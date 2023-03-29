ŞOK marketlerde 110 bin TL’lik oyuncu kasası satılıyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde sık sık farklı toplama sistemler ile karşımıza çıkan ŞOK marketler zinciri bu hafta gözlerinize inanamayacağınız bir fiyat etiketi ile oyuncu kasası satıyor. Fiyatı A101 marketlerdeki Volta V1 elektrikli araç ile aynı.

28 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

28 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında ASUS bileşenleri ile donatılmış farklı segmentlere yönelik oyuncu kasaları mevcut ancak en dikkat çekeni şüphesiz WORLD adındaki oyuncu kasası. Diğer kasalar Ankara, Londra, Prag gibi isimler alırken bu kasa fiyatı nedeniyle global bir kasa olmuş.

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Kasada Intel Core i7-13900K hız aşırtma destekli işlemci yer alırken GeForce RTX 4090 ekran kartı ile en kaslı sistemlerden birisi haline geliyor. 1200W 80+ Platinum güç kaynağı kullanan kasada 2x 16GB DDR5 RAM ve 2TB SSD yer alıyor. Eğer monitör isterseniz ASUS TUF Gaming VG239Q1A 23.8 inçlik 165Hz oyuncu monitörü de 3499TL olarak satılıyor.

Diğer kasalara bakacak olursak:

PRAG oyuncu kasası Intel Core i3-10105F işlemci, GeForce GTX 1650 4GB ekran kartı, 16GB DDR4 RAM ve 512GB M2 SSD ile 10799TL.

LONDRA oyuncu kasası Intel Core i3-10105F işlemci, GeForce GTX 1660S 6GB ekran kartı, 16GB DDR4 RAM ve 512GB M2 SSD ile 11799TL.

BERLIN oyuncu kasası AMD Ryzen 5500 işlemci, Radeon RX 6600 8GB ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB M2 SSD ile birlikte 13499TL.

ANKARA oyuncu kasası Intel i3-12100F işlemci, GeForce RTX 306012GB ekran kartı, 512GB M2 SSD ile 16499TL.

SEUL oyuncu kasası Ryzen 5500 işlemci, Radeon RX 6750XT 12GB ekran kartı, 512GB M2 SSD ile 17999TL.

PEKIN oyuncu kasası Intel Core i5-11400F işlemci, GeForce RTX 3060Ti 8GB ekran kartı, 512GB M2 SSD ile 20999TL.

TORONTO oyuncu kasası ise Intel Core i5-12400F işlemci, GeForce RTX 3080 10GB ekran kartı, 16GB 5200MHz DDR5 RAM, 1TB M2 SSD ile 33499TL.

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28 Mart ŞOK aktüel katalog ürünleri neler?