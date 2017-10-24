25.5 milyon insan morfine erişim kısıtlandığı için acı içinde öldü

Günümüzde tıp ne kadar oldukça ileri bir seviyede olsa da, bu tedaviler için gerekli maddi imkanlara dünyadaki bütün insanlar sahip olmadığı için yeri geliyor bu gelişmelerin herhangi bir anlamı kalmayabiliyor.
İşte bu durumlardan birisi de maddi imkanları kısıtlı olan ve ciddi ağrılara sahip hastalarda görülmekte. Bir tıp dergisi olan Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre Dünya’da her yıl 2.5 milyonu çocuk olmak üzere 25.5 milyon kişi acı çekerek vefat etmekte. Buna sebep olaraksa bu hastaların morfin de dahil olmak üzere herhangi bir palyatif tedaviye erişememesi gösteriliyor.
Bu palyatif tekniklerin arasında olan morfin uygulaması bazı devletler tarafından bağımlılık oluşturabileceği gerekçesiyle uygun görülmemekte. Dolayısıyla maddi imkanları kısıtlı ülkelerdeki hastalar oldukça düşük bir maliyeti olan ve üstelik bir hayli etkili bir madde olan morfini de kullanamayınca tedavi süreçlerini acı içinde geçirmek durumunda kalıyorlar. İşin daha da kötüsü de bu şekilde hayata veda eden kişi sayısının 25.5 milyon gibi oldukça ciddi bir boyutta olması.
Özellikle de gelir düzeyi düşük kesim etkileniyor
61 milyon insan!
Öte yandan dikkat çekici bir detay olarak bu rakamın bir yılda gerçekleşen toplam ölüm sayısının yarısına tekabül etmesi gösterilebilir. Bununla birlikte 35.5 milyonluk kronik ağrıya sahip hastaları da dahil ettiğimizde ise rakam 61 milyona tırmanıyor ki bu sayının %80’i gelir düzeyi orta ve alt düzeyde olan insanlardan oluşmakta. Anlaşılacağı üzere morfinin kısıtlanması temel olarak maddi imkanları kısıtlı kimseleri etkilemekte.
Tıbbi amaçla kullanılan dozda sorun yok
https://www.theguardian.com/science/2017/oct/12/more-than-25-million-people-dying-in-agony-without-morphine-every-year Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne cümle ama...