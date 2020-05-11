240 Hz ekranlı Casper Excalibur G900 ön satışa sunuldu

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Türkiye’nin bilgisayar firmalarından Casper, yeni üst seviye dizüstü bilgisayarını ön satışa sundu. Excalibur G900 Intel’in 10. nesil işlemcilerinden ve Nvidia RTX ekran kartından güç alıyor.

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Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak

Excalibur G900, 240 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepkime süresine sahip, 1080p çözünürlüğünde IPS ekran ile geliyor. Ekranın parlaklık değeri 330 nit, görüş açısı ise 178 derece. Sol ve sağdaki ekran çerçevesinin kalınlığı 4.7mm. Casper’ın diğer modellerine göre ince çerçeveleri var.

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Excalibur G900, 240 Hz hızındaki ekranı beslemek için GTX 1660Ti modelinden RTX 2070 SUPER modeline kadar çeşitli Nvidia ekran kartı seçeneği sunuyor. RAM kapasitesi ise 8 GB’dan başlıyor, 64 GB’a kadar çıkıyor.

Intel’in 10. Nesil Core i7 10750H işlemcisinden güç alıyor. Oldukça güçlü bir işlemci kullanıldığını görüyoruz. Ön satışa sunulan oyun bilgisayarı Excalibur G900’e https://www.casper.com.tr/excalibur-g900 adresinden ulaşabilirsiniz.

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