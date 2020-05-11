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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    240 Hz ekranlı Casper Excalibur G900 ön satışa sunuldu

    Casper'ın 240 Hz, Intel 10. nesil işlemci ve RTX ekran kartı teknolojilerini bir araya getirdiği yeni dizüstü bilgisayar modeli Excalibur G900 ön satışa sunuldu.
    7
    4 gün
    3,1b
    3
    32
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    240 Hz ekranlı Casper Excalibur G900 ön satışa sunuldu
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    Türkiye’nin bilgisayar firmalarından Casper, yeni üst seviye dizüstü bilgisayarını ön satışa sundu. Excalibur G900 Intel’in 10. nesil işlemcilerinden ve Nvidia RTX ekran kartından güç alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak

    Excalibur G900, 240 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepkime süresine sahip, 1080p çözünürlüğünde IPS ekran ile geliyor. Ekranın parlaklık değeri 330 nit, görüş açısı ise 178 derece. Sol ve sağdaki ekran çerçevesinin kalınlığı 4.7mm. Casper’ın diğer modellerine göre ince çerçeveleri var.

    Ayrıca Bkz. "Casper Excalibur G770 oyuncu dizüstü ön siparişe başladı"

    Excalibur G900, 240 Hz hızındaki ekranı beslemek için GTX 1660Ti modelinden RTX 2070 SUPER modeline kadar çeşitli Nvidia ekran kartı seçeneği sunuyor. RAM kapasitesi ise 8 GB’dan başlıyor, 64 GB’a kadar çıkıyor.

    Intel’in 10. Nesil Core i7 10750H işlemcisinden güç alıyor. Oldukça güçlü bir işlemci kullanıldığını görüyoruz. Ön satışa sunulan oyun bilgisayarı Excalibur G900’e https://www.casper.com.tr/excalibur-g900  adresinden ulaşabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Feyzuli 4 gün en beğenilen
    Excalibur ne birader Türk kılıcı ismi mi yok? Koy adını gaddare, karabela...
    2 Yanıt Yanıtla +32
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    TheStarBox (uğurcan ) 4 gün Feyzuli
    Kesgin Temir - Tengrinin yer yüzündeki oyun makinası
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    emrukka (emre ) 4 gün
    Beyler kaçırdığınız nokta şu excalibur serisi sadece oyun değil aynı zamanda tasarım ve video edit işi yapan kurgucular için birisi ram a takılmış birisi cs dışı da 240 hz gerek yok demiş kardeşim çıkın artık şu kafan ram tek başına pc hızını etkilemez ramin 16 gb olsun pc de ssd değil hdd var diyelim aynı hızı alabilir misin? Cs dışında hiç mi fps oyun yok deli gibi oyunlar çıkıyor adam cs diyor
    Beyler kaçırdığınız nokta şu excalibur serisi sadece oyun değil aynı zamanda tasarım ve video edit işi yapan kurgucular için birisi ram a takılmış birisi cs dı...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 gün emrukka
    kardeş adam cs hariç hiçbir oyunda 240 alamazsın zaten diyor, bence bir daha oku.
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    cevreseldonanım 4 gün
    Yapılan olumsuz yorumlar maziye dayanıyo bence. çünkü daha önce Excaliburlar biraz beklentiyi karşılayamamıştı. gaming laptoplara göre fazla büyüktü performans olarak da beni tatmin etmemişti. en son kullandığım Excalibur G770'de bu olumsuz imajı gözümde değiştirdi casper eskiye nazaran. 60Hz'lik G770'de bile full hd oyunlarda kötü performans vermediğini düşününce Excalibur G900'deki son nesil işlemci ve 240Hz ekranla daha iyi oyun performansına sahip bi gaming çıkarıyolar
    Yapılan olumsuz yorumlar maziye dayanıyo bence. çünkü daha önce Excaliburlar biraz beklentiyi karşılayamamıştı. gaming laptoplara göre fazla büyüktü performans ...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    SosyalajaN (Burak Güleç) 2 gün
    Sallayanların hangileri casperın ürünlerini kullandılar merak ettim ? bizi aydınlatırlarsa sevinirim. Çünkü ben nirvana s500 almıştım ve performans bilgisayarı olmayan bi cihazda bile iyi hızlar aldım. Hele ki excaliburlar gibi tepe cihazlarda daha iyi performanslar alınacaktır. deneyim odaklı yorumlar dikkate alınmalı
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    bu fiyat gerçek mi yaa
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    TansuSoykıran95 (Tansu Soykıran) 2 gün
    Ekran kartı dar boğaza sokan işlemcilerden sonra 10.nesil ilaç gibi gelecek bekce.

    Müzik hoşuma gitti
    youtube.com/...
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 gün TansuSoykıran95
    10. nesil geldi ve ilaç gibi falan değil.
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    DH Misafiri 3 gün
    Oyun bilgisayarı yapacaksın ama ekran 15.6" olacak!! Bu fiyatlara kocaman ekranlı çok daha iyi donanımlı masaüstü alırım daha iyi.
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    Deleted User 673 (deleted deleted) 3 gün
    44bine laptop koymuşlar. Ekran kartı 2070 şaka gibi. parayı depolamaya ödüyorsunuz. Hangi akıllının fikriyse bu...
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    ismailciloglu (ismail çiloğlu) 3 gün
    Elimdeki bilgisayar casper Nirvana serisi 4.nesil i5 işlemcili 2.200tl fiyatla iyi götürdü ama bu fiyata yanına yaklaşamam :) dolar 4e düşerse belki 4000TL ye alırız en düşüğünü !
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    travers (mustafa ) 3 gün
    Yeni çöpler hayırlı olsun.
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    Hayat Sarhoşu 3 gün
    Hangi oyunda 240 fps alacaklar
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    encuni (mesut karas) 3 gün
    bu markanın tv deki saçma reklamını goruyorum durmadan

    en güçlü oyunlar için en güçlü oyun performansı: fortine acıyor aq
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    himmetagbey 3 gün
    Fiyatına sallayan arkadaşlar dolar kurundan haberiniz yok Sanırım. Excalibur G780'i de merak ettim onu ne zaman satışa çıkarır acaba Casper
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    Scorpioleo 2 gün himmetagbey
    Dünyanın hiçbi yerinde casper bu ürünü 1500$’a satamaz. Anca bizde satar.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3052 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    casper, excalibur g900 ve
    3 etiket daha dizüstü bilgisayar Türkiye Haberleri Mobil Teknolojiler
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