Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen ID. Buzz, Ekim ayında Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Volkswagen'in %100 elektrikli ticari araç modeli ID. Buzz, Türkiye'de dört farklı versiyonla satışa sunulacak fakat şimdilik henüz Cargo ve Pro modellerinin fiyatı açıklandı. İşte detaylar:

    Volkswagen'in ikonik T1 minibüsünden ilham alınarak tasarlanan %100 elektrikli aracı ID. Buzz yakında Türkiye'ye geliyor. İki farklı gövde uzunluğu ve dört farklı versiyonla satışa sunulacak olan Volkswagen ID. Buzz fiyatı Cargo versiyonla birlikte 1.950.000 TL'den başlıyor. Söz konusu modelin tamamı için 2 yıl, bataryası için de 8 yıl veya 160 bin km'ye kadar garanti sunuluyor.

    Volkswagen ID. Buzz fiyat listesi 💸 (Eylül 2024)
    Versiyon Fiyat Satış tarihi
    ID. Buzz Cargo 1.950.000 TL Ekim 2024
    ID. Buzz Pro 3.600.000 TL Ekim 2024
    ID. Buzz Pure - Aralık 2024
    ID. Buzz GTX - Aralık 2024

    Volkswagen ID. Buzz, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Volkswagen ID. Buzz'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yukarıda görüldüğü üzere şimdilik sadece Cargo ve Pro versiyonlarının fiyatları açıklandı. ID. Buzz Cargo, 210 kW (286 hp) maksimum güç ve 560 Nm maksimum tork sunan bir güç aktarma sistemine sahip. 79 kWsa net kapasiteye sahip batarya paketiyle donatılan model WLTP'ye göre 457 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor.

    Son hızı 160 km/s ile sınırlandırılan ID. Buzz Cargo, 0-100 km/s hızlanmasını 10,2 saniyede tamamlıyor. Enerji tüketimi de 100 km'de 19,2 kWsa olarak açıklanan modelde 11 kW AC, 185 kW'a kadar da DC hızlı şarj desteği söz konusu.

    Volkswagen ID. Buzz Pro ise standart ve uzun şasi seçeneklerine sahip. Standart şasili versiyonun güç ve batarya seçenekleri Cargo versiyonuyla aynı fakat bu model 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlıyor. Enerji tüketimi 100 km/de 19 kWsa olarak açıklanan modelin WLTP menzili de 460 kilometre.

    Yeni Volkswagen ID. Buzz'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Uzun şasili versiyon ise 86 kWsa net kapasiteye sahip biraz daha büyük bir batarya ile donatılmış. WLTP menzili 485 kilometre olan bu batarya, 200 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlayan bu modelin enerji tüketimi de 19,5 kWsa olarak karşımıza çıkıyor. ID. Buzz'ın DC şarj ile 30 dakikada %5'ten %80'e şarj olabildiği belirtiliyor.

    Henüz fiyatı açıklanmayan ID. Buzz Pure'un özellikleri biraz daha mütevazı. Bu modelde 125 kW (170 hp) güç ve 310 Nm tork sunan motor, 59 kWsa net kapasiteye sahip batarya ve 135 kW DC hızlı şarj desteği gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Bataryanın küçük olması sebebiyle WLTP menzili 331 km'ye kadar düşüyor.

    Dikkat çekici özellikler

    Volkswagen ID. Buzz, donanım seviyesine göre değişiklik gösteren dikkat çekici özelliklere sahip. IQ Light LED Matrix farlar, eller serbest açılabilen kayar kapılar, opek veya şeffaf olarak ayarlanabilen perdesiz cam tavan ile 18 veya 19 inçlik jant seçenekleri bu özellikler arasında yer alıyor.

    İç mekanda ise head-up display, üç kademeli koltuk ısıtma, minimalist tasarım, bolca depolama alanı, 5,3 inç dijital gösterge, 12,9 inç multimedya ekranı, 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler mevcut.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seat arona yorumlar philips tv kanal taşıma sığla yağı kullananların yorumları honda civic fc5 akü kaç amper duşakabin altına mermer şart mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız