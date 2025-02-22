ŞOK marketler mini buzdolabı, mini çamaşır makinesi ve kompresör satıyor

22 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
22 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Mio markasına ait taşınabilir ürünler yer alıyor. 10 litre kapasiteyle küçük boyutlu kıyafetlerinizi yıkayabileceğiniz enerji tasarruflu katlanabilir mini çamaşır makinesi 1349TL fiyat etiketine sahip.
4000mAh bataryasıyla zor durumlarda lastiğinizi destekleyebilen ve gerekirse powerbank olarak kullanılabilen taşınabilir araç hava kompresörü 1299TL olarak satılıyor. 4 litre kapasitesiyle soğuk ve sıcak olarak kullanılabilen mini buzdolabı 1549TL iken 10400mAh kapasiteyle akünüzü destekleyen, LED fener ve kompresör olabilen set de 3999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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