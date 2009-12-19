26 Gigapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ile yeni dünya rekoru!

Fotoğrafçılıkta yeni bir rekora imza atıldı ve DSLR kamera kullanılarak hazırlanan en geniş fotoğraf yayımlandı. 26 Gigapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafı elde etmek için sanatçılar imaj birleştirme tekniğinden faydalandı ve her biri 21.6 Megapiksel çözünürlüğünde tam 1655 görüntüyü bir araya getirdiler.
Canon 5D Mark II ve 400 mm lens kullanılarak yaklaşık üç saatte çekilen görüntüler, en yüksek çözünürlükte kayıpsız olarak elde edilmek istendiği için makine üzerindeki bellek kartı yerine doğrudan bilgisayara kaydedilmişler. Ortaya çıkan 100GB'dan fazla görselin işlenmesi için 16 çekirdekli ve 48GB bellekli sistem kullanan fotoğraf sanatçıları, çalışmanın sonucunda ortaya rekor olarak tanımladıkları 295.500 x 97.500 piksel (baskı boyutu 105 x 35 metre) özünürlüğünde interaktif bir görüntü çıkartmayı başardılar.
Haberimize konu olan rekor çalışmaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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yazım hatası var
olabilir o kadarcık hatala, ne bağırıyon ki?
Küçük harfle başla , cümle sonuna nokta koyma. Sonrada " yazım hatası var " diye böğür...
Hocam en son rekor Obama'nın yemin töreninde çekilmişti diye biliyorum
hasselblad.com/...
Fiyatı da 36,500$
Ama şöyle de bir kıyakları var:
"31 ARALIK 2009 TARİHİNE KADAR H3DII-50 ALAN HERKES MAKİNESİNİ, 2010 YILI BAŞINDA PİYASAYA ÇIKACAK OLANH4D-50'YE ÜCRETSİZ DÖNÜŞTÜRECEKTİR"
H4D-50
* 60 megapiksel
* 40.2x53.7mm CCD
* APL Otofokus Sistemi
* PHOCUS 2.0
Bu fabrikanın fotosu: amd.com/...