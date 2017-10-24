25.5 milyon insan morfine erişim kısıtlandığı için acı içinde öldü

Günümüzde tıp ne kadar oldukça ileri bir seviyede olsa da, bu tedaviler için gerekli maddi imkanlara dünyadaki bütün insanlar sahip olmadığı için yeri geliyor bu gelişmelerin herhangi bir anlamı kalmayabiliyor.

Özellikle de gelir düzeyi düşük kesim etkileniyor

61 milyon insan!

Öte yandan dikkat çekici bir detay olarak bu rakamın bir yılda gerçekleşen toplam ölüm sayısının yarısına tekabül etmesi gösterilebilir. Bununla birlikte 35.5 milyonluk kronik ağrıya sahip hastaları da dahil ettiğimizde ise rakam 61 milyona tırmanıyor ki bu sayının %80’i gelir düzeyi orta ve alt düzeyde olan insanlardan oluşmakta. Anlaşılacağı üzere morfinin kısıtlanması temel olarak maddi imkanları kısıtlı kimseleri etkilemekte.

Tıbbi amaçla kullanılan dozda sorun yok

https://www.theguardian.com/science/2017/oct/12/more-than-25-million-people-dying-in-agony-without-morphine-every-year

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İşte bu durumlardan birisi de maddi imkanları kısıtlı olan ve ciddi ağrılara sahip hastalarda görülmekte. Bir tıp dergisi olanyayınlanan araştırmaya göre Dünya’da her yılolmak üzerevefat etmekte. Buna sebep olaraksa bu hastaların morfin de dahil olmak üzere herhangi bir palyatif tedaviye erişememesi gösteriliyor.Bu palyatif tekniklerin arasında olanbazı devletler tarafındanuygun görülmemekte. Dolayısıyla maddi imkanları kısıtlı ülkelerdeki hastalar oldukçaolan ve üstelik bir hayli etkili bir madde olande kullanamayınca tedavi süreçlerinigeçirmek durumunda kalıyorlar. İşin daha da kötüsü de bu şekilde hayata veda eden kişi sayısınıngibi oldukçaolması.Son olarak bu soruna yönelik olarak uzmanların çözümü ise basit: Morfinin ağrı kesici amaçlı kullanımınazira maddeninherhangi birolmazken ağrı kesici olarak da bir hayli etkili. Bu sayede hem başta kanser hastaları olmak üzere bir çok hasta tedavi esnasında daha kaliteli bir yaşam sürebilir hem de vefat eden hastalar bu süreçte daha rahat edebilir.