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    2K Games destek birimi saldırıya uğradı

    2K Games üçüncü taraf destek birimi modülü siber saldırıya uğrayınca kullanıcı mailleri ele geçirildi. Kullanıcılara oltalama mailleri geldiği ifade ediliyor.  
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    2K Games

    Oyun dünyası GTA 6 sızıntısının şokunu yaşarken diğer bir oyun devinden daha saldırı haberi geldi. 2K Games destek birimi siber saldırıya uğrarken kullanıcıların kişisel verileri de tehlike altına girdi.

    2K Games kullanıcıları dikkat!

    2K Games firması müşteri destek platformunu üçüncü taraf firmaların desteği ile yürütüyor. Gelen bilgilere göre bu üçüncü taraf firmalardan birisi siber saldırıya uğramış ve sahip olduğu müşteri verilerini çaldırmış. Dolaylı olarak 2K Games de saldırıya uğramış oluyor. Saldırganların email adreslerine oltalama postaları gönderdiği ifade ediliyor.

    2K Games yaptığı açıklamada kullanıcıların orijinal gibi görünen sahte emaillere kesinlikle aldanmamalarını, sistemlerinde virüs taraması yaptırmalarını ve şifre saklama uygulamalarını sıfırlamalarını istiyor. Destek birimi ise çevrim dışı moda geçirildi.

    Henüz kaç tane 2K Games müşterisi bu durumdan etkilendi bilinmiyor. Bununla birlikte mail adreslerinin çalındığı kesin gibi. Bu bakımdan 2K Games oyunlarını oynayanların dikkat etmesi gerekiyor.

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    M
    makine26 1 gün önce

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