2020 Kia Picanto Türkiye fiyatı ve özellikleri

2020 Kia Picanto, Türkiye’de şimdilik sadece 67 beygir güç ve 98 Nm tork üreten 1.0 litre (998cc) DPI atmosferik benzinli motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 2020 Kia Picanto fiyatı kampanyalı olarak 134.900 TL’den başlıyor.
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2020 Kia Picanto’da Live ve Cool olmak üzere iki farklı donanım seviyesi bulunuyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her iki versiyonda da yalnızca bir motor seçeneği mevcut ve yarı otomatik (5 ileri AMT) şanzıman standart. 2020 Kia Picanto, bu motor-şanzıman kombinasyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 17,2 saniyede tamamlıyor ve maksimum 159 km/s hıza ulaşabiliyor. Fabrika verilerine göre 2020 Kia Picanto’nun karma yakıt tüketimi 4.7 lt/100 km, CO2 emisyonu ise 107 g/m olarak açıklandı.
2020 Kia Picanto’nun giriş seviyesindeki Live paketinde 14 inç çelik jantlar, reflektör tipi farlar, gündüz farları, kumaş koltuklar, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, manuel klima, 4.2 inç gösterge bilgi ekranı, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, geri görüş kamerası, elektrikli ön-arka camlar, Bluetooth (sesli kontrol sistemi), sürücü ve ön yolcu ön hava yastığı, yan ve perde hava yastıkları, USB girişi ve yokuş kalkış destek sistemi gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.
2020 Kia Picanto’nun Cool paketinde ise farklı olarak 15 inç alüminyum alaşım jantlar, arka park sensörü ve ön kol dayama gibi özellikler devreye giriyor. Dokuz farklı gövde rengi seçeneğine sahip 2020 Kia Picanto kampanyalı fiyat listesi şöyle:
|YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT
|Live
|134.900 TL
|YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT
|Cool
|137.900 TL
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Videonun altına yaptığım yorumu aynen buraya yapıştırdım.
Adam 200 birim para taksitle 5 yaşında Büyük hacimli hybrid D segmenti arabayı toplam 9400 birim paraya alıyor. Not; Asgari ücret ortalama 2000 Cad
Geçenlerde eşimle işe gidip gelmek için ayağımızı yerden kessin diye 50cc scooter almaya niyetlendik. Motolux marka Vespa yada japon markasıda değil bakın burası çokomelli (motolüks) 50cc en düşük hacimli scooter artı 2 kask 2 eldiven için 9500 tl fiyat verdiler evet 50 cc motor için yaklaşık 8500 tl kask eldivenlerde yaklaşık 1000 tl ve bu ülkede asgari ücret 2300 tl. Kredi kartına en fazla 12 taksit yaptılar ona da vade farkı koydular vazgeçtim almadım hatta alamadım diyebirim 50cc motor alamadım.
Ayirt etmek için;
https://mobile.donanimhaber.com/picanto-tam-otomatik-yari-otomatik-ayirt-etme--145076284
Benimde kullandığım babamın 1.2 motor 2012 symbol aracı var, atmosferik, otomobil gitmiyor. İncelemelerde görüyorum düşük hacimli de olsa turbo beslemeler yine daha iyi.
İncelemesine baktığım Ford (puma) 1 litre hacimde 125 hp fiyatıyla 250-300 bin liraydı, yuh be. Vergisi, dolar kuru derken!!
Bizim 1.2 symbol 2012'de 30-33 bin civarına alındı şimdi garip fiyatlar görüyorum. 60-70 bin olmaması gerekiyor ama ikinci eli öyle olmuş. Keşke bugün ederi 20 bin olsaydı da, yeni araçları yine 40-50 bine alabilseydik.
Japonya'da bir Türk var, "Japonic".. otomobiller ile ilgileniyor. 700 dolara 7 kişilik Honda alıp sattı. Otomobil yıllandıkça değerini kaybediyor. Bizde olmayan bir şey. Doğru oradaki gibi olmalı. Bizdeki tl'nin değer kaybı, enflasyon derken eskiyen otomobilin değeri artıyor. Eskiyen şeyin değeri artmamalıyken.
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