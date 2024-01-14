Haftaya BİM marketlerde Honor kablosuz kulaklıklar ve akıllı bileklik var

19 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri
19 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor markasına ait Choice tam kablosuz kulaklıklar ve akıllı bileklik yer alıyor. 12mm kompozit diyafram, uzamsal ses, 46 desibele kadar gürültü engelleme, Hi-Res sertifika, 9 saate kadar pil ömrü, 40 saat toplam pil ömrü, Bluetooth 5.3 bağlantı özellikleri sunan Honor Choice X5 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 999TL.
Alternatif olarak 10mm sürücü, çağrılarda gürültü azaltma, Bluetooth 5.3 bağlantısı, 30 saat toplam pil ömrü sunan Honor Choice X5 Lite modeli 699TL fiyat etiketine sahip. 1.64 inçlik AMOLED ekran, 12 güne kadar kullanım süresi, sağlık değerleri takibi yapan Honor Choice akıllı bileklik ise 999TL.
Diğer taraftan 15.6 inçlik Full HD ekran, Ryzen 5500U işlemci, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD özellikleri olan HP dizüstü modeli 10999TL iken uzun kullanım ömrü sunan HP 560 kablosuz çok fonksiyonlu yazıcı da 4799TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.