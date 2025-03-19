Google Chrome tarayıcısındaki kripto cüzdanları hedefleyen bir truva atı bulundu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde en önemli hırsızlık ve dolandırıcılık olayları kripto para dünyasında yaşanıyor. Güvenliği zayıf borsalar, yatırımlarını güvensiz ortamlarda saklayan yatırımcılar, siber saldırganların bir numaralı hedefi oldu.

Google Chrome kullanıcıları tehlikede

Microsoft güvenlik ekibi tarafından yayınlanan bir rapora göre StilachiRAT adı verilen bir truva atının Google Chrome tarayıcısındaki kripto para cüzdan eklentilerini hedeflediği belirlendi. Truva atı TrustWallet, OKX, MetaMask, OKX Wallet gibi toplam 20 cüzdana göre ayarlanmış.

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Sisteme bulaşan truva atı, Google Chrome tarayıcısını ele geçirerek kripto para cüzdanlarının burada depoladığı şifre, anahtar kelime gibi önemli bilgileri bulmak için tarayabiliyor. Sonrasında bu bilgileri henüz belirlenemeyen bir merkeze gönderiyor. Haliyle kullanıcıların cüzdanları ele geçirilmiş oluyor. Microsoft kullanıcılara mutlaka bir anti-virüs yazılımı kullanmalarını tavsiye ediyor.



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