2020 Kia Picanto Türkiye fiyatı ve özellikleri

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2020 Kia Picanto, Türkiye’de şimdilik sadece 67 beygir güç ve 98 Nm tork üreten 1.0 litre (998cc) DPI atmosferik benzinli motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 2020 Kia Picanto fiyatı kampanyalı olarak 134.900 TL’den başlıyor.

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2020 Kia Picanto’da Live ve Cool olmak üzere iki farklı donanım seviyesi bulunuyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her iki versiyonda da yalnızca bir motor seçeneği mevcut ve yarı otomatik (5 ileri AMT) şanzıman standart. 2020 Kia Picanto, bu motor-şanzıman kombinasyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 17,2 saniyede tamamlıyor ve maksimum 159 km/s hıza ulaşabiliyor. Fabrika verilerine göre 2020 Kia Picanto’nun karma yakıt tüketimi 4.7 lt/100 km, CO2 emisyonu ise 107 g/m olarak açıklandı.

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2020 Kia Picanto’nun giriş seviyesindeki Live paketinde 14 inç çelik jantlar, reflektör tipi farlar, gündüz farları, kumaş koltuklar, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, manuel klima, 4.2 inç gösterge bilgi ekranı, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, geri görüş kamerası, elektrikli ön-arka camlar, Bluetooth (sesli kontrol sistemi), sürücü ve ön yolcu ön hava yastığı, yan ve perde hava yastıkları, USB girişi ve yokuş kalkış destek sistemi gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.

2020 Kia Picanto’nun Cool paketinde ise farklı olarak 15 inç alüminyum alaşım jantlar, arka park sensörü ve ön kol dayama gibi özellikler devreye giriyor. Dokuz farklı gövde rengi seçeneğine sahip 2020 Kia Picanto kampanyalı fiyat listesi şöyle:

YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Live 134.900 TL YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Cool 137.900 TL

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