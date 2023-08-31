2024 Volkswagen Passat tanıtıldı: Daha büyük gövde, şarj edilebilir hibrit versiyonlar

Tam Boyutta Gör Yeni nesilde artık sadece Variant versiyonuyla yola devam edecek olan 2024 Volkswagen Passat bugün resmi olarak tanıtıldı. Alman üreticinin yeni tasarım dilini güçlü bir biçimde ortaya koyan B9 kodlu Passat, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

Yeni Volkswagen Passat, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Volkswagen Passat, tıpkı yeni nesil Tiguan ve makyajlı Golf gibi MQB Evo platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edilmiş. Otomobilin ölçülerine baktığımızda; 4917 mm uzunluğa, 1852 mm genişliğe, 1506 mm yüksekliğe ve 2841 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Selefine göre daha büyük bir proporsiyona sahip olan yeni Passat, yaklaşık 15 cm daha uzun ve 2 cm daha geniş gövdeye sahip. Aks mesafesinde de önceki nesle göre 5 cm artış söz konusu.

Yeni Volkswagen Passat'ın tasarımına baktığımızda aslında yeni nesil Tiguan'ın station wagon versiyonunu görür gibi olduk diyebiliriz. Bu tasarım, markanın eski içten yanmalı motorlu modellerindeki keskin hatlardan ziyade elektrikli ID ailesindeki yumuşak hatlara daha yakın görünüyor. Daha önce olduğu gibi Passat, Business, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle satılacak olan modelde, donanım seviyesine göre 19 inçe kadar çıkan jantlar ve yeni geliştirilen matrix LED aydınlatmalar bulunuyor.

İç tasarım

Tam Boyutta Gör İç mekan tasarımı B8 Passat'a göre oldukça farklı. Kısa süre önce gördüğümüz yeni Skoda modellerinin aksine fiziksel tuşlardan tamamen arındırılan bölümde fonksiyonların çoğu için dokunmatik ekran devreye giriyor. Giriş seviyesinde dahi 12.9 inç gibi büyük bir ekran karşımıza çıkarken üst versiyonlarda 15 inç'e kadar çıkabiliyor. Merkezdeki büyük dokunmatik ekrana, tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 10.25 inç dijital gösterge paneli eşlik ediyor.

Direksiyon simidinin arkasındaki kolona taşınan vites seçicinin orta konsolda daha fazla depolama alanına yer açtığını da ekleyelim. Volkswagen, müşterilerinden gelen geri bildirimlere kulak vermiş ve üç kollu direksiyondaki dokunmatik kontrolleri yeni Passat'ta fiziksel tuşa çevirmiş. Yeni Passat'ta konforu artırmak adına elektrikli olarak 14 yönlü ayarlanabilen, ısıtma, havalandırma ve masaj özellikli ön koltuklar da ekstra ücret karşılığında satın alınabiliyor. Bagaj hacmi de 40 litre artışla 690 litreye ulaşan modelin arka koltukları katlandığında bu değer 1920 litreye kadar çıkıyor.

Motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör 2024 Volkswagen Passat'ın motor gamında ilk kez hafif hibrit seçenek görmekteyiz. Silindir kapatma teknolojisine sahip olan 1.5 litrelik eTSI motor, 150 beygir güç üretiyor. Üst seviyede ise 2.0 TSI seçenek karşımıza çıkıyor. Bu motorun 201 beygirlik versiyonu önden çekiş düzenini sürdürürken 261 beygirlik versiyonu ise 4Motion sistemiyle geliyor. Dizel tarafında ise 2.0 TDI motor 121 hp, 150 hp ve 190 hp seçeneklerle tercih edilebiliyor. Dizel tarafında da sadece en güçlü versiyon 4Motion sisteme sahip. Tüm dizel ve benzinli motorlarda DSG şanzıman standart.

Motor gamının en üstünde eHybrid olarak adlandırılan şarj edilebilir hibrit versiyonlar bulunuyor. Bu versiyonlar giriş seviyesinde 201 beygir güç ve 350 Nm tork üreten versiyonla başlıyor. Bir üst seviyede ise 268 beygir güç ve 400 Nm tork üreten şarj edilebilir hibrit sistem yer alıyor. Bu versiyonlarda 1.5 TSI motor, 6 ileri DSG ve 19,7 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menziliyle öne çıkan Passat modellerinde 50 kW DC hızlı şarj özelliği de dikkat çeken detaylardan. Bu sayede 25 dakikada yüzde 10-80 dolum sağlanan bataryaya 45 litrelik yakıt deposu da eklendiğinde otomobilin menzili 1000 km'ye kadar ulaşıyor.

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Yeni Volkswagen Passat tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri