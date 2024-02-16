Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ile animasyon ve yapay zeka teknolojilerini konuştuk

Kral Şakir animasyon filmlerinin yapımcısı Varol Yaşaroğlu ile animasyon teknolojileri üzerine konuştuk. Kral Şakir nasıl büyüdü? Yapay zeka teknolojileri, animasyon sektörünü nasıl etkileyecek?

Grafi2000’in kurucusu ve gişe rekorları kıran yerli animasyon Kral Şakir’in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ile karikatür ve animasyon dünyası üzerine röportaj gerçekleştirdik.

Kral Şakir nasıl bir marka haline geldi? Türk animasyonlarının geleceğini neler bekliyor? Animasyon dünyasına ilgi duyan gençler neler yapmalı? Varol Yaşaroğlu, yapay zeka ile içerik oluşturma araçları hakkında neler düşünüyor? Yapay zeka araçları animasyon dünyasını nasıl etkileyecek? Animasyon hazırlarken hangi teknolojiler kullanılıyor? Soruların yanıtı videoda.

Kral Şakir: Devler Uyandı filmi 16 Şubat 2024’te vizyona girecek.

Neler Konuştuk?

00:00 Giriş

02:22 Kral Şakir Devler Uyandı, 16 Şubat’ta vizyonda

04:52 Kral Şakir lisanslı ürünler

06:46 Film nasıl?

07:40 Filmin temel unsuru “yapay zeka”

16:30 Türkiye’ye özgü detaylar

17:25 Kral Şakir’in dünyaya yayılması hedefleniyor

18:02 Yabancı seslendirmeler

20:20 İçerik üretirken teknolojik dönüşümün etkileri

23:20 Yapay zeka teknolojileri kullanılacak

26:30 Yapay zeka, filmleri hızlandırabilir

28:35 Cartoon Network’ün ilk yerli dizisi

29:35 Teknolojiyle mizahı birleştiren şirket

30:45 Filmle ilgili sürprizler var

32:02 Animasyonla ilgilenen gençlere tavsiyeler

33:40 Kapanış

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