Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

26 Gigapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ile yeni dünya rekoru!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
125,1b
1
158
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

26 Gigapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ile yeni dünya rekoru!
Tam Boyutta Gör

Fotoğrafçılıkta yeni bir rekora imza atıldı ve DSLR kamera kullanılarak hazırlanan en geniş fotoğraf yayımlandı. 26 Gigapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafı elde etmek için sanatçılar imaj birleştirme tekniğinden faydalandı ve her biri 21.6 Megapiksel çözünürlüğünde tam 1655 görüntüyü bir araya getirdiler.

Canon 5D Mark II ve 400 mm lens kullanılarak yaklaşık üç saatte çekilen görüntüler, en yüksek çözünürlükte kayıpsız olarak elde edilmek istendiği için makine üzerindeki bellek kartı yerine doğrudan bilgisayara kaydedilmişler. Ortaya çıkan 100GB'dan fazla görselin işlenmesi için 16 çekirdekli ve 48GB bellekli sistem kullanan fotoğraf sanatçıları, çalışmanın sonucunda ortaya rekor olarak tanımladıkları 295.500 x 97.500 piksel (baskı boyutu 105 x 35 metre) özünürlüğünde interaktif bir görüntü çıkartmayı başardılar.

26 Gigapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ile yeni dünya rekoru!
Tam Boyutta Gör
26 Gigapiksel çözünürlüğünde fotoğraf ile yeni dünya rekoru!
Tam Boyutta Gör

Haberimize konu olan rekor çalışmaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ATOM ANT 9 yıl
vaio heryerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ŞahEser 9 yıl
fotoğrafın bulut kısmı neredeyse yarısını kapsıyor güzel bir çekim olmamış bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sadece Sürücü 9 yıl
fx57

295.500 x 97.500 piksel (baskı boyutu 105 x 35 metre) özünürlüğünde

yazım hatası var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by@li 9 yıl

dj gamer

fx57

295.500 x 97.500 piksel (baskı boyutu 105 x 35 metre) özünürlüğünde

yazım hatası var



olabilir o kadarcık hatala, ne bağırıyon ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kenshi 9 yıl

dj gamer

fx57

295.500 x 97.500 piksel (baskı boyutu 105 x 35 metre) özünürlüğünde

yazım hatası var



Küçük harfle başla , cümle sonuna nokta koyma. Sonrada " yazım hatası var " diye böğür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
tekrarlamaları düzeltmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holychoosenone 9 yıl
Resmen plakalar okunuyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korkmaza 9 yıl
tekrarlamaları düzeltmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Watson 9 yıl

helal olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
vallaha helal olsun yapanlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rockerboy-h 9 yıl
vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
PHI

Bu şekilde über yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (fotoğraf demeye bin şahit ister gerçi.
) vardı ama bu en büyüğü galiba.

Hocam en son rekor Obama'nın yemin töreninde çekilmişti diye biliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
İyi de ben anlamadım. Zaten Dünyanın en iyi makinesi var ve 50 Megapixel. Bunun neresi rekor ki. Üstelik tek kerede 50 çekiyor...

hasselblad.com/...

Fiyatı da 36,500$

Ama şöyle de bir kıyakları var:

"31 ARALIK 2009 TARİHİNE KADAR H3DII-50 ALAN HERKES MAKİNESİNİ, 2010 YILI BAŞINDA PİYASAYA ÇIKACAK OLANH4D-50'YE ÜCRETSİZ DÖNÜŞTÜRECEKTİR"

H4D-50
* 60 megapiksel
* 40.2x53.7mm CCD
* APL Otofokus Sistemi
* PHOCUS 2.0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blade8572 9 yıl
owww herkes burdaymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tevfikteo 9 yıl
Güzel bir çalışma. Arkadaşlar şu ek bilgiyide ekliyeyim "Dresden" AMD'nin memleketi. Orda fabrikaları var. Ben fotoğrafta ilerlerde birkaç tane büyük yapı gördüm büyük ihtimal onlardan birisi yada bu açının tam tersinde.

Bu fabrikanın fotosu: amd.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
125091 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dünya rekoru, rekor ve
3 etiket daha fotoğrafçılık dresden fotoğraf
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Biostar'dan Simon Wu ile röportaj 9 yıl MSI BigBang Trinergy test masamızda! 9 yıl New Super Mario Bros. Wii İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim