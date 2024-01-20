A101 marketlerde yine çekme karavan var

Tam Boyutta Gör Zaman zaman sunduğu fiber tekne ve çekme karavan kampanyalarını artık olağan hale getiren A101 marketler zinciri, kış aylarına da yeni bir kampanya ile girdi. Yazı beklemek istemeyenler karavanını şimdiden alabilir.

25 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

25 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri Erba Karavan markasına ait 4 metre uzunluğunda çekme karavan yer alıyor. Ranza ve oturma grubu ile toplamda 4 kişinin konaklayabildiği karavanda 2 göz ocak, lavabolu mutfak, 12 volt buzdolabı, 205W güneş paneli, duş, 12 volt hidrofor, 12 volt LED aydınlatma gibi ekstralar yer alıyor. A101 için özel olarak üretilen Erba Karavan 239.990TL olarak satışa sunulacak.

19 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan en ucuz webOS akıllı televizyon sayılabilecek Hi-Level markasına ait 32 inçlik HD Ready ekran ve 1GB RAM olan model 4599TL iken Onvo markasına ait 55 inçlik Ultra HD webOS akıllı televizyon modeli de 11999TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

25 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?