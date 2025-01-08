Karşınızca dünyanın ilk kablosuz televizyonu: Displace TV

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Tam Boyutta Gör CES 2025 etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecan verici teknolojiler ve ürün duyurularıyla devam ediyor. Displace TV, CES 2023’te tanıtıldığında büyük ses getirmişti. Kablosuz çalışabilen, batarya destekli bu televizyon, arkasındaki vakum teknolojisi sayesinde düz zeminlere tutunabiliyordu. Şimdi ise CES 2025 kapsamında yapılan duyuruyla resmen satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ilk kablosuz TV’si Displace TV satışa çıkıyor

Akıllı televizyon pazarında zaman zaman hiçbir girişe veya fiziksel tuşa sahip olmayan tamamen kablosuz konseptler karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan Displace TV ise, kablosuz bağlantı ve dahili batarya konseptiyle pazarda ses getirmeyi başarmıştı.

Tam Boyutta Gör Kablosuz televizyon, CES'te yapılan duyuruya göre iki farklı model olarak kullanıcıların karşısına çıkacak: Basic ve Pro. Her iki modelde de 4K OLED ekran bulunuyor ve ekran boyutları 27 inç ile 55 inç arasında değişiyor. Basic yani temel model, Intel N-100 işlemci, 16GB RAM ve 128GB depolama sunarken, Pro model Intel N-300 işlemci, 32GB RAM ve 256GB depolama ile geliyor.

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Daha önce Displace TV’nin içerisinde bulunan dört farklı çıkarılabilir batarya ile 180 saatlik bir izleme süresi sunacağı paylaşılmıştı. Ancak bu durum değişti. Şarj edilebilir piller artık değiştirilemiyor ve batarya kapasitesi açısından da modeller farklılaşıyor. Basic modelde 5.000 mAh batarya yer alırken, Pro model 10.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

TV'nin bir diğer özelliği ise ise, hafifliği nedeniyle herhangi bir montaj gerektirmeden herhangi bir yüzeye kolayca sabitlenebilmesi. Bunun için de şirkete ait özel bir vakum teknolojisi ile geliyor. Son olarak yeni modellerde gizli pop-up ayaklar eklenmiş durumda. Televizyonun kontrol mekanizması da geliştirilmiş. Daha önce yalnızca jest kontrollerine izin veren sistem, şimdi dokunmatik ekranlı bir uzaktan kumanda ile geliyor.

Displace TV fiyatı ve çıkış tarihi

Displace TV'nin başlangıç fiyatı, 27 inç Basic model için 2.500 dolardan başlıyor ve 55 inç için 3.500 dolara çıkıyor. Pro modelde ise fiyatlar 27 inç için 4.000 dolar, 55 inç için 6.000 dolar olarak belirlenmiş. CES süresince yapılan ön siparişlerde ise 1.000 dolarlık indirim avantajı bulunuyor. Ayrıca Displace TV'nin Mart 2025’te satışa çıkması bekleniyor.

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Karşınızca dünyanın ilk kablosuz televizyonu: Displace TV