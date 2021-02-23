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    2500$ Fiyat ve 6K Çözünürlük! BMPCC6K PRO modeli duyuruldu!

    23 Şubat 2021, 15:57
    387
    9
    Video Kameralar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Onurhan Keskin
    Video Editörü
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    Türkiye'nin lider Teknoloji Portalı Donanım Haber'de Blackmagic Design CC6K Pro Kamera üstüne konuşuyor ve yorumlar yapıyoruz. Donanım Haber'deki haber yazımızı da okumayı unutmayınız.

    Günümüzde kamera teknolojileri inanılmaz bir hızda ilerlemekte ve neredeyse takip edilemeyecek düzeyde hızlanmaya başladı.

    Biz de sizler için elimizden geldiğince bu ürünleri anlatmaya ve iş dalı hakkında bilgiler vermeye çalıştık.

    İlk bakışta elektronik vizör desteğinin göze çaptığını görüyoruz BMPCC6K modelinde lakin sadece bu özellik değil cihazın genişlediğini ve biraz da şişmanladığını görüyoruz ama merak etmeyin hala kompakt bir formda olmayı sürdüyor.

    Ekranı artık hareket ettirilebiliyor,önceki versiyonlarda Tilta vb. markaların yaptığı genişleme kitleri ile 4K ve 6K modellerine de bu özelliği getirebiliyordunuz ama artık fabrikadan bu özellikle çıkması kullanıcıları sevindirecek diye düşünüyorum.

    Ekran HDR ve aynı zamanda 1500nit parlaklığı da destekliyor bu da güneşli havalarda harici bir monitörünüz ve gölgelik alan bulamadığınızda ekranın her detayı (neredeyse) göstereceğini ve parlaklığın sizin için problem olmayacağı anlamına geliyor.

    BMPCC6KPRO diğer modellerde de olduğu gibi 13+ Adım Dinamik aralığa sahip ve BRAW(Blackmagic Raw) Codec ile birlikte 12 Bit 4:4:4 Kroma altörneklemeli RAW çekimler yapabiliyor.

    BRAW 5.1 sıkıştırma ile güzel görüntüler alabiliyorsunuz (3.1, 5.1, 8.1, 13.1 gibi sıkıştırma oranları da mevcut) şahsen benim tercih ettiğim çekim formatı ve gerçekten Post Prodüksiyon aşamasında sizlere yüksek düzeyde esneklik sağlıyor.

    Cihaz önceki modellerinden farklı olarak NP570 batarya kullanıyor (önceki modeller LPE6 Canon kullanıyordu) bu sayede daha uzun sürelerde çekim yapma imkanını bizlere sunuyor.

    Son olarak ND filtreler yerleşik olarak Sensör önüne konumlandırılmış,ND Filtrelerin olması cihazdaki Pro takısını hakkettiğinin göstergelerinden birisi artı olarak da bu filtreler Blackmagic Design firması tarafından ölçümleri yapılmış ve bu kameraların Renk Bilimi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış.

    Tabii benim fikrimi sorarsanız ND filtrelerin artık elektronik olması gerekiyor ama fiyatı yüzünden tercih edilmemesini de anlıyorum.

    Daha önce Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ve 6K ürünlerini (100 Saat üzeri) kullandım,Pro modelini kullanmasam da getirilen özellikleri önceki versiyonlara genişleme kiti ile birlikte getirdiğimizi var sayarsak 6K Pro fiyatı ile gerçekten tasarruf sağlıyor, performansını zaten tartışmaya gerek yok (kendi fiyatında) ve bu özelliklerle birlikte de benden Fiyat/Performans ödülünü aldığını belirtmek istiyorum.

    Videoda da dediğim gibi bu bir Kamera tavsiyesi değildir,sizin nasıl bir kameraya sahip olmak istediğiniz burada etkileyici unsur o yüzden kamera seçerken iyi araştırma yapmanız lazım.

    Sizin görüşleriniz nelerdir lütfen yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayınız!

    İzlediğiniz için teşekkürler.



    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eğer amacınız donanımhaber sitesine fotoğrafçılık kültürü kazandırmaksa lütfen temel videolarla başlayın. Cihaz site kitlesinin çok çok büyük çoğunluğuna hitap etmiyor. Cihazı deneyimleme şansı yakaladınız mı onu da anlamış değilim. Hiçbir foto/video örneği yok. Bu haliyle 2500 dolarlık cihazın almaya değer olup olmadığı seyirciye nasıl aktarılacak. Ayrıca 2500 dolarlık bir kamera alacaksam bunun cevabını donanımhaber'de aramam. Sektörden haberler sunmak istiyorsanız "fotoğrafçılık gündemi" tarzı bir konsept ile periyodik videolar çekin. Bu tarz videolar editörlüğünüze olan güveni sarsıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Onurhan61 (Onurhan Keskin) 27 dk. ( Mesaj Silindi ) Mephisto_TR
    Selamlar,öncelikle bir kültür kazandırmak gibi ''yüce'' bir misyon edinmedim ilgisi olan bu işlerle alakalı kimselerin merak durumunu gidermek ve bir kitle oluşturmak

    (bu duruma kültür kazandırmak diyorsanız olabilir ama benim düşüncemce öyle bir durum söz konusu değil.)



    Bu cihazın ''Pro'' olmayan versiyonu bireysel iş hayatımda 4K modeli ile birlikte kullandığım iki ana kameramdan bir tanesi ve ürünlerle ilgili tecrübem mevcut, fakat görüldüğünün aksine bu bir incelemeden ziyade duyuru ve farkların anlatıldığı bir video,

    Sensör tarafında veya kayıt kapasitesi tarafında da herhangi bir fark mevcut değil ''BlackmagicPocketCinemaCamera 6K Test Footage'' yazıp ürünün görsellerine bakabilirsiniz.



    Sizin söylediğinizin aksine bu ürün bir Fotoğraf Makinesi/Kamerası değil.



    Cihazın aslında alıp alınamayacağına karar veren kişi sizsiniz,bunu sizin istekleriniz belli eder,bu kamera işleri ilaç gibidir başkasına iyi gelen ilacı alıp kullanamazsınız, o yüzden ben farkları anlattım,

    ihtiyacınız olup olmadığına sizin ya da isteklerinizi dinlemiş,kameralara hakim bir kimsenin önerileri doğrultusunda karar vermeniz gerekiyor.



    Son olarak Cihazın Ekstra özelliklerini önceki versiyonlara da adapte etmeniz mümkün fakat öyle yaptığınız zaman,cihazın fiyatı çok daha pahalı bir segmente yükseliyor, Fiyat Performans ödülüne sahip olması da buradan geliyor.



    Umarım sizin için açıklayıcı olmuşumdur.
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    M mustafaakkus (Mustafa Akkuş) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kaliteli içerik için öncelikle teşekkür ediyorum. Ömrümden çalınan bir 11 dakika yerine ömrüme kazandırılmış; Youtube üzerinden bir çok tamamı olmamakla beraber gereksiz olan videolardan kazandırılmış vakit olarak görüyorum. Gerekli bilgilere değinilmiş, ayrıca video kalitesi olarakta güzel bir noktada olan içerikten dolayı tebrik ediyorum. Umarım bu tarz içerikler gelmeye devam eder
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    Onurhan61 (Onurhan Keskin) 24 dk. ( Mesaj Silindi ) mustafaakkus
    Teşekkürler👏🏻👏🏻
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