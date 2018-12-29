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Porsche, elektrikli spor arabası Taycan'ın fiyatını açıkladı

Alman otomobil devi Porsche, Taycan adlı yeni spor otomobili ile elektrikli araç pazarına girmeye hazırlanıyor. Üç farklı donanım seviyesi ile sunulacak aracın fiyatı belli oldu.
4 ay
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48
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Porsche, fiyat etiketi 90 bin ila 130 bin dolar arasında değişecek Taycan elektrikli otomobil serisi ile elektrikli araç pazarına girmeye hazırlanıyor. Alman otomobil devinin daha önce Mission E olarak adlandırılan ancak piyasaya Taycan olarak sürülecek bir elektrikli spor otomobil üzerinde çalıştığı biliniyordu. Araç standart Taycan, dört tekerlekten çekişli Taycan 4S ve serinin en üstünde konumlandırılacak Taycan Turbo olmak üzere üç farklı donanım seviyesi ile sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek"
Porsche'nin açıklamasına göre otomobilin baz modeli 90 bin dolar fiyat etiketi taşıyacak. Dört çekişli Taycan 4S'in ise 90 ila 100 bin dolar arasında bir fiyatla satılacağı belirtildi. En üst model olan Taycan Turbo'yu satın almak isteyenlerin ise 130 bin doları gözden çıkarması gerekecek. Otomobillin 600 beygir güce ve 482 km'den fazla menzile sahip olacağı da gelen haberler arasında.

Ön siparişe büyük rağbet var

CNET'e bağlı Road Show yayınının editörü Alex Roy, Twitter hesabı aracılığı ile Porsche'den aldığı bir e-postanın ekran görüntüsünü yayınladı. Yukarıdaki tweet'ten de görebileceğiniz gibi fiyatların tümü bizzat şirketin kendisinden alınmış durumda. Otomobil 2020 yılında satın alınabilecek ancak şirketin Kuzey Amerika CEO'su Klaus Zellmer, ön siparişlere inanılmaz talep olduğunu belirtti.
Zellmer yakın zamanda Road Show ile yaptığı röportajda, ön sipariş verenlerin tamamının otomobili satın alması durumunda aracın ilk yıl için tükenebileceğini söyledi. Taycan satın almak için kayıt yaptırmak isteyenlerin Porsche’nin web sitesi üzerinden 2.500 dolar depozito yatırması gerekiyor.

https://twitter.com/AlexRoy144/status/1077988113367080964 Yorum Yaz
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cedrus32 4 ay en beğenilen
Düşünsenize bu araba bizde de 90 bin birim paraya denk gelse, biz de gönlümüze göre binsek de hayali ile yaşamasak. Güzel olmaz mıydı ya.
3 Yanıt Yanıtla +47
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Ned_Starkk 4 ay
Bizde 90 bine sümbül bile vermiyorlar artık

Ama şu var orda 90 bini olan yeri geliyor sümbüle biniyor ama insan gibi yaşıyor, geziyor tozuyor, kaliteli yaşıyor. Evet arkadaşlar o muazzam seviyeye hiç gelemeden ölüp gideceğiz, zaten şu an son sürat geriye gidiyoruz büyük ihtimal ortaçağ gibi ölürüm ben
Bizde 90 bine sümbül bile vermiyorlar artıkAma şu var orda 90 bini olan yeri geliyor sümbüle biniyor ama insan gibi yaşıyor, geziyor tozuyor, kalitel...
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Yanıtla +19
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pspoor 4 ay
Teslayi tebrik etmek lazim, gercekten endustriye yon verdiler. En yakin rakibinden en az 3 yil ileride. Ve zaman gecmesine ragmen daha iyi secenekler piyasaya cikamiyor, en fazla teslayi geriden takip ediyorlar.
Teslayi tebrik etmek lazim, gercekten endustriye yon verdiler. En yakin rakibinden en az 3 yil ileride. Ve zaman gecmesine ragmen daha iyi secenekler piyasaya c...
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WaylandIZMIR 3 ay
Adamlar 90 bin birim paraya porşe alıyor. Kafayı sıyıracağım
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ilkerinanç 4 ay
Biri demiş Skoda parasına biri demiş Symbol parasına.Ya arkadaş iyi misiniz böyle olsa herkesin altında Porsche olur batıda da.Gene zenginleri alıp kullanıyor ,orta halliler gene bize fazla bu deyip uzak duruyor, fakiri deneyemiyor bile almayı.Onlarda da bu araçlar bir zenginlik,statü göstergesi.Yani saçmalamanızın da bir sınırı olmalı artık.
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kujo 4 ay
Porş un elektrik şarj sistemi tesladan daha iyi. En az iki kat hızlı şarj ediyor diye biliyorum.
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V2 4 ay
İsmini beğenmedim, berkecan gibi.
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drjacob 4 ay
türkiye de başlama fiyatı ortalama 1.2 - 1.5 milyon olur
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Ekrem71.5 4 ay drjacob
en az hemde...
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shadowtr 4 ay
Taycan da güzel beygir ismi aslında.
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DH Misafiri 4 ay
Porsche 911, çok beğenildiği ve sevildiği için yıllardır beğenilen tasarımını koruyor. 911 efsanesini Taycanla bir tutmak çok komik olmuş
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DH Misafiri 4 ay
Mercedes; birkaç yıl içinde taycan'a da rakip çıkartır. AMG GT ile 911 efsanesine AMG GT-4 kapı ile panamera'ya rakip olan Mersonun yeni hedefinde artık taycan vardır
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haberelectro 4 ay DH Misafiri
EQS geliyor 2021 de.
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haberelectro 4 ay
Teslaya yargı dağıtacak bu araba
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V2 4 ay haberelectro
Porsche kimseye bir şey dağıtamaz. Çok geriden geliyorlar elektrikli-otonom araç konusunda. Zaten bu benzinli araçlar piyasa hakimiyetini kaybedince porsche tarzı firmalar iyice küçülmek zorunda kalacak. Porsche gibi showroom araçlarından ziyade Mercedes BMW Audi bir şey yaparsa yapar rakabeti artıracak.
Tesla deyince bana kızacak şimdi bazı Alman oto hayranı arkadaşlar. Adamların grubu bir yanda dünyanın en iyi otonomom sürüşüne sahip arabasını üretiyorlar, diğer gruplarında SpaceX gibi uzay teknolojisinde AR-GE çalışması yapılıyor. Yani demek istediğim şu off ne egsoz sesi var süper araba devri bitiyor. Arabanın koltuğunun derisi isviçre dağlarında yayılan koyundan devri bitiyor, onu para harcayan herkes yapar zaten. Artık elektrikli otonom araçların devri başlıyor. Özellikle Porsche, Audi, Mercedes, BMW tarzı hem lükse hem orta-üst gelire hitap eden markaların işi hiç kolay olmayacak. Tabi buna en az bir 5-10 sene var.
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BekirTemel 4 ay
iyi fiyat
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Ekrem71.5 4 ay BekirTemel
evet burda alırız 1.5 milyon liraya.
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