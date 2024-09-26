Volkswagen ID. Buzz, Ekim ayında Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Volkswagen'in ikonik T1 minibüsünden ilham alınarak tasarlanan %100 elektrikli aracı ID. Buzz yakında Türkiye'ye geliyor. İki farklı gövde uzunluğu ve dört farklı versiyonla satışa sunulacak olan Volkswagen ID. Buzz fiyatı Cargo versiyonla birlikte 1.950.000 TL'den başlıyor. Söz konusu modelin tamamı için 2 yıl, bataryası için de 8 yıl veya 160 bin km'ye kadar garanti sunuluyor.

Volkswagen ID. Buzz fiyat listesi 💸 (Eylül 2024) Versiyon Fiyat Satış tarihi ID. Buzz Cargo 1.950.000 TL Ekim 2024 ID. Buzz Pro 3.600.000 TL Ekim 2024 ID. Buzz Pure - Aralık 2024 ID. Buzz GTX - Aralık 2024

Volkswagen ID. Buzz, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yukarıda görüldüğü üzere şimdilik sadece Cargo ve Pro versiyonlarının fiyatları açıklandı. ID. Buzz Cargo, 210 kW (286 hp) maksimum güç ve 560 Nm maksimum tork sunan bir güç aktarma sistemine sahip. 79 kWsa net kapasiteye sahip batarya paketiyle donatılan model WLTP'ye göre 457 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor.

Son hızı 160 km/s ile sınırlandırılan ID. Buzz Cargo, 0-100 km/s hızlanmasını 10,2 saniyede tamamlıyor. Enerji tüketimi de 100 km'de 19,2 kWsa olarak açıklanan modelde 11 kW AC, 185 kW'a kadar da DC hızlı şarj desteği söz konusu.

Volkswagen ID. Buzz Pro ise standart ve uzun şasi seçeneklerine sahip. Standart şasili versiyonun güç ve batarya seçenekleri Cargo versiyonuyla aynı fakat bu model 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlıyor. Enerji tüketimi 100 km/de 19 kWsa olarak açıklanan modelin WLTP menzili de 460 kilometre.

Tam Boyutta Gör Uzun şasili versiyon ise 86 kWsa net kapasiteye sahip biraz daha büyük bir batarya ile donatılmış. WLTP menzili 485 kilometre olan bu batarya, 200 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlayan bu modelin enerji tüketimi de 19,5 kWsa olarak karşımıza çıkıyor. ID. Buzz'ın DC şarj ile 30 dakikada %5'ten %80'e şarj olabildiği belirtiliyor.

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Henüz fiyatı açıklanmayan ID. Buzz Pure'un özellikleri biraz daha mütevazı. Bu modelde 125 kW (170 hp) güç ve 310 Nm tork sunan motor, 59 kWsa net kapasiteye sahip batarya ve 135 kW DC hızlı şarj desteği gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Bataryanın küçük olması sebebiyle WLTP menzili 331 km'ye kadar düşüyor.

Dikkat çekici özellikler

Volkswagen ID. Buzz, donanım seviyesine göre değişiklik gösteren dikkat çekici özelliklere sahip. IQ Light LED Matrix farlar, eller serbest açılabilen kayar kapılar, opek veya şeffaf olarak ayarlanabilen perdesiz cam tavan ile 18 veya 19 inçlik jant seçenekleri bu özellikler arasında yer alıyor.

İç mekanda ise head-up display, üç kademeli koltuk ısıtma, minimalist tasarım, bolca depolama alanı, 5,3 inç dijital gösterge, 12,9 inç multimedya ekranı, 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler mevcut.

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Yeni Volkswagen ID. Buzz'ın Türkiye fiyatı açıklandı