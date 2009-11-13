23 inç Full HD ekranlı Asus MS236H Japon kullanıcılarla buluşuyor

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Tayvan merkezli Asus firması, teknoloji severlerin karşısına çıkardığı başarılı bilgisayar bileşenleriyle olduğu kadar iddialı LCD monitörleriyle de dikkat çekiyor. Alışılmışın dışında tasarımıyla ilgi toplayan MS236H, Japon kullanıcılarla buluşuyor.

23 inç (~58 cm) boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde panele sahip MS236H, 250cd/m2 parlaklık oranı, 50.000:1 kontrast oranı, 2 ms tepki süresi, %72'lik renk gamutu gibi özelliklere sahip. 406.8 x 566.2 x 150.9 mm boyutlarında ve 3.9 kg ağırlığında tasarlanan LCD'de DVI (HDCP) ve VGA girişleri bulunduğunu belirtelim. Asus MS236H'nin 22.800 Yen fiyat etiketiyle yarından itibaren Japonya'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.



