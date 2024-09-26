Volkswagen ID. Buzz, Ekim ayında Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Volkswagen ID. Buzz fiyat listesi 💸 (Eylül 2024)
- Volkswagen ID. Buzz, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Dikkat çekici özellikler
- Yorumlar
Volkswagen'in ikonik T1 minibüsünden ilham alınarak tasarlanan %100 elektrikli aracı ID. Buzz yakında Türkiye'ye geliyor. İki farklı gövde uzunluğu ve dört farklı versiyonla satışa sunulacak olan Volkswagen ID. Buzz fiyatı Cargo versiyonla birlikte 1.950.000 TL'den başlıyor. Söz konusu modelin tamamı için 2 yıl, bataryası için de 8 yıl veya 160 bin km'ye kadar garanti sunuluyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Satış tarihi
|ID. Buzz Cargo
|1.950.000 TL
|Ekim 2024
|ID. Buzz Pro
|3.600.000 TL
|Ekim 2024
|ID. Buzz Pure
|-
|Aralık 2024
|ID. Buzz GTX
|-
|Aralık 2024
Volkswagen ID. Buzz, özellikleriyle neler sunuyor❓
Son hızı 160 km/s ile sınırlandırılan ID. Buzz Cargo, 0-100 km/s hızlanmasını 10,2 saniyede tamamlıyor. Enerji tüketimi de 100 km'de 19,2 kWsa olarak açıklanan modelde 11 kW AC, 185 kW'a kadar da DC hızlı şarj desteği söz konusu.
Volkswagen ID. Buzz Pro ise standart ve uzun şasi seçeneklerine sahip. Standart şasili versiyonun güç ve batarya seçenekleri Cargo versiyonuyla aynı fakat bu model 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlıyor. Enerji tüketimi 100 km/de 19 kWsa olarak açıklanan modelin WLTP menzili de 460 kilometre.
Henüz fiyatı açıklanmayan ID. Buzz Pure'un özellikleri biraz daha mütevazı. Bu modelde 125 kW (170 hp) güç ve 310 Nm tork sunan motor, 59 kWsa net kapasiteye sahip batarya ve 135 kW DC hızlı şarj desteği gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Bataryanın küçük olması sebebiyle WLTP menzili 331 km'ye kadar düşüyor.
Dikkat çekici özellikler
Volkswagen ID. Buzz, donanım seviyesine göre değişiklik gösteren dikkat çekici özelliklere sahip. IQ Light LED Matrix farlar, eller serbest açılabilen kayar kapılar, opek veya şeffaf olarak ayarlanabilen perdesiz cam tavan ile 18 veya 19 inçlik jant seçenekleri bu özellikler arasında yer alıyor.
İç mekanda ise head-up display, üç kademeli koltuk ısıtma, minimalist tasarım, bolca depolama alanı, 5,3 inç dijital gösterge, 12,9 inç multimedya ekranı, 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler mevcut.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu