Haftaya BİM marketlerde Honor kablosuz kulaklıklar ve akıllı bileklik var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde Honor Choice markasına ait tam kablosuz kulaklıklar, akıllı bileklikler, akıllı televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tanklı kablosuz yazıcılar bulmak mümkün olacak.

19 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor markasına ait Choice tam kablosuz kulaklıklar ve akıllı bileklik yer alıyor. 12mm kompozit diyafram, uzamsal ses, 46 desibele kadar gürültü engelleme, Hi-Res sertifika, 9 saate kadar pil ömrü, 40 saat toplam pil ömrü, Bluetooth 5.3 bağlantı özellikleri sunan Honor Choice X5 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 999TL.

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Alternatif olarak 10mm sürücü, çağrılarda gürültü azaltma, Bluetooth 5.3 bağlantısı, 30 saat toplam pil ömrü sunan Honor Choice X5 Lite modeli 699TL fiyat etiketine sahip. 1.64 inçlik AMOLED ekran, 12 güne kadar kullanım süresi, sağlık değerleri takibi yapan Honor Choice akıllı bileklik ise 999TL.

Diğer taraftan 15.6 inçlik Full HD ekran, Ryzen 5500U işlemci, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD özellikleri olan HP dizüstü modeli 10999TL iken uzun kullanım ömrü sunan HP 560 kablosuz çok fonksiyonlu yazıcı da 4799TL.

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19 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?