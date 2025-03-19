Google Chrome tarayıcısındaki kripto cüzdanları hedefleyen bir truva atı bulundu

Google Chrome kullanıcıları tehlikede
Microsoft güvenlik ekibi tarafından yayınlanan bir rapora göre StilachiRAT adı verilen bir truva atının Google Chrome tarayıcısındaki kripto para cüzdan eklentilerini hedeflediği belirlendi. Truva atı TrustWallet, OKX, MetaMask, OKX Wallet gibi toplam 20 cüzdana göre ayarlanmış.
Sisteme bulaşan truva atı, Google Chrome tarayıcısını ele geçirerek kripto para cüzdanlarının burada depoladığı şifre, anahtar kelime gibi önemli bilgileri bulmak için tarayabiliyor. Sonrasında bu bilgileri henüz belirlenemeyen bir merkeze gönderiyor. Haliyle kullanıcıların cüzdanları ele geçirilmiş oluyor. Microsoft kullanıcılara mutlaka bir anti-virüs yazılımı kullanmalarını tavsiye ediyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!