ŞOK marketlerde akıllı televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı yaşam ürünleri var

Tam Boyutta Gör Bu hafta ŞOK perakende marketler zincirinde akıllı televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, akıllı saatlere, projeksiyon cihazlarına, ses ürünlerine ve grafik tabletlere kadar farklı teknolojik ürünler satılıyor.

25 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

25 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait iki akıllı televizyon yer alıyor. 58 inçlik Ultra HD ve Ambilight aydınlatma destekli akıllı televizyon 19999TL iken 50 inçlik Ultra HD model ise 14999TL.

18 Mart ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Asus markasına ait 15.6 inçlik Full HD ekran, Ryzen 7 3700U işlemci, Radeon RX Vega 10 dahili grafik birimi, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD sunan Expertbook dizüstü modeli 12999TL iken Lenovo markasına ait 15.6 inçlik ekran, Ryzen 3 5300U işlemci, 4GB RAM, 1TB HDD sunan dizüstü modeli ise 8599TL.

Havit markasına ait 8500 Lumen parlaklık ve 40 bin saat pil ömrüne sahip PJ209 projeksiyon cihazı 3699TL, hareket algılama özellikli akıllı gece görüşlü Full HD kamera 499TL, sesli görüşme sunabilen akıllı saat 579TL, RGB kablosuz masa üstü soundbar 389TL ve kablolu kulaklık da 139TL olarak satılacak.

Son olarak Veikk markasına ait 8192 baskı hassasiyetli grafik tableti 989TL, NPO markasına ait Ultra HD Android TV kutusu 1899TL, BenQ markasına ait 23.8 inçlik 5ms Full HD IPS monitör de 2999TL fiyat etiketine sahip.

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25 Mart ŞOK aktüel kataloğunda neler var?