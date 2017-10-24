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25.5 milyon insan morfine erişim kısıtlandığı için acı içinde öldü

Araştırmacıların yayınladığı son rapor ağrı kesicilere erişimi bir hayli zor olan insanların durumunu gözler önüne serdi. Doğal olarak gözler morfinin ağrı kesici olarak kullanımına çevrildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde tıp ne kadar oldukça ileri bir seviyede olsa da, bu tedaviler için gerekli maddi imkanlara dünyadaki bütün insanlar sahip olmadığı için yeri geliyor bu gelişmelerin herhangi bir anlamı kalmayabiliyor.


İşte bu durumlardan birisi de maddi imkanları kısıtlı olan ve ciddi ağrılara sahip hastalarda görülmekte. Bir tıp dergisi olan Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre Dünya’da her yıl 2.5 milyonu çocuk olmak üzere 25.5 milyon kişi acı çekerek vefat etmekte. Buna sebep olaraksa bu hastaların morfin de dahil olmak üzere herhangi bir palyatif tedaviye erişememesi gösteriliyor.

Özellikle de gelir düzeyi düşük kesim etkileniyor

Bu palyatif tekniklerin arasında olan morfin uygulaması bazı devletler tarafından bağımlılık oluşturabileceği gerekçesiyle uygun görülmemekte. Dolayısıyla maddi imkanları kısıtlı ülkelerdeki hastalar oldukça düşük bir maliyeti olan ve üstelik bir hayli etkili bir madde olan morfini de kullanamayınca tedavi süreçlerini acı içinde geçirmek durumunda kalıyorlar. İşin daha da kötüsü de bu şekilde hayata veda eden kişi sayısının 25.5 milyon gibi oldukça ciddi bir boyutta olması.

61 milyon insan!

Öte yandan dikkat çekici bir detay olarak bu rakamın bir yılda gerçekleşen toplam ölüm sayısının yarısına tekabül etmesi gösterilebilir. Bununla birlikte 35.5 milyonluk kronik ağrıya sahip hastaları da dahil ettiğimizde ise rakam 61 milyona tırmanıyor ki bu sayının %80’i gelir düzeyi orta ve alt düzeyde olan insanlardan oluşmakta. Anlaşılacağı üzere morfinin kısıtlanması temel olarak maddi imkanları kısıtlı kimseleri etkilemekte.
25.5 milyon insan morfine erişim kısıtlandığı için acı içinde öldü

Tıbbi amaçla kullanılan dozda sorun yok

Son olarak bu soruna yönelik olarak uzmanların çözümü ise basit: Morfinin ağrı kesici amaçlı kullanımına izin verilmeli zira maddenin tıbbi amaçlı kullanıldığı dozu herhangi bir bağımlılığa sebep olmazken ağrı kesici olarak da bir hayli etkili. Bu sayede hem başta kanser hastaları olmak üzere bir çok hasta tedavi esnasında daha kaliteli bir yaşam sürebilir hem de vefat eden hastalar bu süreçte daha rahat edebilir.
https://www.theguardian.com/science/2017/oct/12/more-than-25-million-people-dying-in-agony-without-morphine-every-year Yorum Yaz
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Silent Guardian 2 yıl
Doktor kontrolünde yasak ama el altından ille bulunuyordur. Arka mahallede zevk için içerseniz sıkıntı yok, kanserden kıvranarak ölürken kullanırsanız yasalar sizi korur.
Doktor kontrolünde yasak ama el altından ille bulunuyordur. Arka mahallede zevk için içerseniz sıkıntı yok, kanserden kıvranarak ölürken kullanırsanız yasalar ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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fraxinusss 2 yıl en beğenilen
"25.5 milyon insan morfine erişim kısıtlandığı için dolayı acı içinde öldü."
Ne cümle ama...
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ColorTR 2 yıl fraxinusss
Yazar da morfine erişimi kısıtlananlar arasında galiba :D
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burakk, 2 yıl
Başlık trol mü?
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infom@n 2 yıl BumberShoot
Tamam, sen istedin diye GDO olsun.
Babası hala hayatta
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tobepeople 2 yıl
Zaten ölecekler ne fark eder ki zevk alarak ölmek istiyorlarsa aşırı doz alıp gebersinler...
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odaf 2 yıl
Morfin sıklıkla acillerde mevcut. Kanser hastalarına da rapor çıkarılıp veriliyor. Ülkemizde temin edilmesinde sıkıntı yok, yeter ki tanı konmuş hastalık olsun.
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HiroRew 2 yıl
Sayı, habere göre 25,5 milyon, dünyadaki yıllık ölüm sayısının yarısıymış. Haberin içeriğinde eksikliğin tek başına ağrının dindirilmesi bakımından değil diğer destekleyici tedaviler açısından da olduğu yazılı; ama, haberin manşeti cidden böyle. Dünyadaki ölümlerin yarısının aşırı ağrılı durumlarla birlikte olduğu biraz abartı gibi. Amaç başka da olabilir. Popülist amaçlı bir haber.
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TetraYazilim 2 yıl
Bu durum seni de etkilemiş olacak ki konu başlığını bile hatalı yazmışsın. Şu editöre morfin morfin bişey verin. bi kafası yerine gelsin
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infom@n 2 yıl
En yakın arkadaşımın babası kanserden öldü ve hayatımda bu kadar büyük bir acı çekilen başka bir hastalık görmedim.
(Hayatında hiç sigara içmemiş ama kemiğe bulaşan akciğer kanseri olup hastalanmıştı. Sebep ise hava savunma radarlarında görevliydi ve emekli olduktan 15 yıl sonra hastalandı)
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BumberShoot 2 yıl infom@n
Sebebin 15 yıl önce bıraktığı mesleği olduğundan emin misiniz her tarafımız kanserojen madde dolu hadi hiçbirinden etkilenmese bile genetik yatkınlığı olabilir
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deoks 2 yıl
Ölecek düzeyde acı içerisinde olan her kişiye acil servislerde yada yoğun bakımlarda gayet sık bir biçimde morfin verilir. Ayrıca son dönem kanser hastaları da morfin türevlerini kolayca kullanabilmektedir. Bu maddelerin doktor kontrolünde kullanılmaması durumunda ciddi bağımlılık riski vardır. Ülkemiz açısından durum böyle. ABD gibi sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerde yazıdaki gibi durumlar görülüyor olabilir.
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fraxinusss 2 yıl en beğenilen
"25.5 milyon insan morfine erişim kısıtlandığı için dolayı acı içinde öldü."
Ne cümle ama...
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ColorTR 2 yıl fraxinusss
Yazar da morfine erişimi kısıtlananlar arasında galiba :D
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Silent Guardian 2 yıl
Doktor kontrolünde yasak ama el altından ille bulunuyordur. Arka mahallede zevk için içerseniz sıkıntı yok, kanserden kıvranarak ölürken kullanırsanız yasalar sizi korur.
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Mustafa.D.K. 2 yıl Silent Guardian
Silent Guardian

Doktor kontrolünde yasak ama el altından ille bulunuyordur. Arka mahallede zevk için içerseniz sıkıntı yok, kanserden kıvranarak ölürken kullanırsanız yasalar sizi korur.

Bir yorum ancak bu kadar anlamlı olabilirdi...
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