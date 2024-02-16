Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ile animasyon ve yapay zeka teknolojilerini konuştuk

Grafi2000’in kurucusu ve gişe rekorları kıran yerli animasyon Kral Şakir’in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ile karikatür ve animasyon dünyası üzerine röportaj gerçekleştirdik.
Kral Şakir nasıl bir marka haline geldi? Türk animasyonlarının geleceğini neler bekliyor? Animasyon dünyasına ilgi duyan gençler neler yapmalı? Varol Yaşaroğlu, yapay zeka ile içerik oluşturma araçları hakkında neler düşünüyor? Yapay zeka araçları animasyon dünyasını nasıl etkileyecek? Animasyon hazırlarken hangi teknolojiler kullanılıyor? Soruların yanıtı videoda.
Kral Şakir: Devler Uyandı filmi 16 Şubat 2024’te vizyona girecek.
Neler Konuştuk?
00:00 Giriş
02:22 Kral Şakir Devler Uyandı, 16 Şubat’ta vizyonda
04:52 Kral Şakir lisanslı ürünler
06:46 Film nasıl?
07:40 Filmin temel unsuru “yapay zeka”
16:30 Türkiye’ye özgü detaylar
17:25 Kral Şakir’in dünyaya yayılması hedefleniyor
18:02 Yabancı seslendirmeler
20:20 İçerik üretirken teknolojik dönüşümün etkileri
23:20 Yapay zeka teknolojileri kullanılacak
26:30 Yapay zeka, filmleri hızlandırabilir
28:35 Cartoon Network’ün ilk yerli dizisi
29:35 Teknolojiyle mizahı birleştiren şirket
30:45 Filmle ilgili sürprizler var
32:02 Animasyonla ilgilenen gençlere tavsiyeler
33:40 Kapanış