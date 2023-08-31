2024 Volkswagen Passat tanıtıldı: Daha büyük gövde, şarj edilebilir hibrit versiyonlar

Yeni Volkswagen Passat, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Volkswagen Passat, tıpkı yeni nesil Tiguan ve makyajlı Golf gibi MQB Evo platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edilmiş. Otomobilin ölçülerine baktığımızda; 4917 mm uzunluğa, 1852 mm genişliğe, 1506 mm yüksekliğe ve 2841 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Selefine göre daha büyük bir proporsiyona sahip olan yeni Passat, yaklaşık 15 cm daha uzun ve 2 cm daha geniş gövdeye sahip. Aks mesafesinde de önceki nesle göre 5 cm artış söz konusu.
Yeni Volkswagen Passat'ın tasarımına baktığımızda aslında yeni nesil Tiguan'ın station wagon versiyonunu görür gibi olduk diyebiliriz. Bu tasarım, markanın eski içten yanmalı motorlu modellerindeki keskin hatlardan ziyade elektrikli ID ailesindeki yumuşak hatlara daha yakın görünüyor. Daha önce olduğu gibi Passat, Business, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle satılacak olan modelde, donanım seviyesine göre 19 inçe kadar çıkan jantlar ve yeni geliştirilen matrix LED aydınlatmalar bulunuyor.
İç tasarım
Direksiyon simidinin arkasındaki kolona taşınan vites seçicinin orta konsolda daha fazla depolama alanına yer açtığını da ekleyelim. Volkswagen, müşterilerinden gelen geri bildirimlere kulak vermiş ve üç kollu direksiyondaki dokunmatik kontrolleri yeni Passat'ta fiziksel tuşa çevirmiş. Yeni Passat'ta konforu artırmak adına elektrikli olarak 14 yönlü ayarlanabilen, ısıtma, havalandırma ve masaj özellikli ön koltuklar da ekstra ücret karşılığında satın alınabiliyor. Bagaj hacmi de 40 litre artışla 690 litreye ulaşan modelin arka koltukları katlandığında bu değer 1920 litreye kadar çıkıyor.
Motor seçenekleri
Motor gamının en üstünde eHybrid olarak adlandırılan şarj edilebilir hibrit versiyonlar bulunuyor. Bu versiyonlar giriş seviyesinde 201 beygir güç ve 350 Nm tork üreten versiyonla başlıyor. Bir üst seviyede ise 268 beygir güç ve 400 Nm tork üreten şarj edilebilir hibrit sistem yer alıyor. Bu versiyonlarda 1.5 TSI motor, 6 ileri DSG ve 19,7 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menziliyle öne çıkan Passat modellerinde 50 kW DC hızlı şarj özelliği de dikkat çeken detaylardan. Bu sayede 25 dakikada yüzde 10-80 dolum sağlanan bataryaya 45 litrelik yakıt deposu da eklendiğinde otomobilin menzili 1000 km'ye kadar ulaşıyor.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.