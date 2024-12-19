Türkiye'de üretilen Volkswagen Transporter satışa sunuldu

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Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında üretilen yeni Volkswagen Transporter Türkiye'de satışa sunuldu. İlk olarak Panel Van versiyonuyla satılacak olan model Transir Custom'ı temel alıyor. Yeni Volkswagen Transporter fiyatı 1.490.000 TL'den başlıyor.

Volkswagen Transporter fiyat listesi💸(Aralık 2024) Versiyon Fiyat Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 150 PS 1.490.000 TL Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 170 PS Otomatik 1.650.000 TL

Yeni Volkswagen Transporter, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Transporter'ın kaputu altında 150 beygir ve 170 beygir güç üreten iki farklı 2.0 TDI motor seçeneği bulunuyor. Daha güçlü olan seçenekte 8 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor. Şimdilik Panel Van versiyonuyla satın alınabilen modelin ilerleyen süreçte altı koltuğa sahip çift kabinli ve dokuz koltuklu minibüs (Caravelle) versiyonları da satışa sunulacak.

Yeni Volkswagen Transporter'ın gövde yapısı doğrudan Transit Custom'ı anımsatıyor ancak ön ve arka tasarımda Alman üreticinin kendi tasarım imzası kullanılmış. İç mekanda ise 12 inç dijital gösterge ekranı ve 13 inç dokunmatik multimedya ekranından oluşan dijital bir panel bizleri karşılıyor.

Tam Boyutta Gör Transporter'ın Panel Van versiyonu 3002 mm maksimum yükleme uzunluğu, 1400 mm maksimum yükleme genişliği ve 1433 mm yükleme yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede kargo bölümünde 6.8 metreküp yükleme hacmi sunuluyor. Transporter, frenli treyler ile 2.8 tona kadar çekme kapasitesine sahip.

Yeni Volkswagen Transporter'da LED ön farlar ve gündüz farları, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltuklar, Apple CarPlay destekli 13 inç dokunmatik ekran, ön çarpışma uyarısı, çarpışma önleme yardımcısı, yaya koruma sistemi, acil fren destek sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi konfor ve güvenlik odaklı donanımlar bulunuyor.

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Yeni Volkswagen Transporter satışa sunuldu: İşte fiyatı