Casper Excalibur G770 oyuncu dizüstü ön siparişe başladı

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Casper’ın yeni nesil Intel işlemciler ve GeForce RTX ekran kartları ile güncellediği yeni Excalibur oyuncu dizüstü serisinin giriş seviyesinde yer alan Excalibur G770 modeli kısıtlı sayıda ön siparişe başladı.

Casper Excalibur G770 özellikleri ve fiyatı

Casper Excalibur G770 oyuncu dizüstü modelinde 15.6 inçlik Full HD IPS ekran standart olarak geliyor. 5.5mm ekran çerçeveleri ile oldukça kompakt bir kasa yapısı elde edilmiş. Klavye ise RGB arka aydınlatmalı.

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İşlemci tarafında Intel Core i5 10300H ve Core i7 10750H seçenekleri sunulmuş. Ekran kartı tarafında ise GTX 1650 ve GTX 1650 Ti yer alıyor. Bu modelde RTX kartlara yer verilmemiş.

Kaslı sistemin soğutması için 3 adet termal bakır boru ve 2 adet akıllı fan tercihi yapılmış. Soğutucu yük yoğunluğuna göre hızını düşürüp arttırabiliyor. Böylece performans ısınmalardan etkilenmiyor.

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Bellek seçeneklerine baktığımızda ise sırasıyla 8GB-16GB-32GB DDR4 ve depolama tarafında da 240GB-500GB-960GB-500GB-1TB kapasiteler var. Ayrıca bazı modellerde 1TB HDD ek olarak da geliyor.

Casper Excalibur G770 oyuncu dizüstü 6399TL başlangıç fiyatına sahip ve en üst versiyonda 10.564TL seviyesine çıkılıyor. Hali hazırda 1378 adet ürün kalmış ve sonrasında stoğun biteceği tahmin ediliyor.

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