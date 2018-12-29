Porsche, elektrikli spor arabası Taycan'ın fiyatını açıkladı

Porsche, fiyat etiketi 90 bin ila 130 bin dolar arasında değişecek Taycan elektrikli otomobil serisi ile elektrikli araç pazarına girmeye hazırlanıyor. Alman otomobil devinin daha önce Mission E olarak adlandırılan ancak piyasaya Taycan olarak sürülecek bir elektrikli spor otomobil üzerinde çalıştığı biliniyordu. Araç standart Taycan, dört tekerlekten çekişli Taycan 4S ve serinin en üstünde konumlandırılacak Taycan Turbo olmak üzere üç farklı donanım seviyesi ile sunulacak.

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Porsche'nin açıklamasına göre otomobilin baz modeli 90 bin dolar fiyat etiketi taşıyacak. Dört çekişli Taycan 4S'in ise 90 ila 100 bin dolar arasında bir fiyatla satılacağı belirtildi. En üst model olan Taycan Turbo'yu satın almak isteyenlerin ise 130 bin doları gözden çıkarması gerekecek. Otomobillin 600 beygir güce ve 482 km'den fazla menzile sahip olacağı da gelen haberler arasında.

Ön siparişe büyük rağbet var

CNET'e bağlı Road Show yayınının editörü Alex Roy, Twitter hesabı aracılığı ile Porsche'den aldığı bir e-postanın ekran görüntüsünü yayınladı. Yukarıdaki tweet'ten de görebileceğiniz gibi fiyatların tümü bizzat şirketin kendisinden alınmış durumda. Otomobil 2020 yılında satın alınabilecek ancak şirketin Kuzey Amerika CEO'su Klaus Zellmer, ön siparişlere inanılmaz talep olduğunu belirtti.

Zellmer yakın zamanda Road Show ile yaptığı röportajda, ön sipariş verenlerin tamamının otomobili satın alması durumunda aracın ilk yıl için tükenebileceğini söyledi. Taycan satın almak için kayıt yaptırmak isteyenlerin Porsche’nin web sitesi üzerinden 2.500 dolar depozito yatırması gerekiyor.

https://twitter.com/AlexRoy144/status/1077988113367080964