BYD’nin elektrikli süper otomobili YangWang U9 tanıtıldı: 0-100 km/s sadece 2,36 saniye

BYD YangWang U9 neler sunuyor
BYD YangWang U9 AWD, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,36 saniyede ulaşabilirken 400 metredeki performansı ise 9,78 saniye seviyesinde. BYD'nin lityum demir fosfat (LFP) Blade batarya paketine sahip olan aracın azami hızı ise 309,19 km/saat.
Teknoloji tarafında ise YangWang U9, ailenin U8 modelinde olduğu gibi tank dönüşü yapabiliyor. Araçta lidar olmasa da DiPilot ADAS (gelişmiş sürücü destek sistemi) sayesinde otonom park asistanı bulunuyor. İç mekana baktığımızda ise bizleri sade bir tasarım karşılıyor. Üç LCD ekranın bulunduğu yaşam alanında bu ekranlardan birisi sürücünün önünde, diğeri ise yolcunun önünde konumlandırılmış. Üçüncü ve en büyük ekran ise ortada konumlandırılmış.
Üç kollu direksiyon simidi ise bir süper otomobilde olması gerektiği gibi büyük ve birçok fiziksel düğme içeriyor. Kokpit sistemi DiLink olarak adlandırılıyor ve BYD ile Qualcomm tarafından ortaklaşa geliştirilen 5G ve 4nm sürecinde üretilen bir yonga tarafından destekleniyor.
BYD YangWang U9 fiyatı ve çıkış tarihi
Teslimatların ne zaman başlayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı ancak aracın 2024 ortalarında sahipleriyle buluşması bekleniyor. Ön siparişler ise an itibariyle başlamış durumda. BYD YangWang U9 fiyatı ise 236.000 dolar. Son olarak BYD’nin 6 yıl veya 150.000 km garanti sunduğunu da
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.