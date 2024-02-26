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    BYD’nin elektrikli süper otomobili YangWang U9 tanıtıldı: 0-100 km/s sadece 2,36 saniye

    Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli süper otomobili YangWang U9 çok sayıda paylaşımın ardından nihayet tanıttı. BYD YangWang U9, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,36 saniyede çıkıyor.
    BYD YangWang U9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, süper elektrik otomobili YangWang U9 modelini Çin’de piyasaya sürdü. Tamamen elektrikli süper otomobil BYD YangWang, e4 platformunu kullanırken Disus X olarak adlandırılan süspansiyon sistemi ile dikey, yanal ve boylamsal hareket edebiliyor. Dört elektrik motoruna sahip olan araç toplam 960 kW (1287 hp) güç ve 1.680 Nm azami tork sağlayabiliyor.

    BYD YangWang U9 neler sunuyor

    BYD YangWang U9 AWD, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,36 saniyede ulaşabilirken 400 metredeki performansı ise 9,78 saniye seviyesinde. BYD'nin lityum demir fosfat (LFP) Blade batarya paketine sahip olan aracın azami hızı ise 309,19 km/saat.

    BYD YangWang U9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bataryadan söz etmişken, araç üzerinde bulunan LFP batarya 80 kWh kapasiteye sahip ve 465 km CLTC menzil sunuyor. 500 kW şarj gücüne sahip olan araçtaki batarya paketinin ağırlığı ise 633 kg. Bu yük ile aracın boş ağırlığı 2,475 kg oluyor ki, bu da bir süper otomobil için oldukça fazla. Ancak elektrikli otomobillerde bu, görmeye alışık olduğumuz bir trend. Bu arada araç, 10 dakika içinde %30'dan %80'e şarj olabiliyor. Süper otomobil ayrıca anı anda çift şarjı da destekliyor.

    Teknoloji tarafında ise YangWang U9, ailenin U8 modelinde olduğu gibi tank dönüşü yapabiliyor. Araçta lidar olmasa da DiPilot ADAS (gelişmiş sürücü destek sistemi) sayesinde otonom park asistanı bulunuyor. İç mekana baktığımızda ise bizleri sade bir tasarım karşılıyor. Üç LCD ekranın bulunduğu yaşam alanında bu ekranlardan birisi sürücünün önünde, diğeri ise yolcunun önünde konumlandırılmış. Üçüncü ve en büyük ekran ise ortada konumlandırılmış.

    Üç kollu direksiyon simidi ise bir süper otomobilde olması gerektiği gibi büyük ve birçok fiziksel düğme içeriyor. Kokpit sistemi DiLink olarak adlandırılıyor ve BYD ile Qualcomm tarafından ortaklaşa geliştirilen 5G ve 4nm sürecinde üretilen bir yonga tarafından destekleniyor.

    BYD YangWang U9 fiyatı ve çıkış tarihi

    Teslimatların ne zaman başlayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı ancak aracın 2024 ortalarında sahipleriyle buluşması bekleniyor. Ön siparişler ise an itibariyle başlamış durumda. BYD YangWang U9 fiyatı ise 236.000 dolar. Son olarak BYD’nin 6 yıl veya 150.000 km garanti sunduğunu da

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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