare modelleri için kavrama matlarını duyurdu 5 sa. Yeni Kia Sorento'nun şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu tanıtıldı 6 sa. ASUS Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. Lord of the Board ile zarlarını salla, tavlanın yıldızı ol! 7 sa. Nvidia MX450 ekran kartı Ampere tabanlı mı olacak? 7 sa. Makyajlı Hyundai Kona'nın ön tasarımını gösteren ipucu görseli paylaşıldı 8 sa. LiDAR sensörleriyle donatılmış robotlar, askerlere çevreyle ilgili gerçek zamanlı bilgi verebilecek 8 sa. Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox 9 sa. PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor 11 sa. Tom Clancy's heyecanı Elite Squad ile mobilde 18 sa. iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera ve ekran özellikleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera v...
    DonanımHaber
    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı
    DonanımHaber
    iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde kar...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız