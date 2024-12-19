Türkiye'de üretilen Volkswagen Transporter satışa sunuldu

- Volkswagen Transporter fiyat listesi💸(Aralık 2024)
- Yeni Volkswagen Transporter, özellikleriyle neler sunuyor❓
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Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında üretilen yeni Volkswagen Transporter Türkiye'de satışa sunuldu. İlk olarak Panel Van versiyonuyla satılacak olan model Transir Custom'ı temel alıyor. Yeni Volkswagen Transporter fiyatı 1.490.000 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 150 PS
|1.490.000 TL
|Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 170 PS Otomatik
|1.650.000 TL
Yeni Volkswagen Transporter, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Volkswagen Transporter'ın gövde yapısı doğrudan Transit Custom'ı anımsatıyor ancak ön ve arka tasarımda Alman üreticinin kendi tasarım imzası kullanılmış. İç mekanda ise 12 inç dijital gösterge ekranı ve 13 inç dokunmatik multimedya ekranından oluşan dijital bir panel bizleri karşılıyor.
Yeni Volkswagen Transporter'da LED ön farlar ve gündüz farları, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltuklar, Apple CarPlay destekli 13 inç dokunmatik ekran, ön çarpışma uyarısı, çarpışma önleme yardımcısı, yaya koruma sistemi, acil fren destek sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi konfor ve güvenlik odaklı donanımlar bulunuyor.
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