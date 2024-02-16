Kim Nerede? 235 iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi: İşte tasarımı 186 Uzayda vücudunda değişiklikler gerçekleşen Alper Gezeravcı, Dünya'ya uyum sağlamaya çalışacak 157 GAİN abonelik ücretlerine zam yaptı: 6 ayda yüzde 450 zam!
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ile animasyon ve yapay zeka teknolojilerini konuştuk

    Kral Şakir animasyon filmlerinin yapımcısı Varol Yaşaroğlu ile animasyon teknolojileri üzerine konuştuk. Kral Şakir nasıl büyüdü? Yapay zeka teknolojileri, animasyon sektörünü nasıl etkileyecek?

    Grafi2000’in kurucusu ve gişe rekorları kıran yerli animasyon Kral Şakir’in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ile karikatür ve animasyon dünyası üzerine röportaj gerçekleştirdik.

    Kral Şakir nasıl bir marka haline geldi? Türk animasyonlarının geleceğini neler bekliyor? Animasyon dünyasına ilgi duyan gençler neler yapmalı? Varol Yaşaroğlu, yapay zeka ile içerik oluşturma araçları hakkında neler düşünüyor? Yapay zeka araçları animasyon dünyasını nasıl etkileyecek? Animasyon hazırlarken hangi teknolojiler kullanılıyor? Soruların yanıtı videoda.

    Kral Şakir: Devler Uyandı filmi 16 Şubat 2024’te vizyona girecek.

    Neler Konuştuk?

    00:00 Giriş

    02:22 Kral Şakir Devler Uyandı, 16 Şubat’ta vizyonda

    04:52 Kral Şakir lisanslı ürünler

    06:46 Film nasıl?

    07:40 Filmin temel unsuru “yapay zeka”

    16:30 Türkiye’ye özgü detaylar

    17:25 Kral Şakir’in dünyaya yayılması hedefleniyor

    18:02 Yabancı seslendirmeler

    20:20 İçerik üretirken teknolojik dönüşümün etkileri

    23:20 Yapay zeka teknolojileri kullanılacak

    26:30 Yapay zeka, filmleri hızlandırabilir

    28:35 Cartoon Network’ün ilk yerli dizisi

    29:35 Teknolojiyle mizahı birleştiren şirket

    30:45 Filmle ilgili sürprizler var

    32:02 Animasyonla ilgilenen gençlere tavsiyeler

    33:40 Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız