26 Gigapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ile yeni dünya rekoru!

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Fotoğrafçılıkta yeni bir rekora imza atıldı ve DSLR kamera kullanılarak hazırlanan en geniş fotoğraf yayımlandı. 26 Gigapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafı elde etmek için sanatçılar imaj birleştirme tekniğinden faydalandı ve her biri 21.6 Megapiksel çözünürlüğünde tam 1655 görüntüyü bir araya getirdiler.

Canon 5D Mark II ve 400 mm lens kullanılarak yaklaşık üç saatte çekilen görüntüler, en yüksek çözünürlükte kayıpsız olarak elde edilmek istendiği için makine üzerindeki bellek kartı yerine doğrudan bilgisayara kaydedilmişler. Ortaya çıkan 100GB'dan fazla görselin işlenmesi için 16 çekirdekli ve 48GB bellekli sistem kullanan fotoğraf sanatçıları, çalışmanın sonucunda ortaya rekor olarak tanımladıkları 295.500 x 97.500 piksel (baskı boyutu 105 x 35 metre) özünürlüğünde interaktif bir görüntü çıkartmayı başardılar.

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Haberimize konu olan rekor çalışmaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.