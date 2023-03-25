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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketlerde akıllı televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı yaşam ürünleri var

    25 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait akıllı televizyonlar, Havit markasına ait akıllı yaşam ürünleri, dizüstü bilgisayar modelleri yer alıyor. 
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    ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ŞOK perakende marketler zincirinde akıllı televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, akıllı saatlere, projeksiyon cihazlarına, ses ürünlerine ve grafik tabletlere kadar farklı teknolojik ürünler satılıyor.

    25 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    25 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait iki akıllı televizyon yer alıyor. 58 inçlik Ultra HD ve Ambilight aydınlatma destekli akıllı televizyon 19999TL iken 50 inçlik Ultra HD model ise 14999TL.

    Asus markasına ait 15.6 inçlik Full HD ekran, Ryzen 7 3700U işlemci, Radeon RX Vega 10 dahili grafik birimi, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD sunan Expertbook dizüstü modeli 12999TL iken Lenovo markasına ait 15.6 inçlik ekran, Ryzen 3 5300U işlemci, 4GB RAM, 1TB HDD sunan dizüstü modeli ise 8599TL.

    Havit markasına ait 8500 Lumen parlaklık ve 40 bin saat pil ömrüne sahip PJ209 projeksiyon cihazı 3699TL, hareket algılama özellikli akıllı gece görüşlü Full HD kamera 499TL, sesli görüşme sunabilen akıllı saat 579TL, RGB kablosuz masa üstü soundbar 389TL ve kablolu kulaklık da 139TL olarak satılacak.

    Son olarak Veikk markasına ait 8192 baskı hassasiyetli grafik tableti 989TL, NPO markasına ait Ultra HD Android TV kutusu 1899TL, BenQ markasına ait 23.8 inçlik 5ms Full HD IPS monitör de 2999TL fiyat etiketine sahip.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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