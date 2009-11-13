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23 inç Full HD ekranlı Asus MS236H Japon kullanıcılarla buluşuyor

9 yıl
12,1b
1
5
Diğer
knight
Haber Editörü
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23 inç Full HD ekranlı Asus MS236H Japon kullanıcılarla buluşuyor
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Tayvan merkezli Asus firması, teknoloji severlerin karşısına çıkardığı başarılı bilgisayar bileşenleriyle olduğu kadar iddialı LCD monitörleriyle de dikkat çekiyor. Alışılmışın dışında tasarımıyla ilgi toplayan MS236H, Japon kullanıcılarla buluşuyor.

23 inç (~58 cm) boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde panele sahip MS236H, 250cd/m2 parlaklık oranı, 50.000:1 kontrast oranı, 2 ms tepki süresi, %72'lik renk gamutu gibi özelliklere sahip. 406.8 x 566.2 x 150.9 mm boyutlarında ve 3.9 kg ağırlığında tasarlanan LCD'de DVI (HDCP) ve VGA girişleri bulunduğunu belirtelim. Asus MS236H'nin 22.800 Yen fiyat etiketiyle yarından itibaren Japonya'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.



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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bocekgrafik 6 yıl
Yaptığım araştırmaya göre hem tepki süresi, hem de input lag süresi en kısa birkaç monitörden biri bu.
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TELESCOPE 9 yıl
teknolojinin harika bir ürünü ile daha tanıştık,teşekkürler tasarım olarakta ayrıca güzel
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cloce-14 9 yıl
heyy be asusta yamış yapacağını.cihaz budur:)
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toonjai 9 yıl
tasarımı gerçekten ilginç. Türkiyede satılırsa iş yapar. dezavantajı yükseklik ve öne arkaya ayar yapılamaması.
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