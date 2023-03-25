ŞOK marketlerde akıllı televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı yaşam ürünleri var

25 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
25 Mart ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait iki akıllı televizyon yer alıyor. 58 inçlik Ultra HD ve Ambilight aydınlatma destekli akıllı televizyon 19999TL iken 50 inçlik Ultra HD model ise 14999TL.
Asus markasına ait 15.6 inçlik Full HD ekran, Ryzen 7 3700U işlemci, Radeon RX Vega 10 dahili grafik birimi, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD sunan Expertbook dizüstü modeli 12999TL iken Lenovo markasına ait 15.6 inçlik ekran, Ryzen 3 5300U işlemci, 4GB RAM, 1TB HDD sunan dizüstü modeli ise 8599TL.
Havit markasına ait 8500 Lumen parlaklık ve 40 bin saat pil ömrüne sahip PJ209 projeksiyon cihazı 3699TL, hareket algılama özellikli akıllı gece görüşlü Full HD kamera 499TL, sesli görüşme sunabilen akıllı saat 579TL, RGB kablosuz masa üstü soundbar 389TL ve kablolu kulaklık da 139TL olarak satılacak.
Son olarak Veikk markasına ait 8192 baskı hassasiyetli grafik tableti 989TL, NPO markasına ait Ultra HD Android TV kutusu 1899TL, BenQ markasına ait 23.8 inçlik 5ms Full HD IPS monitör de 2999TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)