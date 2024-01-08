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    Anlık Bildirim

    Casper, 2023'te yüzde 50 büyüme elde etti

    Casper, 2023 yılında 500 bine yakın satış gerçekleştirdi. 2022'ye kıyasla yüzde 50 büyüme elde etti. 2024'te yüzde 40 büyüme hedefleniyor.                          
    Casper, 2023'te yüzde 50 büyüme elde etti Tam Boyutta Gör
    Yerli teknoloji markası Casper, 2023 yılındaki büyüme miktarını açıkladı. 2023 yılında, önceki yıla göre yüzde 50 büyüme kaydettiğini duyurdu.

    2023 yılında 2022 kıyasla dünya genelinde bilgisayar satışları düşerken Türkiye’de yüzde 15’lik artış yaşandı. 2023 yılında Casper VIA, Casper Nirvana ve Excalibur alt markalarıyla çıkardığı 15 yeni ürün ve yeni ürün gamı sayesinde 2023 yılında yüzde 50 büyüme kaydetti. Casper; bilgisayardan monitöre, akıllı telefondan oyun bilgisayarlarına 500 bine yakın cihazı tüketiciyle buluşturdu.

    2024'te yüzde 40 büyüme hedefleniyor

    2024 yılında yüzde 40 büyüme hedeflediklerini ifade eden Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “2024’te, sektördeki dinamiklere ve müşteri beklentilerindeki değişime dayalı olarak, büyümeyi ve yenilikleri sürdürmeyi devam etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bilgisayarların yapay zekalı bilgisayarlar olarak tanımının değişeceği bir dönem. Casper olarak, 2024 yılında bu arayışa cevap verecek ürünlerimiz ve hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla, yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi desteklemek üzere tüm tasarladığımız ürün gamlarında, amiral gemi diyebileceğimiz üstün teknoloji ürünlerin lansmanlarını özellikle 2024’ün ilk çeyreğinde tüketiciye sunacağız. Bir yıllık geliştirme süreçleri sonunda, ürünlerimizdeki üst düzey teknolojileri, şık ve dayanıklı tasarımları tüketiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

    Ar-Ge yatırımları yüzde 100 artırılacak

    En yeni teknolojileri araştırma, geliştirme ve entegrasyon süreçlerini başarıyla gerçekleştirebilmek ve geleceğin teknolojisini inşa etmek için 2024’te Ar-Ge yatırımlarını yüzde 100 artıracaklarını aktaran Karaman, “Casper olarak 2024 yılında da hem bireysel hem kurumsal kullanıcıların beklentilerini karşılayacak son teknoloji ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Özellikle yapay zeka teknolojisinin gelişmesini, NPU (neural processing unit) birimlerinin bilgisayarlara entegre olması ile daha da artmış üretken yapay zeka deneyimini tüketicilere sunmak üzere iş ortaklarımızla çalışmalarımızı yakın bir şekilde sürdürüyoruz. 2024 yılında üretim kapasitemizi artırarak, global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerimizi geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştirerek kullanıcılarımızla buluşturacağız.  dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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