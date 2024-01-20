A101 marketlerde yine çekme karavan var

25 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri
25 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri Erba Karavan markasına ait 4 metre uzunluğunda çekme karavan yer alıyor. Ranza ve oturma grubu ile toplamda 4 kişinin konaklayabildiği karavanda 2 göz ocak, lavabolu mutfak, 12 volt buzdolabı, 205W güneş paneli, duş, 12 volt hidrofor, 12 volt LED aydınlatma gibi ekstralar yer alıyor. A101 için özel olarak üretilen Erba Karavan 239.990TL olarak satışa sunulacak.
Diğer taraftan en ucuz webOS akıllı televizyon sayılabilecek Hi-Level markasına ait 32 inçlik HD Ready ekran ve 1GB RAM olan model 4599TL iken Onvo markasına ait 55 inçlik Ultra HD webOS akıllı televizyon modeli de 11999TL.
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.