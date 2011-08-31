2415 Video konferans ile karbon salınımı 1,89 kg azaldı

Ülkemizinin önde gelen iletişim şirketlerinden Türk Telekom, uygulamaya koyduğu video konferans sistemiyle, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakma konusundaki en büyük engellerden biri olan karbon salınımını 1,82 milyon kg azaltmayı başardı.

Farklı konumlardaki iki birimin birbiri ile görüşmesi için video konferans sistemini hayata geçiren Türk Telekom, 9 aylık dönemde toplam 1905 saatlik görüşmeyi diğer bir deyişle 6 bin çalışanının katıldığı toplam 2415 toplantıyı video konferans ile gerçekleştirerek 14 bin 490 uçuştan tasarruf ederek dünyaya 1,82 milyon kg karbon salınımı yapılmasının önüne geçti.

Bu uygulamasıyla gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakabilmek için üzerine düşen görevlerden birini yapan Türk Telekom 2011 yılında karbon ayak izini ölçerek tüm dünyadaki halka açık şirketlerin sera gazı salınım miktarlarını kurumsal yatırımcıların bilgisine sunan CDP’ye (Carbon Disclosure-Karbon Saydamlık) raporlayarak, karbon salınımını CDP’ye raporlayan Türkiye’den ilk telekomünikasyon şirketi oldu. 30 ofisindeki telepresence kullanımı ile bu çözümü Türkiye'de en çok kullanan firma ünvanını alan Türk Telekom, bu sayede 2011 yılı itibariyle 17368 uçuştan tasarruf etmeyi başardı.

Türk Telekom bu uygulamalarının yanı sıra müşterilerinin taleplerini akıllı telefonlar ile takip ederek kağıt tasarrufu sağlayıp, ayda 40 ton kağıdı geridönüşüme kazandırırken; yapısındaki delikler sayesinde yüzde 25 oranında mürekkep tasarrufu sağlayan Ecofont sistemini tüm çalışanlarının kullanımına sunan dünyadaki ilk telekomünikasyon şirketi oldu. İklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş yolunda iş dünyasında yürütülen çalışmalara destek sağlamak amacıyla İklim Platformu ve Prens Charles’ın başkanlık ettiği Uluslararası İklim Liderleri Grubu’nda da yer alan ve EUREKA Ar-Ge Programı altında faaliyet gösteren, Eurogia+ Kümesinin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ilk telekom operatörü olmayı başaran Türk Telekom'un bir diğer amacı ise 1992'den beri kullandığı güneş panellerinin sayısını bu yıl 1000'ün üzerine çıkartmak.