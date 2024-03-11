Yeni Volkswagen Passat Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Bugüne kadar dünya çapında 34 milyondan fazla satış adedine ulaşan Volkswagen Passat, dokuzuncu neslinde teknoloji, kalite ve tasarım açısından yepyeni bir seviyeye çıkarak artık daha premium bir model haline geldi.

Önemli ölçüde iyileştirilen standart donanımı ve çok sayıda teknoloji güncellemesiyle yeni Volkswagen Passat, Türkiye'de satışa sunuldu. Passat, Türkiye’de 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli, 2.0 TDI SCR 193 PS 4M DSG turbo dizel ve 2.0 TSI 265 PS 4M DSG turbo benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu.

Yeni Volkswagen Passat fiyat listesi 💸 (Mart 2024) Versiyon Fiyat 1,5 eTSI 150 PS Business DSG 2.433.000 TL 1,5 eTSI 150 PS Elegance DSG 2.713.000 TL 1,5 eTSI 150 PS R-Line DSG 2.787.000 TL 2,0 TDI SCR 193 PS Elegance 4M DSG 4.215.000 TL 2,0 TSI 265 PS R-Line 4M DSG 4.240.000 TL 2,0 TDI SCR 193 PS R-Line 4M DSG 4.318.000 TL

Yeni Volkswagen Passat, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Volkswagen Passat, aynı anda birçok farklı ihtiyaç ve beklentiye yanıt veriyor. Artan boyutları, iyileşen iç malzeme kalitesi ve üzerinde yükseldiği yenilikçi MQB Evo platformu ile bir üst sınıfın gereksinimlerini karşılayabilecek bir yapı ortaya koyuyor ve kendi segmentinin sınırlarını aşıyor. Yeni Passat, bir önceki nesline kıyasla tam 144 mm uzayarak, toplam 4.917 mm uzunluğa ulaşıyor. Böylece şimdiye kadarki en görkemli Passat olarak karşımıza çıkıyor.

Yenilenen Passat, günümüz şartlarında dahi cömert bir iç hacme sahip olan önceki nesliyle karşılaştırıldığında arkada 50 mm daha fazla diz mesafesi sunuyor. Ayrıca önceki nesline kıyasla 40 litre daha genişleyerek 690 litreye ulaşan geniş bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.920 litreye kadar çıkabiliyor.

Tüm detayları özenle düşünülerek baştan yaratılan yeni aerodinamik tasarım ve MQB Evo platformunun avantajları sayesinde, yeni Passat’ın hava sürtünme katsayısı 0,31’den 0,25’e düşüyor. Havaya karşı gösterilen dirençte böylesine büyük bir iyileşmenin sonucunda, eski nesline kıyasla çok daha sessiz, konforlu ve ekonomik bir sürüş sağlanıyor.

Yüksek kaliteli iç yüzeyler, yeni geliştirilen koltuklar ve etkili ses yalıtımı sayesinde kalite hissi ve konfor yeni bir seviyeye ulaşıyor. Yeni Passat’ın Elegance ve R-Line donanımlarında standart olarak sunulan 10 odacıklı pnömatik basınçlı masaj özelliğine sahip yeni “ergoActive Plus” elektrikli, hafızalı ve “Varenna” deri ön koltuklar, ısıtma ve havalandırma özelliğine de sahip.

Bu donanımlarda aynı zamanda arka koltuklarda ısıtma özelliği de bulunmaktadır. Otomatik koltuk iklimlendirme modu, koltukların sıcaklık ve nem sensörleri sayesinde soğutma veya ısıtma ihtiyacını algılıyor ve iklimi buna göre kontrol ediyor. Ayrıca yeni nesil ses yalıtımlı ön ve yan camlarla katkısıyla da Yeni Passat sürücü ve yolcularına oldukça sessiz bir yolculuk vadediyor.

Dış tasarım

Ön kısımda ana far gruplarından Volkswagen logosuna doğru uzanan yatay LED ışık şeridi, yenilenen IQ. LIGHT LED Matrix farlar ve tampondaki geniş hava girişleriyle Yeni Passat göz alıcı bir görünüm sergiliyor. Yanda keskin omuz çizgileri, geniş cam yüzeyleri ve kaslı çamurlukları güçlü bir siluet oluşturuyor.

Arkada ise Volkswagen logosuna kadar uzanan kesintisiz LED çizgi dikkat çekiyor. Tüm donanım seviyeleri arka tampon tasarımıyla ayrışıyor. R-Line donanım seviyesinde arka tampondaki baklava deseni görünümlü siyah detaylar araca daha sportif bir hava katıyor. Elegance donanım seviyesinde ise bu kısımda şık krom görünümlü detay kullanılıyor.

MQB Evo platformunda yükselen yeni Passat, ilerici teknolojileriyle dikkat çekiyor. Gelişmiş Adaptif Şasi Kontrol Sistemi “DCC Pro” ile yol tutuş kabiliyeti ve sürüş konforu bugüne kadar kendi segmentinde tecrübe edilmemiş bir boyuta taşınıyor.

Yeni iki valfli süspansiyon sistemi, maksimum sürüş dinamikleri ve üst düzey konfor arasında geniş bir yelpaze sunuyor. 55 mm uzayan aks mesafesi ve dengeli direksiyon hassasiyeti sürüş dinamiklerinde dikkat çekici bir iyileşmeyi beraberinde getiriyor.

eTSI teknolojisiyle şimdiye kadarki en verimli Passat

Tam Boyutta Gör Yeni Passat’ın hafif hibrit teknolojisine sahip yüksek verimli eTSI teknolojisi sayesinde, kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Güç aktarma organlarının kalbini oluşturan 1.5 lt TSI evo2 motor, Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi (ACTplus) ile donatılmış. ACTplus, dört silindirden ikisini motorun çalışma gereksinimine göre mümkün olduğunca sık olarak kapatıyor. İlk 1.5 TSI evo ACT nesline kıyasla, silindirlerin açılıp kapanma süresi ve çalışma sarsıntısı mükemmeli garanti edecek şekilde iyileştirilmiş.

48V mimari ile tasarlanan eTSI teknolojisi, kompakt bir batarya ile elektrik motorun çalışmasını sağlıyor. Hafif hibrit teknolojisinin bulunmadığı 12 V elektrik mimarisinde tasarlanan araçlarla karşılaştırıldığında, 48 V mimari, frenleme sırasında önemli ölçüde daha fazla enerjinin geri kazanılmasını sağlıyor. 48 V lityum iyon bataryada depolanan enerji, kayışlı marş jeneratörünü çalıştırmak ve DC/DC dönüştürücü aracılığıyla aracın 12V elektrik sisteminin desteklenmesi için kullanılıyor.

Su soğutmalı kayışlı marş jeneratörü, alternatör ve marş görevini üstleniyor. Ayrıca sıfırdan kalkış esnasında ve anlık ekstra güce ihtiyaç duyulan zamanlarda, herhangi bir gecikme olmadan 14 kW güç ve 56 Nm ekstra tork desteği sunan kompakt bir elektrik motoru olarak da çalışıyor. Hafif hibrit teknolojine sahip eTSI sistemi, sürücü ayağını gaz pedalından kaldırdığında benzinli motorun tamamen kapatılmasını mümkün kılarak mekanik sürtünmeyi azaltıyor. Sonuç olarak, 0.5 litre/100 km’ye varan daha az yakıt tüketimi sağlanabiliyor.

İç mekan: Yeni vites kontrol kumandası ve 12,9 inç bilgi eğlence sistemi

Passat’ın dokuzuncu nesli, yepyeni bir kabin mimarisiyle sürücü ve yolcularını karşılıyor. Yeni Passat, MQB Evo platformu sayesinde “shift by wire” teknolojisini şık bir vites kontrol kumandasıyla birleştiriyor. DSG vites komutları, direksiyon arkasına yerleştirilen bir vites kontrol kumandası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Sezgisel kullanım prensibiyle; kol ileri doğru çevrilerek Drive “D”, geriye doğru çevrilerek Rear “R” konumuna alınabiliyor. Park “P” konumu ise, direksiyon kontrol kumandasının yan tarafındaki butona basılarak etkinleştiriliyor.

Modüler Bilgi-Eğlence sistemi en yeni nesil MIB4 yazılım tabanında geliştirilmiş. Tüm donanımlarda standart sunulan 12,9 inç boyutundaki yeni sistemde grafik tasarımı, tepki süresi ve ekran çözünürlüğü iyileştirilerek; sezgisel kullanım kolaylığı sunuluyor. Ana ekran tasarımı, artık farklı uygulamaları aynı anda görüntülemeye ve kullanabilmeye olanak sağlıyor. Kişiselleştirilebilir kutucuk yerleşimi sayesinde, dilediğiniz uygulamanın ön izleme ve kısayol görüntüsü ana ekrana taşınabiliyor.

Alt kısımdaki aydınlatmalı ve “touch slider” özellikli dokunmatik panel sayesinde, ses ve sıcaklık ayarı kolayca yapılabiliyor. Aynı zamanda çift parmak ile çift dokunuş hareketi yapılarak koltuk ısıtma aktif edilebiliyor.

Standart sunulan sürücü asistan sistemleri

Passat’ta çok sayıda geliştirilmiş sürüş ve güvenlik asistan sistemleri standart olarak sunuluyor. Bunlar arasında;

Adaptif hız sabitleyicisi “ACC”

Ön bölge asistanı “Front Assist”

Şerit değiştirme asistanı “Side Assist” ve arka bölge yaya tanıma asistanı

Şerit takip asistanı “Lane Assist”

Akıllı park asistanı “Park Assist Plus” teknolojileri bulunuyor.

Motorlar

Yeni Passat, Türkiye’de 3 farklı motor tipi ile satışa sunuluyor. Hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 eTSI motor 150 PS güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor. 4 tekerden çekiş sistemi, 4Motion hem 2.0 TDI hem de 2.0 TSI motorda standart olarak yer alıyor. 2.0 TDI motor 193 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, yüksek performansı ile öne çıkan ve 265 PS güç üreten 2.0 TSI motor ise 400 Nm tork üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor.

Zenginleştirilen standart donanım seçenekleri

Yeni Passat, Business, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşuyor. Passat tüm donanım seviyelerinde, arka planda yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 12.9” bilgi ve eğlence sistemi ve 10.25’’ dijital gösterge paneli “Active Info Display” ile sunuluyor. Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirilen; şerit takip asistanı “Lane Assist”, yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”, dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”, gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor”, Yeni Passat’ın tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

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Business donanım paketinde; 17 inç alüminyum alaşım jantlar yer alıyor. Ayrıca bu donanım seviyesinde, kablosuz şarj ünitesi, bagaj yönetim sistemi, 3 odacıklı pnömatik basınçlı masaj özelliğine sahip “Artvelours Eco” alcantara döşemeli koltuk öne çıkan özellikler arasında.

Elegance donanım paketinde; alüminyum alaşım jantlar 18 inçe yükseliyor. Passat’ta yenilenen IQ. LIGHT LED Matrix farlar ve Dinamik Uzun Far Asistanı “Dynamic Light Assist” ile aydınlatma performansı bir adım daha ileriye gidiyor. Ön kısımda Volkswagen logosuna doğru uzanan yatay LED ışık şeridi Elegance donanım seviyesinden itibaren araca daha göz alıcı bir görünüm kazandırıyor.

Bu donanımdan itibaren standart olarak sunulan panoramik cam tavan ile aracın yaşam alanı daha ferah bir hale geliyor. 10 odacıklı pnömatik basınçlı masaj programlama özelliğine sahip yeni “ergoActive Plus” elektrikli, hafızalı, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip “Varenna” deri ön koltuklar ve ısıtma özellikli arka koltuklar bu donanımın diğer dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

R-Line donanım paketinde ise; spor süspansiyon, Sürüş Profil Seçimi “Driving Profile Selection” ile sürücülere sportif sürüş deneyimi sunuluyor. İçeride, “R” logolu progresif direksiyon, R-Line özel tasarım spor koltukları, alüminyum pedallar ve siyah tavan döşemesi; dışarıda ise “R-Line” özel tasarım ön ve arka tamponlar, 19 inçlik Leeds jantlar, ön radyatör ızgarası ve yan aynaların altındaki R logosu öne çıkıyor.

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